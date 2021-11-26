ОЛДУВАЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ
ОЛДУВАЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ - котловина озёрного происхождения (17×51 км) в юго-восточной части плато Серенгети, у вулканического кратера Нгоронгоро, на севере Танзании.
Получила известность благодаря памятникам палеолита. Первые археологические раскопки проведены немецким учёным Х. Реком в 1913 году. Основные археологические работы проводились Л. и М. Лики с 1931 года до 1960-х годов (с перерывами), параллельно велись геологические исследования под руководством Р. Хея (США); раскопки в Олдувайском ущелье ведутся и ныне. Археологические находки зафиксированы в толще плейстоценовых озёрных и континентальных отложений (мощностью до 120 м), разделённых прослойками вулканического туфа и пепла. Выделены 5 «пачек» слоёв с культурными остатками нижнего и верхнего палеолита, наиболее важны находки из двух нижних «пачек».
В отложениях «пачки» I (датируются калий-аргоновым методом 1,9-1 млн. лет назад) обнаружены кости черепах, крокодилов, гигантского страуса, примитивных слонов, свиней, бегемотов, носорогов, лошадей, антилоп, жирафов, халикотериев и т. д.; каменные орудия олдувайской культуры (название по находкам в Олдувайском ущелье), череп (OH-5) австралопитека Бойса (так называемый зинджантроп; местонахождение FLK I, 1,7 млн. лет назад); кости Homo habilis (в том числе «презинджантроп» на местонахождении FLK I в слое, предшествовавшем слою с «зинджантропом»; находка останков «презинджантропа» в непосредственной близости от олдувайских орудий послужила основанием для отнесения его к роду Homo и названия его Homo habilis - «человек умелый»); кольцеобразная вымостка (4,6×4 м) из обломков и блоков лавы, которую рассматривают как остатки одного из древнейших археологически зафиксированных жилищ (стоянка DK I, свыше 1,75 млн. лет назад).
В слоях «пачки» II (датируется 1,5-1 млн. лет назад) обнаружены орудия раннего Ашеля (что стало одним из оснований сделать более древней его традиционную дату) и останки людей, относимых к разным видам Homo: «Синди», или «Синдирелла» (OH-13), - фрагменты черепа с полностью сохранившейся нижней челюстью женщины 15-16 лет - Homo habilis или Homo ergaster; череп (ОН-9) так называемого шелльского человека, или олдувайского питекантропа (Homo erectus leakey), - переходная форма от Homo ergaster к гейдельбергскому человеку, и др. В верхней части «пачки» II отсутствуют кости примитивных слонов, преобладают кости лошадей и носорогов, что интерпретируют как смену климата на более засушливый.
Изучение памятников Олдувайского ущелья оказало решающее влияние на утверждение мнения об африканской прародине и значительные древности человечества (смотри в статье Антропогенез).