У

У — древнекитайское царство в долине Нижней Янцзы, к востоку и северу от оз. Тайху, известное во 2-й трети I тысячелетия до н. э. На юге граничило с царством Юэ . Предки основного населения, возможно, говорили на аустрическом праязыке, а после начала его распада (около Х тысячелетия до н. э.) — вероятнее всего, на языке-предке языков аустроазиатской группы; не исключено, что население на севере и по побережью говорило на языке-предке языков аустронезийской группы. Основной тип хозяйствования — заливное рисоводство, рыбная ловля и рыбоводство. Сведения об У встречаются в китайских источниках с VI в. до н. э., когда это царство вышло на юг Великой равнины. Династия, правившая в У, в историческом предании считалась родственной династии Китая эпохи Западного Чжоу (правящий род Цзи). Если это так, монархи У, в отличие от основной части населения, относились к хуася — предкам этнических китайцев хань, говоривших на языке сино-тибетской языковой семьи.

Вхождение У в древнекитайское гео­политическое пространство было связано с тем, что правители царств бассейна Хуанхэ, прежде всего Цзинь, начали вовлекать У в борьбу внутри этого пространства, стараясь использовать его как инструмент давления на крупное царство Чу (Средняя Янцзы). Государь У Шоу-мэн (585–561 до н. э.) на чуский манер присвоил себе титул ван (У-ван). По традиции, он относился к 19 поколению династии У. В 584 до н. э. У впервые напало на Чу. Два столкновения с чускими вой­сками при Чжу-фане (560–548 до н. э.) были неудачны для У, и он передал власть своему младшему брату Юй-цзи (547–531 до н. э.), при котором влияние У усилилось. Ему наследовал его брат Юй-мэй (530–527 до н. э.), при сыне которого Ляо (526–514 до н. э.) начались усобицы. Однако внешнеполитические позиции У укреплялись, в 519 до н. э. оно вышло на Великую равнину, где напало на царства Чэнь и Цай.

Затем к власти пришел сын Чжу-фаня Хэ-люй (513–495 до н. э.). Он достиг побед над соседними царствами Юэ и Чу, продвинулся на Великую равнину и погиб в битве с Юэ. Его сын Фу Ча (495–473 до н. э.) продолжил экспансию и стал новым государем-«гегемоном» (ба) древнего Китая. В 482 до н. э. он встретился с государем Цзинь и остался победителем в споре о старшинстве с ним. Однако он оказался последним правителем У и погиб в борьбе с Юэ, аннексировавшим все царство У.

Лит. : История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Т. 2. М., 2016. М. Ю. Ульянов .