ПРИНЦЕПС

ПРИНЦЕПС - в Древнем Риме во времена республики наименование сенаторов, значившихся первыми в списке сената римского, во времена империи - титул императора.

Princeps senatus офи­ци­аль­но не имел осо­бых пол­но­мо­чий и прав , кро­ме почётного пра­ва пер­вым вы­ска­зы­вать своё мне­ние в се­на­те по за­про­су кон­су­лов . Тем не ме­нее в эпо­ху рес­пуб­ли­ки не­ко­то­рые принцепсы се­на­та поль­зо­ва­лись зна­чительным ав­то­ри­те­том и не­ред­ко ока­зы­ва­ли боль­шое влия­ние на по­ли­ти­ку го­су­дар­ст­ва (например, Фа­бий Мак­сим Кунк­та­тор, Кор­не­лий Сци­пи­он Стар­ший ).

В пе­ри­од им­пе­рии, на­чи­ная с Ав­гу­ста вплоть до III века н.э., тер­ми­ном «принцепс» обо­зна­чал­ся но­си­тель мо­нар­хической вла­сти - им­пе­ра­тор; сам тер­мин «принцепс» не имел госу­дар­ст­вен­но-пра­во­во­го зна­че­ния. Принцепс яв­лял­ся про­кон­су­лом им­пе­рии, что де­ла­ло его гла­вой над все­ми имперскими про­вин­ция­ми; он был глав­но­ко­ман­дую­щим все­го римского вой­ска.

Тер­мин «принцепс» ис­поль­зо­вал­ся и в других зна­че­ни­ях; например, принцепс всад­ни­ков (princeps juventutis) - пер­вый в спи­ске всад­ни­ков.

В римской ар­мии принцепсом на­зы­вал­ся ле­гио­нер, тя­же­ловоо­ру­жён­ный пе­хо­ти­нец средней воз­рас­тной груп­пы.

В со­чи­не­ни­ях ан­тич­ных ав­то­ров тер­мин «принцепс» ис­поль­зо­вал­ся для обо­зна­че­ния при­ви­ле­ги­ров, пред­ста­ви­те­лей кельтских, германских и других пле­мён, а так­же ро­до­вой ари­сто­кра­тии и ма­ги­ст­ра­тов (смотрите в статье Ма­ги­ст­ра­ту­ра ) эт­рус­ских и других ита­лий­ских го­ро­дов-го­су­дарств.

В средневековых ис­точ­ни­ках на латинском язы­ке принцепс - то же, что князь.

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