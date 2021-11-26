ЖИЛИЩЕ На чтение: 1 минута

Традиционное, постройка или природное укрытие, приспособленное для обитания человека.

По­ми­мо прак­тич. функ­ции, Ж. вы­пол­ня­ет важ­ней­шую сим­во­лич. роль, во­пло­ща­ет идею струк­ту­ри­ро­ван­но­го че­ло­ве­че­ско­го куль­тур­но­го про­стран­ст­ва (кос­мо­са), за­щи­щён­но­го от внеш­не­го хао­са, осу­ще­ст­в­ля­ет связь с пред­ше­ст­вую­щи­ми по­ко­ле­ния­ми се­мьи или ро­да. В этом смыс­ле под Ж. под­ра­зу­ме­ва­ет­ся не толь­ко собст­вен­но жи­лая по­строй­ка, но и дом в ши­ро­ком по­ни­ма­нии сло­ва, вклю­чая по­се­ле­ние , стра­ну, ой­ку­ме­ну в це­лом.

Древ­ней­шее Ж. Как ос­тат­ки Ж. ин­тер­пре­ти­ру­ет­ся оваль­ная вы­клад­ка из кам­ней (4,3 × 3,7 м) в ниж­них сло­ях Ол­ду­вай­ско­го уще­лья (1,8 млн. лет на­зад). Сход­ная кон­ст­рук­ция из­вест­на в Пжез­ле­ти­це в Че­хии (ок. 700 тыс. лет на­зад) – древ­ней­шее Ж. в Ев­ро­пе. Жи­лые по­строй­ки кон­ца ран­не­го Аше­ля (400–300 тыс. лет на­зад) – Биль­цин­гс­ле­бе­не на се­ве­ре Тю­рин­гии (Гер­ма­ния) и Тер­ра-Ама­та (юго-вос­ток Фран­ции) – име­ли оча­ги. В кон­ст­рук­ции Ж. эпо­хи Му­стье (сто­ян­ки Мо­ло­до­ва I в Ср. Под­не­ст­ро­вье, Чо­кур­ча в Кры­му и др.) и верх­не­го па­лео­ли­та при­ме­ня­лись круп­ные кос­ти ма­мон­та. Ин­тер­пре­та­ция не­ко­то­рых па­лео­ли­тич. по­стро­ек как Ж. вы­зы­ва­ет спо­ры; так, по не­ко­то­рым ре­кон­ст­рук­ци­ям, т. н. Ж. ано­сов­ско-ме­зин­ско­го ти­па (дес­нин­ский па­лео­лит, Кос­тён­ки), в т. ч. по­строй­ка с пар­ны­ми бив­ня­ми ма­мон­та на кров­ле из Ме­жи­ри­чей, пред­став­ля­ют со­бой куль­то­вые ком­плек­сы. В па­лео­ли­те для Ж. час­то ис­поль­зо­ва­лись так­же ес­теств. ук­ры­тия (пе­ще­ры, гро­ты, скаль­ные на­ве­сы), внут­ри ко­то­рых мог­ли быть ка­мен­ные вы­мос­тки, пе­ре­го­род­ки, кон­ст­рук­ции из кос­тей круп­ных жи­вот­ных и др. В ме­зо­ли­те пре­об­ла­да­ли лёг­кие вре­мен­ные Ж. В не­оли­те поя­ви­лись ста­цио­нар­ные Ж. из гли­ны, кам­ня и де­ре­ва.

Струк­ту­ра и внут­рен­няя пла­ни­ров­ка тра­ди­ци­он­но­го Ж. Пер­во­на­чаль­но Ж. – еди­ное про­стран­ст­во, где со­би­ра­ет­ся се­мья у сво­его сим­во­лич. цен­тра (с изо­бре­те­ни­ем ог­ня его роль обыч­но вы­пол­нял очаг), и не под­раз­де­ля­ет­ся на внутр. по­ме­ще­ния (од­но­ка­мер­ное Ж.). Пе­ри­фе­рий­ная часть по­ме­ще­ния пред­на­зна­че­на для ча­ст­ной жиз­ни и дея­тель­но­сти (от­ды­ха, руч­ной ра­бо­ты), для че­го в ста­цио­нар­ных Ж. уст­раи­ва­ют­ся на­сти­лы, на­ры, ска­мьи и т. п. Этот тип пла­ни­ров­ки Ж. с оча­гом в цен­тре со­хра­нил­ся, напр., на Кав­ка­зе (азерб. ка­ра­дам, арм. глха­тун, груз. дар­ба­зи; ср. так­же Ме­га­рон). Ж. не­раз­де­лён­ной се­мьи или бо­лее круп­но­го род­ст­вен­но­го кол­лек­ти­ва мо­жет со­сто­ять из от­се­ков или отд. по­ме­ще­ний для нук­ле­ар­ных се­мей (см. в ст. Боль­шой дом). Впер­вые мно­го­очаж­ные Ж. ти­па длин­ных до­мов (ши­ри­на 4–5 м) встре­че­ны в верх­нем па­лео­ли­те на па­мят­ни­ках вил­лен­дорф­ско-кос­тён­ков­ско­го куль­тур­но­го един­ст­ва, в Пен­се­ва­не (Фран­ция) и др. В по­ли­гин­ной се­мье Ж. ка­ж­дой из жён хо­зяи­на мо­жет пред­став­лять со­бой отд. по­строй­ку.

