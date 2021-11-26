ЛЕВАЛЛУА
ЛЕВАЛЛУА - палеолитическая техника раскалывания камня и фация в каменных индустриях позднего Ашеля и Мустье.
Название - от стоянки Леваллуа-Перре (Levallois-Perret), исследованной близ Парижа (Франция). Леваллуа как техника и археологическая культура выделена в 1931 году А Э. Брёйлем для памятников нижнего и среднего палеолита на территории Северной Франции. Он рассматривал индустрии Леваллуа и не-Леваллуа как свидетельство существования в это время двух особых групп населения, считал Леваллуа продолжением и развитием культуры Клэктон.
Ф. Борд дал развёрнутую характеристику техники Леваллуа и распространил (в 1953) применение этого термина для всего среднего палеолита на территории Франции, считая Леваллуа органичной частью мустьерского индустриального комплекса, которая проявляется в виде фаций в различных вариантах Мустье. По Борду, техника раскалывания Леваллуа направлена на получение сколов регулярной формы (отщепов, пластин, треугольных острий) со специально подготовленных нуклеусов.
В отечественной литературе различают технику Леваллуа в узком смысле - скалывание отщепов и треугольных острий с нуклеусов, у которых предварительно подготавливается фронт скалывания при помощи радиальных (получался так называемый черепаховидный нуклеус для снятия леваллуазских отщепов) или конвергентных (получался нуклеус для снятия леваллуазских острий) сколов. Леваллуа в широком смысле подразумевает также снятие пластин (леваллуазские пластины, по Борду, - сколы, у которых длина превышает ширину не менее чем в 2 раза) с так называемых протопризматических нуклеусов с плоским фронтом скалывания. Специальными сколами, нанесёнными на края заготовки нуклеуса, могли подготавливаться ударные площадки, тогда полученные с нуклеуса сколы имеют фасетированные ударные площадки.
Согласно современным исследованиям, Леваллуа широко распространена в позднем Ашеле и особенно в Мустье Европы, Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в ряде африканских индустрий южнее Сахары.