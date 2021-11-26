АНТРОПОГЕНЕЗ

Зарождение и развитие человека в единстве биологических и социальных факторов данного процесса.

От греч. anthropos — человек и genesis — происхождение. Проблема происхождения человека в подлинно научном виде была поставлена в рамках эволюционного учения Ч. Дарвина. В двух его работах: «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859) и «Происхождение человека и половой отбор» (1871) возникновение человеческого рода представлено в качестве органической части общей биологической эволюции. Принципиальные заключения сводились к тому, что человек имеет единого с современными антропоморфными обезьянами предка, становление человека происходило, скорее всего, на африканском континенте и что в трансформации животного предка в человека решающую роль играли механизмы, ориентированные на индивидуальный и популяционный отбор, обеспечивающий наибольший успех в выживании вида. Современные микробиологические исследования подтвердили выводы об африканской прародине человека и о филогенетическом родстве современного человека с высшими приматами. В настоящее время теория А. предстает как результат синтеза комплексных данных, предоставляемых археологией , палеоантропологией, культурологией, этологией, молекулярной биологией. Новейшие исследования опираются на солидную базу полноценных источников и обеспечиваются возможностями методико-методологических основ различных научных дисциплин. При изучении данной проблемы учитываются три взаимосвязанных аспекта: археологический (призван раскрыть вопросы времени и места возникновения человека), антропологический (служит реконструкции характера морфологического развития в процессе перехода от прегоминид к гоминидам и объяснению биологические основы этого процесса) и философский (состоит в формулировании наиболее адекватного определения человека как существа не только биологического, но и социального. Археологические и антропологические данные составляют основу для установления философского критерия человека применительно к начальным этапам А. Определяется этот критерий как способность к труду. Инстинктивные, животно-образные формы орудийной деятельности свойственны и для животных. Но труд человека, как сознательная, систематическая, целенаправленная и разнообразная деятельность, направленная на выживание и воспроизводство, имеет свою специфическую особенность. Последняя заключается в существовании такого процесса производства, который включает в качестве обязательного компонента средства производства, какими бы примитивными они ни были. В утвердившейся биологической систематике, основанной на морфологических (но не генетических) критериях, современный человек предстает как вид Homo sapiens рода Homo, семейства Hominidae. Наиболее близкими в морфологическом и хронологическом отношениях предшественниками человека являются представители рода австралопитековых (Australopithecus). Род Australopithecus включает около десятка видов. Территории их возникновения и распространения — Вост., Юж. и Центральная Африка. Исследователи подразделяют австралопитековых на ранних (7/?/–4 млн лет назад), грацильных (4/?/–2,5 млн лет назад) и массивных (2,5–млн лет назад). С точки зрения проблемы А. наиболее интересной считается группа грацильных. Признаков, свойственных человеку, в скелетных остатках этой разновидности обнаруживают больше, чем у других их собратьев. С другой стороны, находки костей грацильных австралопитеков обнаруживают практически только там, где выявлены и наиболее ранние стоянки с орудиями труда — в Эфиопии, Кении, Танзании, Юж. Африке, т. е. в долинах, расположенных с севера на юг почти вдоль всего Великого Восточноафриканского рифта. Из пяти видов грацильных австралопитеков — Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus garhi, Kenyanthropus platyops, Australopithecus bahrel-ghazali только последний обнаружен за пределами очерченной территории, хотя и близко к ней (Республика Чад, район Коро-Торо). Для всех разновидностей грацильных австралопитеков было свойственно прямохождение, хотя строение конечностей сохраняло признаки приспособленности к лазанию по деревьям и их походку, строго говоря, нельзя назвать подлинно человеческими. Прямыми свидетельствами прямохождения являются, в частности, данные археологического изучения цепочки застывших в вулканическом пепле следов ног на местонахождении Летоли в Танзании. Эти следы были оставлены 2,6 млн лет назад. Рост представителей описываемого рода гоминид достигал 1,5 м. Зубная система была ближе к человеческой U-образной, в отличие от обезьяньей V-образной. По объему мозга (400–500 см3) австралопитеки