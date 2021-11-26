АРИСТИД (греч. Aριστείδης), сын Лисимаха На чтение: 1 минута

Афинcкий полководец и государственный деятель.

В молодости участвовал в преобразованиях Клисфена , затем перешел на сторону аристократической партии. Будучи одним из 10 афинских стратегов, отличился в битве при Марафоне в 490 до н.э . На следующий год был архонтом-эпонимом. Выражая интересы крупных землевладельцев, предлагал усилить сухопутную армию, чтобы не допустить персов в Аттику. Стараниями Фемистокла, стремившегося преобразовать Афины в морскую державу и опасавшегося соперничества, в 483 до н. э. А. был изгнан остракизмом и уехал на Эгину. После всеобщей амнистии принял участие в сражении при Саламине. В качестве стратега командовал афинянами в битве при Платеях в 479 до н. э. В следующем году командовал 30 афинскими кораблями в союзническом флоте, продолжавшем войну с персами. Благодаря А. греческие союзники, подчинявшиеся спартанцам, перешли на сторону Афин, что предопределило создание Афинского морского союза . Отличаясь исключительной честностью и внушая к себе всеобщее доверие, А. определял размеры взносов, вносимых союзниками для содержания флота, и назначил Делос местом для совещаний и для хранения союзной казны. В 477 до н. э. отошел от политической деятельности, передав руководство аристократической партией Кимону . Умер в 467 до н. э. А. считался образцом справедливости и неподкупности и получил прозвище «Справедливый». Жизнеописание А. составлено Корнелием Непотом и Плутархом .

Автор статьи: Ленская В.С.