Отд. час­ти Ж. стро­го пред­на­зна­че­ны для оп­ре­де­лён­ных чле­нов кол­лек­ти­ва (гла­вы се­мьи, муж­чин, жен­щин, де­тей) или ви­дов дея­тель­но­сти (ре­лиг. об­ря­ды, тра­пе­за, при­го­тов­ле­ние пи­щи, ра­бо­та, от­дых). Позд­нее для это­го вы­де­ля­ют­ся от­се­ки и, на­ко­нец, отд. по­ме­ще­ния («чис­тая» ком­на­та для приё­ма гос­тей, спаль­ня, кух­ня, «жен­ская по­ло­ви­на» и др.) – мно­го­ка­мер­ное Ж. Оно мо­жет об­ра­зо­вы­вать­ся и пу­тём при­страи­ва­ния к жи­лью хо­зяйств. по­ме­ще­ний (се­ни, кла­до­вая, ам­бар, кух­ня, хлев, мас­тер­ская и т. п.). Мно­го­ка­мер­ные по­строй­ки из­вест­ны с на­ча­ла не­оли­та (Джар­мо). До­пол­нит. ком­на­ты, как пра­ви­ло, пер­во­на­чаль­но не ота­п­ли­ва­лись; в др. слу­ча­ях очаг (печь), на­про­тив, по­ме­щал­ся в сенях или при­строй­ке-кух­не. Хо­зяйств. по­строй­ки мо­гут сто­ять и от­дель­но, об­ра­зуя вме­сте с Ж. еди­ное жи­лое про­стран­ст­во – усадь­бу. Пла­ни­ров­ка усадь­бы име­ет раз­ные ва­ри­ан­ты: Ж. и хо­зяйств. по­строй­ки мо­гут рас­по­ла­гать­ся раз­бро­сан­но, груп­пи­ро­вать­ся в не­замк­ну­тый двор и, на­ко­нец, плот­но при­мы­кать друг к дру­гу, ок­ру­жая по пе­ри­мет­ру внутр. про­стран­ст­во (замк­ну­тый двор). В Ж. суб­тро­пич. поя­са Ев­ра­зии (от Зап. Ев­ро­пы до Ср. Азии) этот внутр. двор (ино­гда с са­дом, фон­та­ном, ко­лон­на­дой и т. п.) ста­но­вит­ся сре­до­то­чи­ем до­маш­ней жиз­ни, напр. в ан­тич­ном Ж. (см. Пас­та­да).

Ус­лож­не­ние струк­ту­ры Ж. мог­ло со­сто­ять так­же в по­яв­ле­нии вер­ти­каль­ных чле­не­ний (мно­го­этаж­ные Ж.): ниж­ний этаж ча­ще пред­на­зна­чал­ся для хо­зяйств. по­ме­ще­ний, верх­ний – для жи­лых, при на­ли­чии 3-го эта­жа там по­ме­ща­лись обыч­но спаль­ни или кла­до­вые (это рас­пре­де­ле­ние со­хра­не­но в т. ч. в ев­роп. го­род­ском Ж. Но­во­го вре­ме­ни). Мно­го­этаж­ные до­ма по­яв­ля­ют­ся в не­оли­те (из­вест­ны по мо­де­лям Ж. из Юго-Вост. Ев­ро­пы), ста­но­вят­ся ха­рак­тер­ны для бо­га­то­го го­род­ско­го Ж. Древ­не­го ми­ра и Сред­не­ве­ко­вья. Раз­ви­тие Ж. это­го ти­па про­ис­хо­ди­ло под влия­ни­ем сме­ны ар­хит. сти­лей (см. в ст. Дво­рец). В 1-м тыс. до н. э. на Древ­нем Вос­то­ке и в ан­тич­ных го­ро­дах рас­про­стра­ня­ют­ся мно­го­квар­тир­ные до­ма (см., напр., Ин­су­ла). Мно­го­этаж­ные мно­го­квар­тир­ные до­ма ста­ли осн. ти­пом го­род­ско­го Ж. с 19 в.

