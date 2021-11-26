ДМАНИСИ
На чтение: 1 минута
ДМАНИСИ - археологический памятник при слиянии рек Машавера и Пинезаури, в 85 км юго-восточнее Тбилиси.
Исследования 1936-1937 годов (Л.В. Мусхелишвили), продолжены с 1960 года (В.В. Джапаридзе, Д.Д. Копалиани и другими). В раннепалеолитических озёрных отложениях Дманиси вместе с каменными орудиями в 1991-2002 годы обнаружены фрагменты 5 черепов с чертами Homo ergaster/Homo erectus и Homo habilis/рудольфского человека (1,8-1,7 млн. лет назад) - свидетельство древнейшей миграции человека из Африки в Азию (вероятно, ещё до окончательного формирования Homo ergaster). Есть находки бронзового и раннего железного веков. В VI-VII века Дманиси - центр сельской округи (исследовались могильники), здесь располагалась епископская кафедра. В X-XI века стал городом, расцвет которого приходится на XI-XIII века. Разрушен во время нашествия Тимура, с конца XIV - начала XV веков существовал как село (здесь располагалась резиденция князей Орбелиани) - запустело в XVIII веке после набегов лезгин. Площадь укреплённой части 13 га, в её юго-западной части находится цитадель с башней и дворцовыми сооружениями XIII века. В городе исследованы бани, подземный тоннель, дома (одно- и двухэтажные, каменные, с черепичными крышами и кирпичными полами), церкви, мечеть, печи для выпечки хлеба, керамическая, кузнечная, стекольная мастерские, могильники. После 1244 года здесь существовал монетный двор (монеты Давида Нарина и другие). К югу от города - могильник с христианскими (XII-XIII веков) и мусульманскими (XIII-XIV веков) погребениями (грунтовые и каменные ящики), перекрывший могильник бронзового и раннего железного веков. Среди находок - монеты, стеклянные браслеты, местная и привозная фаянсовая посуда, глазурованная монохромная и полихромная керамика, глиняные сфероконусы, многочисл. надписи и рельефы, клад из золотых и серебряных височных подвесок, золотого кулона, серебряных диадемы и других частей головного убора, браслетов. Сохранились: трёхнефная базилика Сиони - кафедральный храм дманисских епископов (VII век, восстановлен в начале XVIII века) с притвором, богато украшенным резьбой (1213-1222 годы, скульптор Тевдос Калнапетисдзе); малая церковь, нижняя часть отдельно стоящей колокольни (обе постройки - XIII век). На городище - руины городских ворот, мечети с минаретом, медресе, амбаров и другие. Образец средневековой гражданской архитектуры - бани (XIII-XIV века). Близ Дманиси - одноимённый город. Население 2,8 тысячи человек (2007), предприятия пищевой промышленности.
Иллюстрация:
Фото П.С. Павлинова
Дманиси. Базилика Сиони. VII в.
Архив БРЭ.