АЛКМЕОНИДЫ На чтение: 1 минута

Афинcкий аристократический род, один из самых влиятельных и наиболее известных из источников.

Античная традиция считала Алкмеонидов потомками царской династии Пилоса, бежавшей в Афины в период нашествия дорийцев в конце II тысячелетия до н. э. В 636 до н. э. Алкмеониды руководили подавлением мятежа Килона , но вскоре были признаны совершившими религиозное преступление и осуждены на изгнание из Афин; возвратились на родину в 594 до н. э. после закона Солона об амнистии. В начале VI в. до н. э. завязали тесные связи с оракулом Аполлона в Дельфах, а также установили дружественные отношения с царским домом Лидии. Член рода Алкмеон первым из афинян стал олимпийским победителем в состязании колесниц (592 до н. э.). В середине VI в. до н. э. Алкмеониды играли важную роль в афинской политической борьбе, но после окончательного утверждения тирании Писистрата (546 до н. э.) вновь ушли в изгнание. После смерти Писистрата в 527 до н. э. возвратились в Афины, но в 514 до н. э. опять изгнаны тираном Гиппием. Обосновались в Дельфах; взяв подряд у Дельфийской амфиктионии, отстроили сгоревший храм Аполлона, что еще более укрепило их связи с дельфийским жречеством. Клисфен , глава Алкмеонидов в конце VI в. до н. э., добился санкции Дельфийского оракула на ликвидацию Спартой тирании Гиппия, что позволило роду вновь возвратиться в Афины. В конце VI — начале V вв. до н. э. Алкмеониды стали наиболее влиятельным в Афинах родом. Однако проводимый ими курс на сближение с Персией привел к обвинению их после битвы при Марафоне в измене и к изгнанию остракизмом в 480-х до н. э. виднейших представителей рода. После этого Алкмеониды утратили свои политические позиции, сохраняя влияние лишь с помощью удачных династических браков. К роду Алкмеонидов по женской линии принадлежали Перикл и Алкивиад. После V в. до н. э. Алкмеониды окончательно сошли с политической сцены, хотя отдельные представители рода зафиксированы источниками в IV в. до н. э. и позже.

Автор статьи: И. Е. Суриков.

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