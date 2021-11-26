АХАЙЯ

В древности название приморской области на севере полуострова Пелопоннес .

За исключением Димской равнины, это гористая местность, тем не менее она очень плодородна и изобилует хлебом и вином. Судя по архео­логическим раскопкам, А. входила в ареал микенской цивилизации. После дорийского нашествия здесь поселились ахейцы, вытесненные из юго-восточной части Пелопоннеса. Столица области — Патры. Ахейцы основали ряд крупных колоний в Юж. Италии: Сибарис, Кротон и др. А. играла важную роль с 280 г. до н. э., когда был образован Ахейский союз . После победы над Македонией римляне называли А. всю Грецию, за исключением Фессалии, Акарнании и Этолии. С 395 н. э. А. являлась частью Восточной Рим­ской империи . В настоящее время А. — ном Греции (столица — Патры).

Автор статьи: Ленская В.С.

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