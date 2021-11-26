ФОКИОН (др.-греч. Φωκίων) На чтение: 1 минута

Известный афинский полководец и государственный деятель.

Он получил хорошее образование, был учеником Платона, дружил с Ксенофонтом . По утверждению Плутарха , он с самого начала стремился к самым высоким целям, был скромен, за городом и на войне ходил всегда разутым и без плаща, если не было сильных холодов. Фокион пользовался большим авторитетом у народа и избирался стратегом сорок пять раз, при этом сам на выборы не являлся ни разу. При этом он никогда не угождал народу, а часто даже перечил ему. В молодости он сблизился с полководцем Хабрием и повсюду следовал за ним, перенимая военный опыт.

В 376 г. до н.э. он участвовал как начальник левого фланга в победе при Наксосе. По поручению Хабрия Фокион отправился собирать подати с присоединенных островов только с на своей триере, отказавшись от 20 кораблей, которые ему давал Хабрий. Он так умело вел переговоры, проявил такое прямодушие и такую умеренность, что вернулся с кораблями, которые снарядили союзники, чтобы доставить афинянам деньги. В 351 г. до н.э. Фокион командовал вспомогательными войсками, снаряженными для Артаксеркса карийским правителем против Кипра.

В 350 г. до н.э. он был послан на Эвбею в помощь Плутарху, тирану Эретрии, против происков македонян. Но Фокион обнаружил повсюду измену и подкуп. Жители обратились против афинян. Но он все-таки выиграл сражение и затем изгнал из Эретрии Плутарха. Но после его ухода Эвбея была потеряна для афинян. В 339 г. до н.э. он спас Византий от нападения Филиппа , охранял Мегары от фиванцев. Но при этом он советовал афинянам жить в мире с Филиппом, был противником Демосфена . После поражения греков при Херонее Фокион помогал Демаду сохранить мир с Филиппом и Александром.

После смерти Филиппа он отговаривал афинян от преждевременного возмущения. Когда же после разрушения Фив Александр потребовал выдачи Демосфена и других ораторов, противников Македонии, Фокион сумел на встрече с ним смягчить его гнев. Александр заключил с ним союз дружбы и гостеприимства и оказывал ему такое уважение, каким мало кто пользовался даже из его окружения. После поражения в Ламийской войне афиняне отправили Фокиона с Демадом для переговоров к Антипатру. Он был вынужден заключить мир, лишавший прав 12 тысяч граждан, сделавший македонян обладателями гавани Мунихии.

После смерти Антипатра в 319 г. до н.э. Полиперхонт , опекун царя, обещал восстановление в Афинах прежнего устройства, чтобы привлечь Грецию на свою сторону. Фокион этому пытался воспрепятствовать. Сын Полиперхонта Александр высадился в Аттике. Он привел с собой афинских изгнанников, которые приняли участие в народном собрании. Собрание отстранило Фокиона от власти и выбрало новых стратегов. Позже оратор Гагнонид выступил обвинителем Фокиона в народном собрании, обвинив в предательстве. Фокион был приговорен к смерти и вынужден был в 3128 /17 г. до н.э. в возрасте 80 лет выпить чашу с цикутой. Вскоре настроение народа изменилось. Фокиону была воздвигнута статуя, а его обвинитель казнен.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский;

Плутарх. Фокион.