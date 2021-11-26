ФРАТРИЯ (др.-греч. φρατρία)

Часть народа, связанная между собой узами родства.

В Афинах фратрия была подразделением филы . Каждая фила состояла из трех фратрий, каждая фратрия – из тридцати родов. Афинский гражданин зачислялся наряду с демом и филой и во фратрию. Гражданин, включенный в список фратрии, приобщался к родовым и общинным культам. Фратрия играла определенную роль при определении родства, прав на наследство и т.д. В IV в. до н.э. фратрия в Афинах не играла большой политической роли, но была важным элементом социальной организации афинского полиса.

О фратрии в Дельфах можно судить по надписи IV в. до н.э. фратрии Лабиадов. В клятве участников собрания фратрии упоминается Посейдон Фратрий. В ней рассматриваются обязанности должностных лиц – тагов, регламент собрания фратеров, правила похорон и перечень жертвоприношений и пиршеств фратрии. На основании упоминаемых в надписи данных о голосовании можно предположить, что фратрия насчитывала около 200 полноправных членов. Таги должны соблюдать определенные правила при принятии особых жертвоприношений при заключении брака, рождении ребенка и при достижении совершеннолетия, когда человек становился полноправным членом фратрии.

Собрание фратеров проверяет законность принесения этих жертв. За нарушение процедуры таги платят штрафы, а те, у кого они приняли, могут быть отлучены от фратрии. Как минимум раз в месяц члены фратрии собирались на совместные трапезы, но поводом для собраний и совместных трапез были и события в личной жизни каждого члена: заключение брака, рождение ребенка.

Исторические источники :

Демосфен;

Исей;

надпись фратрии Демотионидов в Афинах (Syll.3921);

надпись фратрии Лабиадов в Дельфах (CID, 9).

Автор статьи: А.Б. Шарнина