ЕВПАТРИДЫ

ЕВПАТРИ́ДЫ. Термин, применявшийся по отношению к аристократии в Древних Афинах.

Со­глас­но тра­ди­ции, афин­ский царь Те­сей раз­де­лил на­се­ле­ние Ат­ти­ки на три со­сло­вия: евпатриды (ро­до­вая знать), гео­мо­ры (зем­ле­дель­цы), де­ми­ур­ги (ре­мес­лен­ни­ки).

Из­вест­но о су­ще­ст­во­ва­нии в Афи­нах около 60 знат­ных ро­дов. Евпатридами яв­ля­лись как по­том­ки соб­ст­вен­но ат­тической зна­ти ми­кен­ско­го вре­ме­ни (Ке­ри­ки, Эте­о­бу­та­ды, Ев­мол­пи­ды, Бу­зи­ги и другие), так и пред­ста­ви­те­ли ахей­ской зна­ти, из­гнан­ные до­рий­ца­ми из Пе­ло­пон­не­са (Ме­дон­ти­ды или Код­ри­ды, Пи­си­ст­ра­ти­ды, Фи­лаи­ды, Са­ла­ми­нии, ве­ро­ят­но, Ал­кме­о­ни­ды и другие).

В ар­ха­ическую эпо­ху евпатриды об­ла­да­ли бо­гат­ст­вом (за­клю­чав­шем­ся пре­ж­де все­го в круп­ном зем­ле­вла­де­нии), за­ни­ма­ли ве­ду­щее по­ло­же­ние в сфе­ре по­ли­тического ру­ко­во­дства, су­до­про­из­вод­ст­ве, ре­лигиозной жиз­ни. В VI веке до нашей эры по­ли­тическая роль евпатридов бы­ла зна­чи­тель­но ог­ра­ни­че­на в ре­зуль­та­те ре­форм Со­ло­на и Клис­фе­на и ти­ра­нии Пи­си­ст­ра­та.

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