практически не отличались от человекообразных обезьян. Максимальный размер черепной коробки, зафиксированный для австралопитековых гоминид составляет 513 см3. Считается, что на ранних этапах истории гоминид прогресс в увеличении головного мозга был незначительным, если он вообще имел место. То, что на протяжении нескольких миллионов лет у австралопитеков не происходит заметных сдвигов в увеличении (а значит, и в развитии) головного мозга, с очевидностью свидетельствует о том, что они не обладали таким сугубо человеческим свойством, как систематическая трудовая деятельность. На логичное объяснение причин и механизмов трансформации сообщества человекообразных обезьян в семейство гоминид претендует теория, базирующаяся на признании решаю-щей роли природных факторов. Примерно 5–6 млн лет назад резкие геологические, геоморфологические и климатические изменения привели к существенной перестройке ландшафтов в Африке. В восточной части континента произошло сильное сокращение или даже исчезновение лесного покрова, сопровождавшееся возникновением естественных барьеров по линии геологических разломов, отмеченных в настоящее время цепочкой Великих Африканских озер. Обитавшие здесь человекообразные обезьяны постепенно лишались привычной среды обитания. Какая-то часть их могла мигрировать, какая-то, возможно, вымерла, а другая под давлением указанных факторов оказалась способной к усвоению новых поведенческих стереотипов. В западной же части Африки, которой не коснулась произошедшая деградация лесов, они продолжали и продолжают свое существование до наших дней. С указанного выше хронологического рубежа активизируются чисто биологические (половой отбор), приспособительные (прямохождение, утеря специализации, смена пищевого состава, орудийная деятельность) и поведенческие (изменение системы иерархии и структурирования сообщества) факторы эволюции. В дальнейшем уже только количественного развития этих взаимообусловленных факторов было достаточно для того, чтобы сформировался новый социально-биологический феномен природы — человек. Археологически его появление фиксируется, по современным данным, по крайней мере около 2,4 млн лет назад. Таким образом, путь от прегоминид к человеку занял несколько миллионов лет, и основные его вехи на стадии уже сформировавшегося рода Homo, согласно палеоантропологическим обобщениям, которых придерживается большинство современных исследователей, состоят из последовательности по крайней мере четырех видов — Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo sapiens. Homo habilis — первый представитель собственно человеческой линии биологической эволюции. Относящиеся к нему костные остатки были обнаружены сначала на территории Танзании (Олдувайское ущелье, 1959), затем в Кении (оз. Туркана) и Юж. Африке (пещеры Стеркфонтейн и Сварткранс). География находок совпадает с распределением находок грацильных австралопитеков. Время существования описываемого вида охватывает рамки примерно от 2,4 млн лет назад до примерно 1,7 млн лет назад. В течение указанного времени Homo habilis на занятой им территории в течение различных отрезков времени сосуществует по крайней мере с тремя видами австралопитеков. Анатомически Homo habilis резко отличается от австралопитеков. Рост его не сильно отличался от роста австралопитека, и посткраниальный скелет во многом оставался сходным со скелетом предшественника, однако объем мозга был значительно выше — 640 см3. Здесь четко фиксируется показатель направленной эволюции в сторону усложнения мозга через увеличение его общего объема — черта, которая у австралопитеков не отмечается. Изменился не только объем черепа, но и его строение. Отмечается развитие тех фрагментов черепной коробки, которые связаны с местом расположения речевого центра мозга. Округляется затылок, утончаются сами черепные кости. Зубы уменьшаются в размерах, уменьшается вытянутость вперед лицевой части. Рука и кисть с противопоставленным большим пальцем приобретают почти современный вид. Homo erectus занимает центральное место в решении проблемы ранних предков современного человека. Этот таксон объединяет все разновидности гоминид, фигурировавших раньше под названиями питекантроп, синантроп, телантроп, атлантроп. Возможность обнаружения иско­паемых остатков описываемого вида и более или менее верное с сегодняшней точки зрения определение его места в систематике гоминид были спрогнозированы в XIX в. в рамках идей эволюционизма. Первыми по времени обнаружения остатками эректусов была сделанная в 1890 Эженом Дюбуа знаменитая находка питекантропа на Яве. В Африке аналогичные находки были связаны с открытием в 1949 в пещере Сварткранс в Юж. Африке ископаемых костей телантропа капского. В конце 