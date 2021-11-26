МУГАРЕТ-ЭЛЬ-ЗУТТИЕ
МУГАРЕТ-ЭЛЬ-ЗУТТИЕ - раскопки в 1925 году английского археолога Ф. Тервилл-Питра и в 1970-х годах израильских археологов.
Пещерная стоянка раннего палеолита (350-250 тысяч лет назад) в Галилее (северо-западном побережье Генисаретского озера).
Каменные орудия ашело-ябрудийского типа (мелкие ручные рубила в сочетании с многочисленными остриями и остроконечниками; характерно использование ретуши на брюшке при оформлении скрёбел и других орудий). Обнаружены фрагменты черепа с наклонным лбом, массивным надглазничным валиком, толстой костью свода - древнейшая находка человека в Западной Азии (так называемый Галилейский человек). Первоначально был отнесён к неандертальцам. Позднее было замечено сочетание эректоидных (сходство с пекинским синантропом) и сапиентных признаков (сходство с черепом Кафзех 6), дающее основания причислить его к гейдельбергскому человеку.