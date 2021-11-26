ДИПИЛОН
ДИПИЛОН (греческое Δίπυλον - двойные ворота) - район в северо-западной части древних Афин, расположенный у ворот с тем же названием.
Раскопки с 1873 года. Материалы с энеолита. Наиболее известен некрополь XIX-VII веков до нашей эры: трупоположения и трупосожжения в прямоугольных, часто обложенных камнем ямах, иногда в пифосах. Обнаружены сосуды с росписью в «дипилонском стиле» - геометрическом стиле XIX-VIII веков до нашей эры и другие. Сосуды помещались над могилой как памятники или алтари для возлияний. С VI века до нашей эры появились надгробия в виде статуй, стел, плит, в том числе украшенные живописью, барельефами. В классические и эллинистические периоды некрополь распространился на территории Нового Керамика и далее, вдоль Священной дороги по направлению к Элевсину, смыкался с некрополем Афин.
Иллюстрация:
Амфора из Дипилона. Кон. VII век до нашей эры. Национальный музей (Афины).
Архив БРЭ.