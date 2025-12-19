0 видео из 0

В этом выпуске кандидат исторических наук, антиковед Сергей Прокопенко и доктор философских наук Михаил Игнатов проводят стратегический анализ на поле битвы идей. Вместе с ними мы проследим, как величайшие умы человечества осмысляли феномен войны — от героического эпоса Античности до хладнокровных расчетов современной геополитики. Мы выясним — что думали о природе войны Платон и Клаузевиц, как менялись концепции «справедливой» и «несправедливой» войны и можно ли вообще найти философское оправдание этому вечному спутнику человечества.