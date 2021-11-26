МАКАПАНСГАТ

МАКАПАНСГАТ - ком­плекс пе­щер­ных па­мят­ни­ков на се­ве­ро-вос­токе ЮАР (Лим­по­по).

Ис­сле­до­вал­ся с 1920-х годов Р. Дар­том, Р. Бру­мом и другими.

Наи­бо­лее из­вест­на пе­ще­ра «Ка­ме­но­лом­ня».

Об­на­ру­же­ны ос­тан­ки свыше 35 осо­бей ав­ст­ра­ло­пи­те­ко­вых, вы­де­лен­ных Дар­том в вид Australopithecus prometheus; ны­не вклю­ча­ют­ся в вид аф­ри­кан­ский ав­ст­ра­ло­пи­тек. Древ­ность 2,5-3,2 миллионов лет.

В 1925 году в «Ка­ме­но­лом­не» най­де­на так­же галь­ка из кам­ня пур­пур­но­го цве­та с уг­луб­ле­ния­ми ес­тественного про­ис­хо­ж­де­ния, на­по­ми­наю­щи­ми изо­бра­же­ние че­ло­ве­че­ско­го ли­ца. Пред­по­ла­га­ет­ся, что она спе­ци­аль­но при­не­се­на на это ме­сто (бли­жай­шее ме­сто­ро­ж­де­ние та­кой по­ро­ды бо­лее чем в 30 км от Макапансгат), по­сколь­ку её цвет и фор­ма при­вле­ка­ли вни­ма­ние, и в этом ви­дят про­яв­ле­ние сим­во­лического мыш­ле­ния и эс­те­тические чув­ст­ва у ав­ст­ра­ло­пи­те­ков.

Другие пе­ще­ры Макапансгат со­дер­жат ар­хео­ло­гические ма­те­риа­лы от пе­рио­да Ашель до XVI века.

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