ЭГИНА (др.-греч. Αἴγινα)

Остров вулканического происхождения в Сароническом заливе Эгейского моря, между Арголидой и Аттикой.

Заселение острова согласно мифологической традиции связывается с именем Эгины, дочери речного бога Асопа, которую Зевс перенес на этот остров, некогда называвшийся Ойноной, где она родила сына Эака, основателя рода Эакидов, деда Ахилла. Согласно мифу все население острова вымерло от чумы, насланной Герой, и Зевс, по просьбе Эака превратил муравьев в людей, почему они были названы «мирмидонами» ( др.-греч. Μυρμιδόνες, от μύρμηξ «муравей»).

В X в. до н.э. Эгина была захвачена дорийскими племенами из Эпидавра. Особенность географического положения Эгины, ее нахождение в стороне от пересечения торговых путей, привело к процветанию на острове пиратства и работорговли, способствовавших притоку населения и формированию начального капитала, давшего толчок экономическому развитию. Согласно Аристотелю, в V-IV вв. до н.э. население Эгины составляло около полумиллиона человек, из которых 470 000 были рабами. Одним из важнейших достижений эгинян в экономической сфере стала разработка денежной системы, основанной на чеканке монет из чистого серебра. После замены в Аттике эгинской денежной системы на эвбейскую (590 г. до н.э.) монеты Эгины продолжали хождение в греческом мире.

История Эгины связана с выстраиванием политических отношений с Эпидавром, Аргосом и Афинами. Вплоть до 540 г. до н.э. Эгина находилась под властью Эпидавра, когда решившись на борьбу за независимость, эгиняне напали на него и выкрали статуи Дамии и Авксесии. Эпидавр, не располагая достаточными силами, так и не смог снова подчинить себе остров. Будучи врагами Афин, во время Греко-персидских войн эгиняне приняли решение дать Дарию I «земли и воды», признав подчинение персам, хотя и выступая в последующих битвах на стороне объединенных сил Греции. В битве при Саламине эгиняне предоставили тридцать трирем для союзного флота и получили благодаря этому первую награду за храбрость. Однако еще до окончания войны с персами афиняне напали на Эгину (458/7 г. до н.э.), в результате чего эгиняне обязаны были срыть крепостные стены, выдать корабли и выплачивать значительный форос в тридцать талантов. Во время Пелопонесской войны, Перикл принял решение изгнать эгинян с острова (431 г. до н.э.), и они вынуждены были переселиться в Фиреатиду. И хотя Лисандр, в 404 г. до н.э. позволил жителям Эгины вернуться, она так и не смогла вернуть прежнее могущество. При Александре Македонском остров использовали как форпост против Афин. В 211 г. до н.э. она была завоевана союзным войском римлян и этолийцев и передана последним во владение, после чего продана пергамскому царю Атталу. Позднее Эгина входила в Ахейский союз, и, наконец, в качестве части наследства Аттала III, была передана римлянам (133 г. до н.э.). Антоний подарил ее Афинам, но Август отменил это решение.

Благодаря месторождению особой глины, в элладский период на Эгине процветало изготовление сосудов типа «Золотая слюда». В истории искусства принято выделять эгинскую школу скульптуры, о произведениях которых можно судить лишь по остаткам статуй некогда украшавших фронтон храма Афины Афайи, как предполагается, мастера Оната. Характерными особенностями эгинского стиля считают попытки преодоления статичности поз и стремление к выражению индивидуальных черт.

Автор статьи: Е.Н. Дмитриева