ЛА-ШАПЕЛЬ-О-СЕН

ЛА-ШАПЕЛЬ-О-СЕН - стоянка среднего палеолита на левом берегу реки Сурдуар, в бассейне реки Дордонь.

Рас­по­ло­же­на в гроте (Буф­фия-Бон­не­валь) у деревни Ла-Ша­пель-о-Сен (департамент Кор­рез, Фран­ция). Рас­коп­ки в 1908 году аб­ба­тов А. и Ж. Буи­со­ни и Л. Бар­до­на.

Ка­мен­ная ин­ду­ст­рия от­но­сит­ся к ша­рант­ско­му ва­ри­ан­ту Мустье ти­па Ла-Кина; най­де­ны кос­ти шер­сти­сто­го но­со­ро­га, се­вер­но­го оле­ня, би­зо­на. От­кры­то по­гре­бе­ние муж­чи­ны 40-50 лет («Ста­рик») в пря­мо­уголь­ной яме в скор­чен­ном по­ло­же­нии го­ло­вой на юго-за­пад, под го­ло­вой - несколько кам­ней. У юго-западного края ямы за­фик­си­ро­ван очаг из кам­ней.

В 1911 году на ос­но­ве изу­че­ния Ла-Ша­пель-о-Сен французский ан­тро­по­лог М. Буль дал пер­вую ре­кон­ст­рук­цию «клас­си­че­ско­го» неадертальца («ша­пель­ца»). От­ме­че­ны ар­ха­ич­ные осо­бен­но­сти ске­ле­та: силь­но изо­гну­тые кос­ти ко­неч­но­стей, поч­ти го­ри­зон­таль­ная ори­ен­ти­ров­ка ос­ти­стых от­ро­ст­ков шей­ных по­звон­ков и т.п. По­гре­бён­ный стра­дал тя­жё­лой фор­мой арт­ри­та по­зво­ноч­ни­ка, поч­ти ли­шён зу­бов.

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