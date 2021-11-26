ВАЛЬДИВИЯ

ВАЛЬДИ́ВИЯ - археологическая культура на юго-западном побережье Эквадора (около 3500-1500 годы до н.э.).

От­кры­та в начале 1950-х годов эк­ва­дорским ар­хео­ло­гом Э. Эс­т­ра­дой.

Вы­де­ля­ют 8 эта­пов, ло­каль­ные ва­ри­ан­ты. По­се­ле­ния с оваль­ны­ми боль­ши­ми до­ма­ми (12×8 м) стол­бо­вой кон­ст­рук­ции, сте­ны об­ма­зы­ва­лись гли­ной. По­гре­бе­ния в мел­ких ямах, тру­по­по­ло­же­ния скор­чен­ные на бо­ку и вы­тя­ну­тые.

Древ­ней­шая ке­ра­ми­ка на за­па­де Южной Аме­ри­ки: мис­ки; ок­руг­лые горш­ки с ши­ро­ким гор­лом, с про­чер­чен­ны­ми гео­мет­рическим рисун­ка­ми (не­ко­то­рые, воз­мож­но, пе­ре­да­ют ри­су­нок ко­жи змеи), ред­ко - ли­чи­на­ми; не­ко­то­рые со­су­ды име­ли крас­ный ан­гоб; на 2-м эта­пе по­яв­ля­ют­ся со­су­ды на 4 низ­ких нож­ках; на позд­них эта­пах ус­лож­ня­ет­ся тех­ни­ка леп­ки, уве­ли­чи­ва­ет­ся ас­сор­ти­мент.

Древ­ней­шие в Аме­ри­ке ста­ту­эт­ки, на ран­них эта­пах - не­боль­шие схе­ма­тич­ные ка­мен­ные, за­тем - кера­ми­че­ские: изо­бра­же­ния жен­щин с про­ра­бо­тан­ной при­чёс­кой; изо­бра­же­ния муж­чин и жен­щин, си­дя­щих на ска­мье (ат­ри­бут ша­ма­на); мо­де­ли ло­док.

Ка­мен­ные шли­фо­ван­ные то­по­ры с пле­чи­ка­ми, раз­вёрт­ки для свер­ле­ния ра­ко­вин; тёс­ла и крюч­ки из ра­ко­ви­ны-жем­чуж­ни­цы.

Хо­зяй­ст­во ос­но­ва­но на охо­те, ры­бо­лов­ст­ве, со­би­ра­тель­ст­ве; воз­мож­но, с начала 3-го тысячелетия - вы­ра­щи­ва­ние ку­ку­ру­зы.