По ти­пу ис­поль­зо­ва­ния Ж. под­раз­де­ля­ют­ся на ста­цио­нар­ные, вре­мен­ные и пе­ре­нос­ные.

Ста­цио­нар­ные Ж. строи­ли осед­лые и по­лу­осед­лые на­ро­ды (зем­ле­дель­цы, ры­бо­ло­вы). Ма­те­ри­ал и кон­ст­рук­ция ста­цио­нар­ных Ж. в наи­боль­шей сте­пени за­ви­сят от при­род­ных ус­ло­вий. В мес­тах, бо­га­тых ле­сом, осн. стро­ит. ма­те­риа­лом слу­жит де­ре­во. В до­не­о­ли­тич. эпо­ху для по­строй­ки Ж. мог­ли ис­поль­зо­вать­ся лишь тон­кие жер­ди и вет­ки; в не­оли­те , с рас­про­стра­не­ни­ем ка­мен­но­го, за­тем ме­тал­лич. то­по­ра, поя­ви­лись бо­лее проч­ные Ж. сруб­ной ли­бо кар­кас­ной кон­ст­рук­ции. При сруб­ной тех­ни­ке по­строй­ка (клеть) скла­ды­ва­ет­ся из брё­вен, встав­лен­ных в вы­руб­лен­ные на кон­цах па­зы; кров­ля ру­бит­ся вме­сте со сру­бом из брё­вен или тё­са, при не­дос­тат­ке строе­во­го ле­са де­ла­ет­ся из со­ло­мы или др. ма­те­риа­лов (см. в ст. Из­ба). Сруб­ная кон­ст­рук­ция – са­мая со­вер­шен­ная тех­ни­ка де­рев. строи­тель­ст­ва, но тре­бу­ет боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ной дре­ве­си­ны. Бо­лее эко­ном­на кар­кас­ная тех­ни­ка: опо­ру стен со­став­ля­ет кар­кас из стол­бов, к ко­то­рым кре­пят­ся брёв­на, дос­ки или жер­ди. Кров­ля в кар­кас­ном Ж. обыч­но опи­ра­ет­ся на стол­бы в тор­цовой сте­не или внут­ри по­строй­ки. Тех­ни­ка де­рев. до­мо­строи­тель­ст­ва от­ра­зи­лась во мно­гих тра­диц. эле­мен­тах Ж., вос­при­ня­тых за­тем также ка­мен­ной ар­хи­тек­ту­рой: 4-уголь­ный план, 2-скат­ная кры­ша, тор­цо­вый фа­сад с фрон­то­ном, ба­шен­ная кон­ст­рук­ция, ор­дер ар­хи­тек­тур­ный и т. д. В ме­ст­но­стях, бед­ных ле­сом, роль де­ре­ва в строи­тель­ст­ве умень­ша­ет­ся: кар­кас за­пол­ня­ет­ся жер­дя­ми или плет­нём, об­ма­зан­ны­ми гли­ной (тур­луч­ная тех­ни­ка), ци­нов­ка­ми, дёр­ном и т. п. В степ­ных, по­лу­пус­тын­ных и пус­тын­ных рай­онах осн. ти­пом Ж. ста­но­вят­ся кар­кас­ные, об­ма­зан­ные гли­ной, и гли­но­бит­ные по­строй­ки ли­бо до­ма из сыр­цо­во­го кир­пи­ча. В гли­ну для проч­но­сти до­бав­ля­ет­ся со­ло­ма, на­воз и т. п. (са­ман у на­ро­дов Ев­ра­зии, адоб – в Центр. Аме­ри­ке и т. п.). В Ме­со­по­та­мии с не­оли­та Ж. скла­ды­ва­ют­ся из гли­ны, на­ре­зан­ной пла­ста­ми (тоф). Гли­но­бит­ные и сыр­цо­вые Ж. не­проч­ны и ну­ж­да­ют­ся в пе­рио­ди­че­ском во­зоб­нов­ле­нии, что по­ро­ди­ло осо­бый тип по­се­ле­ния в Пе­ред­ней и Сред­ней Азии – телль. С раз­ви­ти­ем го­ро­дов и мо­ну­мен­таль­ной ар­хи­тек­ту­ры в строи­тель­ст­ве стал при­ме­нять­ся обож­жён­ный кир­пич. В го­ри­стых ме­ст­но­стях важ­ную роль как стро­ит. ма­те­ри­ал при­об­ре­та­ет ка­мень, час­то в со­еди­не­нии с гли­ной и де­ре­вом. Гли­ня­ные и ка­мен­ные Ж. име­ют, как пра­ви­ло, пло­скую кры­шу, ино­гда слу­жа­щую хо­зяйств. пло­щад­кой, в гор­ных по­се­ле­ни­ях – дво­ром для рас­по­ло­жен­ных вы­ше до­мов (см. Аул). Об­щин­ные по­се­ле­ния из та­ких по­стро­ек, плот­но при­мы­каю­щих ус­ту­па­ми друг к дру­гу, ино­гда об­ра­зу­ют еди­ную мно­го­этаж­ную кон­ст­рук­цию: та­ко­вы не­оли­тич. по­се­ле­ние Ча­тал-Хю­юк в Ана­то­лии и пу­эб­ло ин­дей­цев Юго-За­па­да Сев. Аме­ри­ки. Осо­бый тип Ж. (впер­вые встре­чаю­щий­ся в па­лео­ли­те) из­вес­тен в без­лес­ных об­лас­тях тун­д­ры, где в ка­че­ст­ве кар­ка­са для Ж. ис­поль­зу­ют­ся кос­ти круп­ных жи­вот­ных (см. Валь­кар). В ус­ло­ви­ях пол­но­го от­сут­ст­вия стро­ит. ма­те­риа­ла – в арк­тич. зо­не – из­вест­ны Ж. из сне­га (эс­ки­мос­ские иг­лу). С па­лео­ли­та до со­вре­мен­но­сти (у вед­дов Шри-Лан­ки, тоа­ла Су­ла­ве­си и др.) для Ж. ис­поль­зу­ют­ся ес­теств. или ис­кусств. пе­ще­ры.

