ФОКИДА (др.-греч. Φωκίδα) На чтение: 1 минута

Область Центральной Греции, включающая долину реки Кефис и гористую местность, простирающуюся на юг от Кефиса до Коринфского залива.

Центр и ее главную часть составляет горный хребет Парнас, две самые высокие вершины которого – Тифорея и Ликорея или Гиампея, располагаются в западной части Фокиды. Там же находился Кастальский ключ , посвященный Аполлону и музам, считавшийся у древних источником вдохновения.

22 города Фокиды, наиболее значимыми из которых были Элатея (Элефта), Абы, Лилея, Тифорея, Крисса, Парапотамии, Панопей, Амбрис, Антикира, Трахин, образовывали союз, существовавший на протяжении V-II вв. до н.э., с центром в Элатее, где находились общесоюзные органы. Делами Фокидского союза ведало союзное собрание, заседавшее в Фокиконе, специально выстроенном здании, находившимся на восточном склоне Парнаса, не имевшее специально выбранных общих должностных лиц, и лишь при особой необходимости выбиравшимся стратегом-автократором с неограниченной властью.

В Греко-персидских войнах Фокида была союзницей Афин, а во время Пелопонесской войны выступала на стороне Спарты . После разгрома Спарты при Левктрах (371 г. до н.э.) была подчинена Беотийскому союзу.

Особое положение на территории Фокиды занимали Дельфы : со святилищем (одитоном) Дельфийского оракула, располагавшимся на юго-западном склоне Парнаса, с прилежащей к нему областью, они образовывали самостоятельное государство. В результате борьбы с дельфийцами за управление храмом Аполлона, фокейцы несколько раз вступали в вооруженные конфликты, известные в греческой истории под названием Третьей Священной войны (356-346 гг. до н.э.), постепенно переросшие в борьбу за гегемонию над Северной и Средней Грецией, имевшей тяжелые экономические и политические последствия, фактически лишившие Фокиду независимости.

После ее окончания фокейцы потеряли принадлежащее им право голоса в Союзе Амфиктионов, перешедшее к Филиппу Македонскому . Фокейцы участвовали на стороне Афин в битве при Херонее (338 г. до н.э.). После 280 г. до н.э. Фокида становится членом Этолийского союза, в 224 г. до н.э. – Эллинского, хотя и Фокидский союз продолжает существовать вплоть до завоевания Греции Римом и включения Фокиды в римскую провинцию Македония (146 г. до н.э.).

При Августе Фокидский союз был восстановлен, ему были возвращены два голоса в Дельфийской Амфиктионии, потерянные в 346 г. до н.э. Последнее упоминание об объединении фокейских городов относится ко времени правления императора Траяна .

Автор статьи: Е.Н. Дмитриева