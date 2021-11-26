ДЕЛОС (др.-греч. Δῆλος)

Небольшой греческий остров (3 кв. км) между Миконосом и Ренеей, считавшийся в древности центром Кикладских островов.

Согласно греческой мифологии, плавучий остров Делос был единственным местом, осмелившимся предложить пристанище возлюбленной Зевса Лето, которую преследовала ревнивая Гера. Остров стал местом рождения близнецов Аполлона и Артемиды, о чем рассказывает один из гомеровских гимнов к Аполлону. Это явилось основой исторической важности острова, который также известен как место захоронения гипербореев .

Археологические находки свидетельствуют о том, что на острове обитали люди уже в III тысячелетии до н. э. Ок. 950 г. до н. э. Делос был колонизирован ионийцами, но основание святилища Аполлона относят только к VIII в. до н. э. Остров стал главным культовым центром ионийцев, обитавших на Кикладах, в Малой Азии, Аттике и Эвбее. Наибольшего величия и расцвета Делос достиг в VIII-VII вв. до н. э. как религиозный и политический центр Делосской амфиктионии . Наксос и Парос были главными покровителями острова в период ранней архаики. Позднее в VI в. до н. э. сначала тиран Писистрат , а затем Поликрат Самосский утвердили свою власть на острове.

Во время правления Писистрата афиняне очистили Делос от захоронений, перенеся останки из могил, располагавшихся вблизи святилища, на соседний, более крупный остров Рения. После завершения Греко-персидских войн Делос стал столицей Делосского союза, созданного в 478 г. до н. э. Остров был хранилищем союзной казны до 454 г. до н. э., когда казна была перенесена в Афины. В 426 г. до н. э. Афины произвели второе очищение острова, полностью избавив его от погребений. С этого времени, согласно закону, все ожидавшие смерти, а также женщины накануне родов обязаны были покидать остров. Были реорганизованы празднества в честь Аполлона (Делии), проходившие отныне раз в четыре года.

Власть Афин над Делосом продолжалась до конца эпохи Александра Македонского . С 322 по 166 гг. до н. э. Делос пользовался независимостью и, как отдельный полис, имел собственного архонта. В 166 г. до н.э. Рим вернул контроль над островом Афинам. Все его жители были изгнаны и заменены афинскими клерухами. После разрушения римлянами Коринфа в 146 г. до н.э. Делос превратился в главный торговый центр Эгейского моря, особенно в отношении торговли рабами.

В период Митридатовых войн, в 88 и 69 гг. до н. э., остров подвергся разграблению и уже никогда не смог достичь былого величия. Римлянам удалось частично восстановить Делос, но изменение торговых маршрутов привело к тому, что ко II в. н.э. остров был практически заброшен.

В 1873 г. изучение Делоса начала французская археологическая школа. Обнаруженные в ходе раскопок храмовые участки, общественные здания, торговые сооружения и жилые кварталы наряду с множеством эпиграфических документов IV в. до н. э. формируют детальную картину политической, религиозной, социальной и экономической истории острова.

Автор статьи: М.В. Поникаровская