От при­род­ных ус­ло­вий за­ви­сит так­же со­от­но­ше­ние ме­ж­ду по­строй­кой и уров­нем поч­вы. Пре­об­ла­да­ет тип на­зем­но­го до­ма; в об­лас­тях Сев. по­лу­ша­рия с хо­лод­ным кли­ма­том с па­лео­ли­та рас­про­стра­не­ны под­зем­ные и по­лу­под­зем­ные Ж. (зем­лян­ки и по­лу­зем­лян­ки), час­то с кар­кас­ной или сруб­ной кон­ст­рук­ци­ей стен, зем­ля­ны­ми сте­на­ми, дер­но­вой кры­шей и т. п. Для жар­ких и влаж­ных об­лас­тей тро­пич. поя­са Азии и Аме­ри­ки, а так­же для бо­ло­ти­стых рай­онов уме­рен­но­го поя­са ха­рак­тер­ны свай­ные Ж. (про­стран­ст­во под по­лом ис­поль­зу­ет­ся так же, как и 1-й этаж в мно­го­этаж­ных до­мах, – для со­дер­жа­ния ско­та, хо­зяйств. по­ме­ще­ний и др.).

По пла­ну осн. ти­пы Ж. – круг­лые (оваль­ные) и пря­мо­уголь­ные. Из них круг­лый или оваль­ный план, как бо­лее свой­ст­вен­ный про­то­ти­пу по­сто­ян­но­го Ж. – вре­мен­но­му Ж., ве­ро­ят­но, яв­ля­ет­ся бо­лее древ­ним. Пря­мо­уголь­ный план, по­зво­ляю­щий ус­лож­не­ние струк­ту­ры до­ма, ха­рак­те­рен для раз­ви­тых и ре­гу­ляр­ных форм Ж. (пе­ре­ход от бо­лее ран­них круг­лых к пря­мо­уголь­ным Ж. про­сле­жен, напр., в Бей­де, Ие­ри­хо­не и др.). Од­на­ко круг­лые до­ма рас­про­стра­не­ны в ря­де куль­тур не­оли­та и эне­о­ли­та Пе­ред­ней Азии (см. То­лос), а так­же у на­ро­дов Аф­ри­ки и Юж. Аме­ри­ки.

Уст­рой­ст­во Ж. вклю­ча­ет не толь­ко по­строй­ку, но и её внутр. уб­ран­ст­во – ото­п­ле­ние, ос­ве­ще­ние, ме­бель и т. п. В не­о­ли­те на Ближ­нем Вос­то­ке поя­ви­лись вра­щаю­щие­ся две­ри на ка­мен­ных под­пя­точ­ни­ках, свод­ча­тые пе­чи, по­лы из ут­рам­бо­ван­ной гли­ны, мо­щён­ные кам­ня­ми или по­кры­тые из­вест­ко­вой об­маз­кой, ино­гда рас­кра­шен­ные в чёр­ный или крас­ный цвет, сте­ны, по­кры­тые шту­ка­тур­кой, не­ред­ко рас­пи­сан­ные (напр., сце­ны охо­ты из Умм-Да­ба­гии в Сев. Ира­ке, 6-е тыс. до н. э.), с хо­зяйств. или куль­то­вы­ми ни­ша­ми.

Для ар­ха­ич. Ж. ха­рак­тер­но от­сут­ст­вие ме­бе­ли в совр. по­ни­ма­нии. Пред­ме­ты внутр. уст­рой­ст­ва ли­бо проч­но свя­за­ны с кон­ст­рук­ци­ей (зем­ля­ные на­ры в зем­лян­ках, гли­но­бит­ные ле­жан­ки в гли­ня­ных до­мах, вруб­лен­ные в сте­ны лав­ки и пол­ки в сруб­ных из­бах и т. п.), ли­бо, на­про­тив, пред­став­ля­ют со­бой лёг­кую ут­варь (низ­кие сто­ли­ки, ци­нов­ки и др.).

Вре­мен­ные Ж. ха­рак­тер­ны для об­ществ с ко­че­вым и по­лу­ко­че­вым об­ра­зом жиз­ни – охот­ни­ков и со­би­ра­те­лей, пас­ту­хов и др. Про­стей­ший тип вре­мен­но­го Ж. – за­слон или на­вес из ве­ток, ли­сть­ев и тра­вы, бо­лее раз­ви­тый – ша­лаш или хи­жи­на на кар­ка­се из ве­ток и жер­дей (напр., виг­вам и викиап у индейцев Сев. Америки). Ж., в ко­то­рых жи­вут ре­гу­ляр­но (охот­ни­чьи до­ми­ки, врем. Ж. на от­да­лён­ных па­ст­би­щах, по­лях и т. п.), при­бли­жа­ют­ся по кон­ст­рук­ции к по­сто­ян­ным жи­ли­щам.

У ко­чев­ни­ков-ско­то­во­дов сформиро­ва­лось раз­бор­ное, кар­кас­ное, кры­тое шку­ра­ми, пе­ре­нос­ное Ж. – чум, ти­пи, юр­та и др.; для кочевников по­лу­пус­тынь и пустынь Сев. Африки и Азии характерна прямоугольная палатка, кры­тая тёмной козьей шерстью. Осо­бый тип ко­чев­ниче­ско­го Ж. – па­лат­ка, ус­та­нов­лен­ная на по­воз­ке (ки­бит­ка), лод­ке (у т. н. мор­ских ко­чев­ни­ков, или оранг-лау­тов) или са­нях (т. н. нар­тя­ной чум, или ба­лок, у на­ро­дов ев­ра­зий­ской тун­д­ры).

Иллюстрации:

Трёх­сек­ци­он­ное жи­ли­ще с кар­ка­сом из ко­стей ма­мон­та с па­лео­ли­ти­чес­кой сто­ян­ки Пуш­ка­ри I (Ук­раи­на): 1 – план; 2 – ре­кон­ст­рук­ция (по П. И. Бо­ри­сков­ско­му). Архив БРЭ;

Длин­ный кар­кас­ный дом из Гее­ле­на (Ни­дер­лан­ды). Нео­лит. Ре­кон­струк­ция (по А. Л. Мон­гай­ту). Архив БРЭ;

Таб­лич­ки, изо­бра­жаю­щие фа­са­ды многоэтажных до­мов, из Ста­ро­го двор­цав Кнос­се. Фаянс. 1800–1700 до н. э. Архив БРЭ;

Тра­ди­ци­он­ное жи­ли­ще на­ро­дов Аф­ри­ки, Аме­ри­ки и Океа­нии: 1 – усадь­ба ман­да­ра (Ка­ме­рун); 2 – трост­ни­ко­вые до­ма ай­ма­ра на озере Ти­ти­ка­ка (Пе­ру); 3 – свай­ное жи­ли­ще па­пуа­сов бон­гу (Но­вая Гви­нея). Архив БРЭ;

Свай­ные жи­ли­ща на Бо­ден­ском озере (Юж. Гер­ма­ния). Нео­лит. Ре­кон­ст­рук­ция. Архив БРЭ;

Пе­ре­нос­ные жи­ли­ща ко­чев­ни­ков: 1 – чум; 2 – ти­пи; 3 – юр­та. Архив БРЭ.

Авторы статьи: Е. В. Смир­ниц­кая; К. Н. Гаврилов (палеолит), Л. Б. Кирчо (неолит). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)