20-х гг. ХХ в. в Китае были открыты и диагностированы выразительные остатки синантропа. Выразительные находки Homo erectus были сделаны в 80-х XIX в. в Вост. Африке. Самой известной из них является находка полного скелета на стоянке Нариокотоме III на западном берегу озера Туркана (Рудольф). Кости принадлежали мальчику в возрасте 12 лет. Датируется скелет возрастом 1,64 ± 0,03 млн лет. Рост мальчика должен был быть равен 168 см; во взрослом состоянии — не менее 170 см. Рядом со скелетом не обнаружено ни одной археологической находки. По общему облику мальчик из Нариокотоме не очень сильно отличался от современного человека. Походка его была уверенно двуногой при полностью выпрямленном тулови­ще. Пропорции тела, соотношения длины конечностей были уже вполне человеческими. Тем не менее череп имел признаки, характерные именно для вида Homo erectus — массивные надбровные дуги, покатый лоб, небольшой объем (880 см3) мозга, отсутствие подбородочного выступа. Очень ранние по датировкам (ок. 1,8 млн лет назад) остатки эректусов обнаружены и на восточном берегу оз. Туркана. По возрасту к ним близки находки из Эфиопии. В археологическом контексте с культурой раннеашельского типа кости скелета Homo erectus найдены на стоянке Чесованья (Кения). На этом памятнике, который датируют временем около 1,4 млн лет назад, обнаружены, в частности, следы использования огня. Одними из самых ранних (1,7–1,8 млн лет назад) являются находки Homo erectus и на стоянке Дманиси в Грузии, интересные как показатель распространения описываемого вида гоминид за пределы Африки и достаточно далеко в столь раннее время. Не менее важно то, что Homo erectus являлся здесь носителем культуры самого архаичного — олдованского, а не ашельского типа. Высказывалось мнение о необходимости отнесения палеоантропологических находок из Дманиси к особой разновидности (гомо георгикус) с рассмотрением последнего, как звена промежуточного между габилисом и эректусом. На европейском континенте (Испания, Италия) наиболее ранние из известных находок эректусов относятся ко времени ок. 0,8 млн лет назад. Хронологическая широта и территориальная распространенность Homo erectus не могли не привести к обсуждению проблемы таксономической однородности форм, объединяемых в вид Homo erectus. В результате была предпринята попытка разделить эректусов на 2 вида — африканский и азиатский. В ходе этих дискуссий в середине 70-х ХХ в. из общего ствола Homo erectus в качестве особого таксона был выделен Homo ergaster (греч. «человек работающий» — по смыслу эквивалент «Homo habilis»). Сторонники теории замещения исходили из того, что Homo ergaster является общим предком как африканского, так и азиатского эректуса. Предполагалось, что второй впоследствии сформировался в особый вид. Сомнения в правомерности такого разделения только усилились после обнаружения в Боури (Эфиопия) черепа Homo erectus возрастом 1 млн лет. Сходство морфологических признаков этой находки с черепами азиатского Homo erectus поставили под сомнение правомерность выделения Homo ergaster. С учетом этих и других данных большинство исследователей рассматривают обе названные разновидности в рамках единого таксона Homo erectus, понимая его в широком смысле вместе с Homo ergaster или в узком смысле — без последнего. Homo heidelbergensis как особый вид ископаемого человека был определен по находкам близ города Гейдельберг в Германии в начале ХХ в. Специфика скелетных остатков, особенно зубной системы новой, древнейшей для Европы находки, заметно отличала ее от уже известного к тому времени Homo erectus. В 30-х и 40-х ХХ в. остатки архаичных черепов различной сохранности были открыты в местности Сванскомб в Англии, Штейнгейм в Германии и Фонтешвад во Франции. На всех них отмечалось такое же, как и на челюсти из Мауэра близ Гейдельберга, сочетание признаков питеканстропа (как тогда называли эректусов) с современным человеком. Эта особенность явилась основанием для возникновения концепции пресапиенса. Сторонники названной концепции обосновывали возможность существования прямой эволюционной линии от питекантропа к современному человеку через промежуточную форму пресапиенса, минуя неандертальцев. К пресапиенсам было отнесено несколько новых тогда европейских палеоантропологических находок, в том числе выразительные скелетные остатки из стоянок Кон де л’Араго во Франции и пещеры Петралона в Греции, Вертешселлош в Венгрии, Бильцигслебен в Германии, Кастель ди Гвидо и Скарио в Италии. Сюда же относили и одну кавказскую находку — фрагмент челюсти человека из пещеры Азых в Нагорном Карабахе. Все пункты, с которыми связаны рассматриваемые палеоантропологические материалы, имеют более или менее единую археологическую