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ПИТЕКАНТРОП
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ПИТЕКАНТРОП - устаревшее название ископаемых людей вида Homo erectus.
Введено в оборот Э. Геккелем для постулированного им «промежуточного звена» между обезьяной и человеком (Pithecanthropus alalus - «обезьяночеловек, лишённый речи»).
В 1891 году Э. Дюбуа определил свою находку в Триниле как вид P. erectus. Г.Г.Р. фон Кёнигсвальд к роду питекантропа отнёс свои находки в Моджокерто и Сангиране (так называемый яванский, или моджокертский, питекантроп); в 1939 году он вместе с Ф. Вейденрейхом включил в него синантропа («китайский питекантроп»).
Название «питекантроп» («африканский питекантроп») иногда применяется для вида Homo ergaster.
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