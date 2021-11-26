ДИКАСТ, ДИКАСТЫ (δικαστής, δικασταί)

В древней Греции – «судья» в широком смысле слова; в демократических Афинах – судьи афинского народного суда.

В V – IV вв. до н.э. « гелиэя » употреблялось как синоним к более распространенному «дикастерию», а «гелиаст» – к «дикасту». Правда, между этими понятиями существовала некая стилистическая разница. Слова «гелиэя» и «гелиаст» использовалось более в официальных документах и торжественной обстановке, в ритуальных формулах. Например, при открытии суда глашатай возвещает: «если какой-то судья (ἡλιαστής) у дверей, пусть войдет» (Aristoph. Vesp., 890). 3) Δικασταὶ κατὰ δήμους – афинские судьи по демам. Учреждены были афинским тираном Писистратом (560-527 гг. до н.э.) для разбора мелких дел (Aristot. Ath. pol., 16, 5); сколько их насчитывалось изначально, неизвестно. В 453/2 г до н.э. судьи по демам стали выбираться по одному от каждой триттии, т.е. всего их было тридцать; они рассматривали частные иски по всей Аттики (Ibid., 26, 3). Вскоре после падения Тридцати тиранов количество судей по демам возросло до 40 (по четыре от филы), и их обычно так и называли – «Сорок» (οἱ τετταράκοντα – Ibid., 53, 1–3). Большинство частных исков (δίκαι) попадало к ним, за исключением некоторых специальных категорий, которые рассматривали архонты. Если заявленная претензия не превышала сумму в 10 драхм, судьи по демам выносили решение сами; если сумма была большей – дело переходило к третейскому судье – диэтету .

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева