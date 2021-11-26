ЛЕВАЛЛУА

ЛЕВАЛЛУА - палеолитическая техника раскалывания камня и фация в каменных индустриях позднего Ашеля и Мустье.

На­зва­ние - от сто­ян­ки Ле­вал­луа-Пер­ре (Levallois-Perret), ис­сле­до­ван­ной близ Па­ри­жа (Фран­ция). Леваллуа как тех­ни­ка и ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра вы­де­ле­на в 1931 году А Э. Брёй­лем для па­мят­ни­ков ниж­не­го и сред­не­го па­лео­ли­та на тер­ри­то­рии Северной Фран­ции. Он рас­смат­ри­вал ин­ду­ст­рии Леваллуа и не-Леваллуа как сви­де­тель­ст­во су­ще­ст­во­ва­ния в это вре­мя двух осо­бых групп на­се­ле­ния, счи­тал Леваллуа про­дол­же­ни­ем и раз­ви­ти­ем куль­ту­ры Клэк­тон.

Ф. Борд дал раз­вёр­ну­тую ха­рак­тери­сти­ку тех­ни­ки Леваллуа и рас­про­стра­нил (в 1953) при­ме­не­ние это­го тер­ми­на для все­го сред­не­го па­лео­ли­та на тер­ри­то­рии Фран­ции, счи­тая Леваллуа ор­га­ничной ча­стью му­сть­ер­ско­го ин­ду­ст­ри­аль­но­го ком­плек­са, ко­то­рая про­яв­ля­ет­ся в ви­де фа­ций в различных ва­ри­ан­тах Му­стье. По Бор­ду, тех­ни­ка рас­ка­лы­ва­ния Леваллуа на­прав­ле­на на по­лу­чение ско­лов ре­гу­ляр­ной фор­мы (от­ще­пов, пла­стин, тре­уголь­ных ост­рий) со спе­ци­аль­но под­го­тов­лен­ных нук­ле­усов.

В отечественной литературе раз­ли­ча­ют тех­ни­ку Леваллуа в уз­ком смыс­ле - ска­лы­ва­ние от­ще­пов и тре­уголь­ных ост­рий с нук­ле­усов, у ко­то­рых пред­ва­ри­тель­но под­го­тав­ли­ва­ет­ся фронт ска­лы­ва­ния при по­мо­щи ра­ди­аль­ных (по­лу­чал­ся так называемый че­ре­па­хо­вид­ный нук­ле­ус для сня­тия ле­вал­лу­аз­ских от­ще­пов) или кон­вер­гент­ных (по­лу­чал­ся нук­ле­ус для сня­тия ле­вал­лу­аз­ских ост­рий) ско­лов. Леваллуа в ши­ро­ком смыс­ле под­ра­зу­ме­ва­ет так­же сня­тие пла­стин (ле­вал­лу­аз­ские пла­сти­ны, по Бор­ду, - ско­лы, у ко­то­рых дли­на пре­вы­ша­ет ши­ри­ну не ме­нее чем в 2 раза) с так называемых про­то­приз­ма­тических нук­ле­усов с пло­ским фрон­том ска­лы­ва­ния. Специальными ско­ла­ми, на­не­сён­ны­ми на края за­го­тов­ки нук­ле­уса, мог­ли под­го­тав­ли­вать­ся удар­ные пло­щад­ки, то­гда по­лу­чен­ные с нук­ле­уса ско­лы име­ют фа­се­ти­ро­ван­ные удар­ные пло­щад­ки.

Со­глас­но современным ис­сле­до­ва­ни­ям, Леваллуа ши­ро­ко рас­про­стра­не­на в позд­нем Аше­ле и осо­бен­но в Му­стье Ев­ро­пы, Центральной Азии, на Ближ­нем Вос­то­ке, в Северной Аф­ри­ке и в ря­де африканских ин­ду­ст­рий юж­нее Са­ха­ры.

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