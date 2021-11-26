ДРАКОНТ На чтение: 1 минута

Драконт (греч. Δράκων) — афинский законодатель, составивший около 621 до н. э. первый письменный свод законов.

Архонт-фесмофет с экстраординарными полномочиями. Законы были записаны на деревянных аксонах, в конце V в. до н. э. высечены на камне. Дошел только закон об убийстве (Inscriptiones Graecae. I3. 104). Он устанавливал наказания, различая умышленное и неумышленное убийства, отменил право аристократии на кровную месть, передал карательные функции ареопагу. Д. приписывали также закон о праздности, предписания о воспитании юношества, создание судебной коллегии эфетов, введение судейской клятвы. Сообщение о так называемой «конституции Д.» (Аристотель. Афинская полития. 4. 2—5) — позднейшая вставка с целью канонизации законодателя по образцу Тесея и Солона . Чрезвычайная суровость законов Д., каравших смертью даже за мелкие правонарушения, уже в древности вошла в поговорку: «драконовские меры (законы)». Демад называл их писанными кровью. Через 27 лет Солон отменил все законы Д., кроме законов об убийстве.

Лит.: Пальцева Л. А. К вопросу о составе законодательства Драконта // Мнемон. Вып. 6. СПб., 2007. С. 195—210; Суриков И. Е. Законодательство Драконта в Афинах и его исторический контекст // Древнее право. 2000. № 2(7). С. 8—18; Его же. Античная Греция. Политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя классика. М., 2005; Шишова И. А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции. Л., 1991; Эндрюс А. Рост Афинского государства // Кембриджская история древнего мира. Т. III. Часть 3. М., 2007. С. 446—448; Gagarin M. Drakon and Early Athenian Homicide Law. New Heaven, 1981; Stroud R. S. Drakon’s Law on Homicide. Berkeley–Los Angeles, 1968; Idem. The Axones and Kyrbeis of Drakon and Solon. Berkeley–Los Angeles, 1979.