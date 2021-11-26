АСПАСИЯ, дочь Астиоха

Одна из выдающихся женщин Греции Древней .

Красота и ум сочетались в ней с редким обаянием. По словам Плутарха, она «подчинила себе занимавших первое место государственных дея­телей, и даже философы много говорили о ней как о женщине незаурядной. Влюбленный в А. Перикл женился на ней, оставив жену и двух сыновей. По некоторым известиям, А. происходила из Милета и, так как не имела афинского гражданства, ее брак с Периклом не был признан полностью законным. Хорошо образованная, она знала философию, литературу и была душой кружка, сложившегося вокруг Перикла. Частыми гостями Перикла и А. были Сократ, Фукидид, Софокл , Гипподам, Зенон . В диалоге Платона «Менексен» Сократ называет А. своей учительницей в оратор­ском искусстве: «…та, что совсем неплохо разбиралась в риторике и вдобавок обучила многих хороших ораторов, среди них — выдающегося оратора эллинов Перикла, сына Ксантиппа». Один из схолиастов (ссылаясь на Эсхина Сократика) утверждает, что А. наставляла Перикла в политических речах. У Платона в «Менексене» (как продолжает Плутарх), «хотя начало диалога написано в шутливом тоне, все-таки есть доля исторической правды: именно, что многие в Афинах искали общества А. ради ее ораторского таланта». Да и Сократ, по утверждению Плутарха в биографии Перикла (XXIV), иногда ходил к А. «со своими знакомыми, и ученики его приводили к ней своих жен, чтобы послушать ее рассуждения». А. приписывали столь большое влияние на государственные дела, что Перикл в угоду ей предпринял поход на Самос . Аристофан в комедиях назвал А. зачинщицей войны между Афинами Древними и Самосом и даже Пелопоннесской войны . Противники Перикла привлекли А. к судебной ответственности по обвинению в безнравственности и непочитании богов, и только благодаря защите Перикла ее оправдали. Некоторые из античных авторов называют А. гетерой и обвиняют в том, что она сожительствовала со многими мужчинами, но эти слухи исходили из источников, враждебных Периклу. После смерти Перикла А. вышла замуж за торговца скотом Лисикла, человека ничтожного и низкого происхождения, но (как утверждает Плутарх) тот стал первым человеком в Афинах благодаря браку с А.

Автор статьи: Маринович Л.П.