характеристику, как в стадиальном, так и в культурном отношениях. В преобладающем большинстве случаев эти памятники относятся к раннему или среднему ашелю с датировками в диапазоне примерно 700–400 тыс. лет назад. Известны, однако, и более поздние находки описываемого таксона, относящиеся к позднему ашелю, и определенные как поздний вариант Homo heidelbergensis с датировками около 150 тыс. лет назад (грот Лазаре и навес Абри Сюар во Франции). Таким образом, в эпоху раннего ашеля на европейском Средиземноморье и Средней Европе и, возможно, на Кавказе был широко расселен вид раннего человека Homo heidelbergensis, сочетавший в себе морфологические черты эректуса и сапиенса. К чертам, сближающим его с современным человеком, относятся слабая выраженность скуловых костей лицевого отдела, высокий свод черепа, округлая форма затылка, отсутствие черепного гребня, заметный прогиб основания черепа, что связывается с выраженностью речевой функции. В качестве одного из самых ранних представителей ранних видов гоминид Европы рассматриваются палеоантропологические находки из Ис­пании. В геологических отложениях в местности Гран-Долина в Атапуерке, которые датируют время не позднее 800 тыс. лет назад, было найдено около сотни костей, относящихся к черепу, зубной системе, а также посткраниальному скелету человека. Этим находкам был присвоен статус нового вида и дано название Homo antessesor (человек-предок). Другие антропологи рассматривают эти кости как относящиеся к эректусу, морфологически трудно отличимому от Homo ergaster. Существует мнение и о необходимости отнесения данных находок, так же, как и палеоантропологических материалов из итальянской стоянки Чепрано с индустрией доашельского облика, к виду Homo heidelbergensis в начальной стадии его формирования. Таким образом, относительно места Homo erectus и Homo heidelbergensis в филогенезе человека существует 2 различных подхода. Согласно одному из них, определяемому как теория полицентризма (мультирегионализма, многолинейного филогенеза), Homo ergaster разделяется на 2 вида — Homo antessesor в Европе и Африке и Homo erectus в Азии. Homo antessesor, представленный гейдельбергcким человеком в Европе и Homo rodesiens в Африке, эволюционировал соответственно в неандертальца (в Европе) и сапиенса (в Африке). Что же касается Азии, то эректусы здесь доживают до времени появления неандертальцев в Европе и сапиенсов в Африке. В дальнейшем эволюционируют в Homo daliensis (континентальный юго-восток Азии) и Homo soloensis (Меланезия). Большинство ученых, однако, придерживается в настоящее время идеи однолинейной эволюции или теории замещения. Homo ergaster (афр. Homo erectus) признается сторонниками этой концепции единым предком всех плейстоценовых гоминид. Позже на европейском и африканском континентах Homo ergaster/Homo erectus эволюционировал в Homo heidelbergensis. Европейская ветвь гейдельбержцев привела к Homo neanderthalensis, а африканская — к Homo sapiens. В дальнейшем сапиенс заместил собой в Европе неандертальцев, а в Азии — гейдельбержцев и/или поздних эректусов. Homo sapiens — современный вид человека — результат предшествовавшей эволюции рода Homo, длившейся не менее 2 млн лет. Согласно данным генетики все современное человечество ведет начало от одной небольшой популяции, которая сформировалась на африканском континенте около 200 тыс. лет назад. Из приведенных выше данных видно, что эта предковая общность сложилась в недрах предшествующего вида Homo erectus. Спустя 50–100 тыс. лет после своего появления, новый вид анатомически современного человека населил обширные новые территории за пределами африканского континента. Примерно 40–50 тыс. лет назад сапиенс занял практически весь Старый Свет. Выделяют 2 этапа в становлении рассматриваемого вида — стадии раннего и позднего архаичного сапиенса. К раннему относятся материалы известных местонахождений Омо 2 в Эфиопии с возрастом ок. 130 тыс. лет, Элие-Спрингс (дата — в диапазоне от 100 до 200 тыс. лет назад) на оз. Туркана (Кения); Флорисбад в Юж. Африке (возраст — 259 тыс. лет) и др. Все эти находки по времени следуют за самыми поздними находками африканской ветви представителей Homo heidelbergensis. Сохраняя тесное морфологическое сходство с последними, они обнаруживают в то же время качественный прогресс в направлении к сапиенсу. Это дает основания делать вывод о прямой филогенетической линии, ведущей от тропической разновидности гейдельбергского человека к сапиенсу. Развитая стадия архаичного сапиенса лучше всего иллюстрируется палеоантропологическими материалами, происходящими из Ближнего Востока. Наиболее известными в этом отношении являются скелетные остатки из пещер Схул и Кафзех. В отложениях с