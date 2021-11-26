ИСАНГЕЛИЯ (др.-греч. εἰσαγγελία ‒ объявление, донесение)

В афинском судопроизводстве особый вид процесса.

К этому виду относились: 1) публичное обвинение в государственном преступлении; 2) обвинение, представленное архонту, в скверном обращении с родителями или опекаемыми; 3) обвинение диэтета в должностном преступлении. Главная разновидность исангелии – первая из приведенных, т.е. исангелия – это особого рода жалоба, или донос о государственном преступлении, угрожавшем безопасности полиса.

Исангелию ввел еще Солон , и сначала дела такого рода разбирал Ареопаг (Aristot. Ath. pol., 8, 4). В конце VI в. до н.э., по мнению некоторых исследователей, полномочия (полностью или частично) выслушивать обвинения по исангелии были переданы Клисфеном экклесии . В конце V в. до н.э. был принят особый закон об исангелии (νόμος εἰσαγγελτικός – Hyp., IV, 7–8; Poll. VIII, 51), четко формулировавший случаи, в которых следовало подавать чрезвычайную жалобу: попытка ниспровержения демократии и составление заговора (гетерии) с этой целью; измена отечеству и дружественным городам; речи или предложения продажного политика, направленные против блага народа или обманывающие народ.

Доносчик (им мог быть любой – свободный или раб, гражданин или иностранец) заявлял о государственном преступлении либо в Совете (буле), либо непосредственно в экклесию. В случае выдвижения обвинения перед Советом, последний имел право своей властью решать дела не столь значительные (если предполагаемое наказание не превышало штрафа в 500 драхм), т.е. его вердикт в этом случае был окончательным; более важные дела представлялись на решение экклесии. Как и в этом случае, так и тогда, когда исангелия подавалась прямо в собрание, народ решал, следует ли принять донос или нет. Если решение оказывалось утвердительным, то собрание поручало Совету представить предварительное заключение (пробулевму). На следующей экклесии пробулевма обсуждалась и принималась. В соответствии с решением экклесии дело либо рассматривалось в ней, либо передавалось суду гелиастов.

Судя по имеющейся у нас информации, в серьезных делах (обычно – измена, заговор против демократии), грозящих смертью или изгнанием, требовалось именно голосование народа. Исангелия – единственный вид процесса, в котором собрание было правомочно выносить приговоры, все остальные судебные разбирательства проходили строго в гелиэе . Если процесс по исангелии происходил в гелиэе, дело слушалось расширенным составом судей – не менее 501 судьи, в некоторых случаях количество дикастов возрастало до 1001, 1501 или даже 2501 (Din., I, 52).

Жертвами обвинений по исангелии часто становились афинские стратеги: их оплошность, проигранное сражение, невыполнение указаний демоса становились поводом для обвинения в измене и привлечения к суду по исангелии, нередко заканчивавшемуся для них смертным приговором. Наиболее известные процессы по исангелии: обвинение Алкивиада в святотатстве (за профанацию Элевсинских мистерий), процесс над лидерами афинских олигархов (оратора Антифонта и других) после низвержения правительства Четырехсот, процесс стратегов-победителей в битве при Аргинусских островах (406 г. до н.э.), процессы стратегов IV в. до н.э. – Фрасибула, Тимофея, Хабрия и др. Во второй половине IV в. до н.э. усилились злоупотребления исангелией, когда обвинители стали выдавать незначительные проступки за подпадающие под νόμος εἰσαγγελτικός, как например, обвинение против известной гетеры Фрины.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева