ЛИКЕЙ

Лике́й (Лицей) ( греч. Λύκειον, лат . Lyceum) — святилище Аполлона Ликейского в древних Афинах, от которого получила название основанная здесь Аристотелем философская школа (см. Перипатетики ). Л. был расположен в восточной части Афин, за городской стеной, между реками Илисс и Эридан, у подножия холма Ликабет. Это место использовалось для проведения народных собраний (до того, как в

Л. был расположен в восточной части Афин, за городской стеной, между реками Илисс и Эридан, у подножия холма Ликабет. Это место использовалось для проведения народных собраний (до того, как в V в. до н. э. обычным местом для экклесии стал холм Пникс), а также для военной подготовки и спортивных занятий афинян; со временем в Л. появился гимнасий , где физическое воспитание стало сочетаться с образованием и интеллектуальным общением. Еще до Аристотеля Л. был местом, где учили и спорили философы, в том числе Сократ , софисты Продик и Протагор, а позднее Исократ .

Аристотель основал свою школу в Л. в 335/334 до н. э. и преподавал там почти до конца жизни (до отъезда в Халкиду на Эвбее); в этот период он написал большинство своих философских трудов, собирал рукописи для библиотеки, которую считают первой в европейской истории. Важной задачей для своих учеников Аристотель считал систематическую разработку различных областей знания и координацию совместной научной работы (один из примеров — Аристотель и его ученики составили описание государственного устройства более 150 греческих полисов). Под руководством Аристотеля работали Евдем, автор истории математики, Аристоксен, известный своим изучением музыки, Феофраст , который после Аристотеля возглавил Л. (в 323/322 — 287/286 до н. э.) и др.

Л. был одним из трех знаменитых старейших гимнасиев древних Афин (наряду с Академией Платона и Киносаргом, где основал свою школу Антисфен), слава которых привлекала все больше учеников со всего средиземноморского мира. После Аристотеля и Феофраста научные занятия перипатетической школы в III—II вв. до н. э. находятся к некотором упадке, который чаще всего связывают с судьбой библиотеки Аристотеля (эти рукописи, включая и важнейшие сочинения Аристотеля, более чем на два столетия оказались недоступными для его последователей). В 86 до н. э. Л. был разграблен и разрушен римским полководцем Луцием Корнелием Суллой , однако позднее восстановлен. Возрождение перипатетической школы в I в. до н. э. было связано с Андроником Родосским, которого традиция называет 11-м руководителем школы (схолархом). Андроник осуществил первое критическое издание корпуса сочинений Аристотеля, после него начинает развиваться перипатетическая традиция комментариев. Во II в. н. э., когда римский император Марк Аврелий покровительствовал всем главным афинским школам, Л. вновь становится процветающим центром философской деятельности, которая приходит в упадок после разорения Афин герулами во второй половине III в. н. э.

В 1996 на территории Л. были начаты археологические раскопки, в результате которых были обнаружены палестра, библиотека, колодец и другие сооружения.

Лит .: Lynch J. P . Aristotle’s School. A Study of a Greek Educational Institution. Berkeley (Ca), 1972; Cambridge Dictionary of Philosophy / Ed. by R. Audi. 3rd ed. Cambridge, 2015.