КЛЕРУХ (др.-греч. κληροῦχος)
На чтение: 1 минута
Имеющий надел (клер), поселенец, колонист (от κλῆρος – «жребий», «надел» и ἔχω «имею»).
Клерухами назывались афиняне, которые отправлялись на поселение за пределы Аттики и наделялись клерами (Harpokr., s. v.). Такие клерухии выводились Афинами на территории союзных государств (по Делосскому союзу) для наделения землей безземельных граждан, а также с целью военно-политического контроля над союзниками. В отличие от апойкии в случае клерухии поселенцы сохраняли афинское гражданство, они и далее обозначали себя как афиняне, оставались членами аттических демов и фил. Как афинские граждане клерухи должны были нести военную службу, принимать участие в отправлении государственных культов в Афинах.
В эллинистическую эпоху клерухами (или катойками) назывались военные поселенцы, получавшие земельные участки за службу.
См. также: клер, клерухия.
Автор статьи: О.В. Кулишова