мустьерской культурой в пещере Мугаррет эс-Схул (гора Кармел, Израиль) были обнаружены костные остатки 10 индивидов разного возраста и пола. Датировки слоев с указанными находками противоречивые. Сейчас их возраст оценивается ориентировочно в 100–80 тыс. лет. Если судить по наиболее репрезентативному скелету, то человек из пещеры Схул предстает высокого роста с пропорциями тела современного человека, большим объемом мозга (1518 см3), низким широким лицом с небольшой высотой орбит, выраженным подбородочным выступом и округлым затылком. При этом сохраняются архаичные признаки в виде заметно выступающих надбровных дуг и наклоненного назад лба. Как показывают археологические данные, сапиенсы Ближнего Востока сосуществовали во времени с представителями вида Homo neanderthalensis. Многочисленные костные остатки последних выявлены вместе с археологическими материалами в слоях пещер Кебара, Амуд (Израиль), Шанидар (Ирак, Курдистан). Наличие неандертальских признаков у сапиенсов Леванта иногда объясняют возможностью метисации двух указанных видов. Предполагают, что одним из следствий этого могло стать дальнейшее ускорение на широкой территории выработки всего набора морфологических признаков, свойственных для современного Homo sapiens. Вопрос о том, когда и как сформировавшийся Homo sapiens освоил различные регионы Европы и Азии, остается до конца не выясненным. Ясным является то, что неандертальцы обитали на обоих континентах примерно до 30–35 тыс. лет назад. На территории современной Зап. Европы к этому времени на местном субстрате начинает складываться культура, которая характерна для новой — следующей за мустьерской, культуры (верхний палеолит). Создавала эту культуру (культура Шательперрон; Франция) популяция местной — европейской разновидности неандертальцев. Ок. 40 тыс. лет назад в Юж. Европе появляется новая — ориньякская культура, которая по своему облику уже не является мустьерской. Вскоре она распространяется от Атлантики до Урала и даже шире, включая часть Сев. Евразии. Носителем этой культуры определенно был Homo sapiens. На всем европейском континенте культура среднего палеолита в определенный момент довольно стремительно сменяется верхнепалеолитической — ориньякской. Согласно данным палеоантропологии о смене на рубеже указанных эпох происходит и становление человека современного физического типа. Смена мустьерской культуры верхнепалеолитической в антропологическом свете предстает как вытеснение вида Homo neanderthalensis видом Homo sapiens. Процесс этот не был кратким, одномоментным. Популяции неандертальцев на некоторых территориях существовали еще по крайней мере 10 тыс. лет после того, как первые ориньякцы появились в Европе. Приведенное выше описание относится к сценарию, называемому теорией моноцентризма или теорией замещения. Согласно второй теории — теории мультирегионализма процесс накопления у ранних гоминид анатомически современных черт (сапиетизация) в разных регионах шел самостоятельно. В этой связи одной из самых дискуссионных остается проблема места Homo soloensis в систематике поздних представителей человеческого рода. Отношение к этой проблеме очерчивает линию разделения между сторонниками теории моноцентризма и полицентризма. Первые находки Homo soloensis были сделаны в 1930 на Яве в местности Нгандонг. Представители этого вида обладали объемом мозга, гораздо большим, чем у яванского питекантропа (соответственно: 1200 см3 и 883 см3). Однако по другим существенным морфологическим признакам (например, массивные надбровные дуги, значительная толщина костей черепа) человек из Соло оказывался ближе к Homo erectus. Принимая во внимание это, а также учитывая время его существования — 200–25 тыс. лет назад, Homo soloensis рассматривается как хронологический эквивалент европейских неандертальцев. По существу же ему отводится место представителя одной из позднейших популяций и яванского питекантропа. Он синхронен с Homo sapiens, но отличен от него в видовом отношении. На основании сравнения находок из Нгандонга с палеоантропо­логическими материалами с оз. Вилландра в Австралии (датировка — 15 тыс. лет назад) сторонники полицентрической теории считают Homo soloensis промежуточным звеном, связывающим позднейшего Homo erectus с анатомически современным человеком австралийского аборигенного типа. Для Индокитая (находки на континентальном юго-востоке Китая) вопрос о появлении анатомически современного вида человека «мультирегионалисты» решают по той же модели, которая описана выше для Меланезии и Австралии. Место Homo soloensis здесь занимает другая постэректоидная форма, определяемая как вид Homo daliensis.

Автор статьи: Амирханов Х.А.

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