ГИППАРХ (др.-греч. Ἵππαρχος)

Младший сын афинского тирана Писистрата от первого брака.

После смерти Писистрата в 527 г. до н.э. рассматривался как младший соправитель Гиппия . Известна его деятельность в сфере покровительства искусствам: он пригласил в Афины поэтов Симонида и Анакреонта, распорядился расставить по всей Аттике гермы с гномическими изречениями. Согласно сообщению приписываемого Платону диалога «Гиппарх» (228b), именно по его инициативе текст Гомера был доставлен в Афин; было введено исполнение гомеровских поэм на Панафинеях . Можно предположить также влияние Гиппарха на планы архитектурного украшения Афин: строительство храмов Зевса Олимпийского и «древнего храма» Афине на Акрополе, жертвенника двенадцати олимпийским богам на агоре, возведение герм. Убийство Гиппарха в 514 г. до н.э. загворщиками-аристократами во главе с Гармодием и Аристогитоном стало результатом любовной интриги. Его старшему брату Гиппию удалось спастись и расправиться с заговорщиками.

Исторические источники :

Аристотель. Афинская полития. 18;

Псевдо-Платон. Гиппарх.