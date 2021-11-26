ОЛДУВАЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ

ОЛДУВАЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ - кот­ло­ви­на озёр­но­го про­ис­хо­ж­де­ния (17×51 км) в юго-восточной час­ти пла­то Се­рен­ге­ти, у вул­ка­нического кра­те­ра Нго­рон­го­ро, на се­ве­ре Тан­за­нии.

По­лу­чи­ла из­вест­ность бла­го­да­ря па­мят­ни­кам па­лео­ли­та. Пер­вые ар­хео­ло­гические рас­коп­ки про­ве­де­ны немецким учёным Х. Ре­ком в 1913 году. Основные ар­хео­ло­гические ра­бо­ты про­во­ди­лись Л. и М. Ли­ки с 1931 года до 1960-х годов (с пе­ре­ры­ва­ми), па­рал­лель­но ве­лись гео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния под руководством Р. Хея (США); рас­коп­ки в Олдувайском ущелье ве­дут­ся и ны­не. Ар­хеоло­гические на­ход­ки за­фик­си­ро­ва­ны в тол­ще плей­сто­це­но­вых озёр­ных и кон­ти­нен­таль­ных от­ло­же­ний (мощ­но­стью до 120 м), раз­де­лён­ных про­слой­ка­ми вул­ка­нического ту­фа и пе­п­ла. Вы­де­ле­ны 5 «па­чек» сло­ёв с куль­тур­ны­ми ос­тат­ка­ми ниж­не­го и верх­не­го па­лео­ли­та , наи­бо­лее важ­ны на­ход­ки из двух ниж­них «па­чек».

В от­ло­же­ни­ях «пач­ки» I (да­ти­ру­ют­ся ка­лий-ар­го­но­вым ме­то­дом 1,9-1 млн. лет на­зад) об­на­ру­же­ны кос­ти че­ре­пах, кро­ко­ди­лов, ги­гант­ско­го страу­са, при­ми­тив­ных сло­нов, сви­ней, бе­ге­мо­тов, но­со­ро­гов, ло­ша­дей, ан­ти­лоп, жи­ра­фов, ха­ли­ко­те­ри­ев и т. д.; ка­мен­ные ору­дия ол­ду­вай­ской куль­ту­ры (название по на­ход­кам в Олдувайском ущелье), че­реп (OH-5) ав­ст­ра­ло­пи­те­ка Бой­са (так называемый зинд­жан­троп; ме­сто­на­хо­ж­де­ние FLK I, 1,7 млн. лет на­зад); кос­ти Homo habilis (в том числе «пре­зинд­жан­троп» на ме­сто­на­хо­ж­де­нии FLK I в слое, пред­ше­ство­вав­шем слою с «зинд­жан­тро­пом»; на­ход­ка ос­тан­ков «пре­зинд­жан­тро­па» в не­по­средственной бли­зо­сти от ол­ду­вай­ских ору­дий по­слу­жи­ла ос­но­ва­ни­ем для от­не­се­ния его к ро­ду Homo и на­зва­ния его Homo habilis - «че­ло­век уме­лый»); коль­це­об­раз­ная вы­мос­тка (4,6×4 м) из об­лом­ков и бло­ков ла­вы, ко­то­рую рас­смат­ри­ва­ют как ос­тат­ки од­но­го из древ­ней­ших ар­хео­ло­ги­че­ски за­фик­си­ро­ван­ных жи­лищ (сто­ян­ка DK I, свыше 1,75 млн. лет на­зад).

В сло­ях «пач­ки» II (да­ти­ру­ет­ся 1,5-1 млн. лет на­зад) об­на­ру­же­ны ору­дия ран­не­го Аше­ля (что ста­ло од­ним из ос­но­ва­ний сде­лать бо­лее древ­ней его тра­диционную да­ту) и ос­тан­ки лю­дей, от­но­си­мых к раз­ным ви­дам Homo: «Син­ди», или «Син­ди­рел­ла» (OH-13), - фраг­мен­ты че­ре­па с пол­но­стью со­хра­нив­шей­ся ниж­ней че­лю­стью жен­щи­ны 15-16 лет - Homo habilis или Homo ergaster; че­реп (ОН-9) так называемого шелль­ско­го че­ло­ве­ка, или ол­ду­вай­ско­го пи­те­кан­тро­па (Homo erectus lea­key), - пе­ре­ход­ная фор­ма от Homo er­gas­ter к гей­дель­берг­ско­му че­ло­ве­ку, и др. В верх­ней час­ти «пач­ки» II от­сут­ст­ву­ют кос­ти при­ми­тив­ных сло­нов, пре­об­ла­да­ют кос­ти ло­ша­дей и но­со­ро­гов, что ин­тер­пре­ти­ру­ют как сме­ну кли­ма­та на бо­лее за­суш­ли­вый.

Изу­че­ние па­мят­ни­ков Олдувайского ущелья ока­за­ло ре­шаю­щее влия­ние на ут­вер­жде­ние мне­ния об африканской пра­ро­ди­не и зна­чительные древ­но­сти че­ло­ве­че­ст­ва (смотри в статье Ан­тро­по­ге­нез ).

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