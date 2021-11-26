КАРИМ-ШАХИР

КАРИМ-ШАХИР - сто­ян­ка про­то­не­о­ли­ти­та - позд­не­го ме­зо­ли­та (конца X-го - начала IX-го тысячелетия до н. э.) в до­ли­не Чем­че­маль на пра­вом бе­ре­гу реки Чам-Гав­ра, в Северо-Западном За­гро­се (к се­ве­ро-вос­то­ку от современного города Кир­кук, Кур­ди­стан, Ирак).

Рас­коп­ки Р. Брейд­ву­да в 1951 году. Од­но­слой­ный па­мят­ник с на­сы­щен­ным куль­тур­ным сло­ем , из по­стро­ек за­фик­си­ро­ва­ны не­боль­шие ямы. Сре­ди ка­мен­ных ору­дий пре­об­ла­да­ют пла­сти­ны и от­ще­пы с вы­ем­ка­ми, мик­ро­ли­тические пла­стин­ки (за­по­ли­ро­ван­ность по­зво­ля­ет счи­тать их вкла­ды­ша­ми жат­вен­ных но­жей), скреб­ки; мно­го сле­дов про­из­вод­ст­ва (нук­ле­усы, от­бой­ни­ки, ос­кол­ки крем­ня). Не­ред­ки ка­мен­ные мас­сив­ные тёс­ла, ступ­ки, пес­ты, тёр­ки, есть шли­фо­ван­ные брас­ле­ты, под­вес­ки, бу­сы; 2 гру­бые гли­ня­ные фи­гур­ки. Карим-Шахир - се­зон­ная сто­ян­ка охот­ни­ков и со­би­ра­те­лей, в хо­зяй­ст­ве ко­то­рых по­яв­ля­ет­ся одо­маш­нен­ный мел­кий ро­га­тый скот, жат­ва и об­ра­бот­ка зла­ков. По­се­ле­ния ти­па Карим-Шахир, Зе­ви-Че­ми-Ша­ни­дар и Телль-Ма­ле­фа­ат от­ра­жа­ют на­чаль­ный этап ста­нов­ле­ния про­из­во­дя­щей эко­но­ми­ки в Северной Ме­со­по­та­мии (смотрите Нео­ли­ти­че­ская ре­во­лю­ция).

Иллюстрация:

Ка­рим-Ша­хир. Ка­мен­ные пе­сты (1,2), тёр­ки (3, 7), от­бой­ник (4), «кам­ни с на­рез­ка­ми» (5, 6); гли­ня­ная ан­тро­по­морф­ная фи­гур­ка (8); ук­ра­ше­ния из шли­фо­ван­но­го кам­ня (9-16) (по Р. Брей­ву­ду и Б. Хау).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)