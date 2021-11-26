ДОКИМАСИЯ (греч. δοκιμασία)

В Афинах – официальная проверка личности.

Посредством докимасии (от δοκιμάζω – испытывать, проверять) проводилась: 1) проверка юношей, достигших 18-летнего возраста, при внесении имени в списки демотов (на предмет возраста и принадлежности к дему ); 2) гражданско-правовая проверка достигших совершеннолетия ( эфебов ) при вступлении их в полные гражданские права; 3) проверка кандидата перед занятием государственной должности. Докимасия была не проверкой компетенции и знаний кандидата на должность, а выяснением соответствия претендента неким формальным требованиям и проверкой его гражданских прав и поведения. От кандидата требовалось, чтобы он был афинским гражданином, не моложе 30 лет, не пораженным в правах (ἄτιμος).

Проходила докимасия в судах (дикастериях) гелиэи ; архонты проходили двойную докимасию – в гелиэе и Совете; булевты – в Совете, но отвергнутый кандидат в члены Совета мог обжаловать свою докимасию в дикастериях (Aristot. Ath. рol., 45, 3; 55, 2; 59, 4). Докимасия, все равно, перед Cоветом или судом, начиналась с вопросов, на которые кандидат обязан был отвечать, по необходимости привлекая свидетелей. Требовалось назвать свое имя, дем, имена отца и матери и имена их родителей, затем сказать, чтит ли он родителей и отеческие святыни, исполнил ли военную службу и финансовые обязательства. После того, как кандидат ответил на все вопросы, с обвинениями в его адрес мог выступить любой желающий (Aristot. Ath. рol., 55, 4). Слово предоставлялось и для обвинения, и для защиты, а затем производилось голосование – в Совете поднятием рук, а в суде – тайное голосование «камешками» (ψῆφοι). Голосование происходило в любом случае, даже если никто публично не выступал с претензиями, т.е. если судьи сочли кандидата по каким-либо соображениям недостойным, они могли его отвергнуть «молча» (Ibid.).

В подавляющем большинстве случаев докимасия была рутиной, занимала несколько минут для одного кандидата. Однако учитывая количество афинских должностных лиц (500 членов Cовета, 9 архонтов, около 700 других магистратов), требовалось значительное время для проведения данной процедуры, возможно, даже несколько недель.

Особый случай докимасии перед судом – докимасия ораторов (δοκιμασία τῶν ῥητόρων). Нарушивший военный закон, неуважительно относящийся к родителям, занимавшийся проституцией не имел права выступать перед народом. Если судьи находили виновным в этих прегрешениях того, кто проходил проверку, он наказывался постоянной атимией (Aeschin., I, 28-32).

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева