ЛА-ШАПЕЛЬ-О-СЕН
ЛА-ШАПЕЛЬ-О-СЕН - стоянка среднего палеолита на левом берегу реки Сурдуар, в бассейне реки Дордонь.
Расположена в гроте (Буффия-Бонневаль) у деревни Ла-Шапель-о-Сен (департамент Коррез, Франция). Раскопки в 1908 году аббатов А. и Ж. Буисони и Л. Бардона.
Каменная индустрия относится к шарантскому варианту Мустье типа Ла-Кина; найдены кости шерстистого носорога, северного оленя, бизона. Открыто погребение мужчины 40-50 лет («Старик») в прямоугольной яме в скорченном положении головой на юго-запад, под головой - несколько камней. У юго-западного края ямы зафиксирован очаг из камней.
В 1911 году на основе изучения Ла-Шапель-о-Сен французский антрополог М. Буль дал первую реконструкцию «классического» неадертальца («шапельца»). Отмечены архаичные особенности скелета: сильно изогнутые кости конечностей, почти горизонтальная ориентировка остистых отростков шейных позвонков и т.п. Погребённый страдал тяжёлой формой артрита позвоночника, почти лишён зубов.
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