МИТОК
МИ́ТОК. Комплекс памятников палеолита в Среднем Попрутье (коммуна Миток, уезд Ботошани, Румыния).
Наиболее известна стоянка миток – Малу-Галбен на мысу террасы р. Прут и ручья Гирени. Открыта в 1885 году геологом Г. Штефэнеску.
В 1930-е года провёл разведки Н. Н. Морошан, в 1956–1957 года – стратиграфические работы К. С. Николаеску-Плопшор.
Систематические раскопки В. Чирики с 1978 года, с 1990 года совмесно с бельгийским археологом М. Оттом, геологом П. Хасартсом и других семи культурных слоёв: три (I–III) – Ориньяка, четыре (IV–VII) – Восточного Граветта; радиоуглеродные даты от 33 до 20 тыс. лет назад. Обнаружены кострища, скопления фаунистических остатков (пещерный лев, медведь, благородный и северный олени, первобытный бык, бизон, лошадь, носорог), расщеплённого кремня, изделия из кости и бивня. Черепа мамонтов, по мнению В. Чирики, были объектом собирательства для использования в строительстве.
Во втором граветтском слое (V) – овальная подвеска с просверлённым в центре отверстием, вырезанная из меловой корки, как правило покрывающей использовавшееся на стоянке кремнёвое сырьё. Её поверхности и края орнаментированы врезанными линиями и бороздками.
Стоянка миток - Пырыул-луй-Истрате обнаружена в 1902 году геологом Й. Т. Симионеску, в 1930-е годы - разведки Н. Н. Морошана, в 1972-1978 - раскопки В. Чирики. Четыре культурных слоя: 1– Ориньяка, 3 – Восточная Граветта; материал близок известному по мито - Малу-Галбен.
В 1974 году В. Чирика открыл местонахождение миток - Валеа-луй-Стан, которое раскапывал с 1977 года до конца 1980-х годов. Предметы из расщеплённого кремня были рассеяны в толще вскрытых отложений.
По мнению В. Чирики, коллекция имеет как ориньякские, так и граветтские черты, относится к раннему Граветту, периоду Штилфрид B (30–25 тыс. лет назад).