ГЕОМОРЫ (др.-греч. ‒ γεωμόρος от γῆ (γέα) «земля» и μόρος «жребий», μείρομαι «получать по жребию»)

Получившие земельный участок при разделе земли по жребию, земледельцы, землевладельцы. Как пишет Плутарх , Тесей разделил народ Афин на сословия евпатридов (благородных), геоморов (земледельцев) и демиургов (ремесленников, букв. «работающих на народ»). При Солоне это деление было упразднено и вместо геоморов стали зевгиты. В Сиракузах так назывались землевладельцы – аристократы, которые жили в городе, а на их землях работали подвластные им крестьяне. Фукидид использует это слово в значении «землевладелец», называя так землевладельцев аристократов Самоса.

Исторические источники :

Геродот.VII, 155;

Диодор. IX, 18;

Плутарх. Тесей, 25;

Фукидид. VIII, 21.

Автор статьи: А.Б. Шарнина