МУНДИГАК

МУНДИГАК - мно­го­слой­ное по­се­ле­ние середины VI-го - середины I-го тысячелетия до нашей эры в до­ли­не реки Кушк-и-На­кхуд (при­ток реки Ар­ган­даб), в 37 км к се­ве­ро-се­ве­ро-за­па­ду от современного города Кан­да­гар (юг Аф­га­ни­ста­на).

От­кры­то в 1950 году и ис­сле­до­ва­но в 1951-1958 годах Французской ар­хео­ло­гической мис­си­ей в Аф­га­ни­ста­не под руководством Ж.М. Ка­за­ля. Вклю­ча­ет несколько тел­лей (цен­траль­ный, Те­пе А - высота около 20 метров), максимальная пло­щадь Мундигака (середина III-го тысячелетия до н.э.) - бо­лее 45 га. Вы­де­ле­но 7 куль­тур­но-хро­но­ло­гических ком­плек­сов: Мундигак I-III - эне­о­ли­та, Мундигак IV-V - брон­зо­во­го, Мундигак VI-VII - ран­не­го же­лез­но­го ве­ка. Эта­лон для изу­че­ния ран­не­зем­ле­дельческой куль­ту­ры ре­гио­на.

В Мундигаке I (около 3500-3300 годов до н.э.; по­селе­ние по­гиб­ло во вре­мя по­жа­ра) ран­ние по­строй­ки гли­но­бит­ные, за­тем - из сыр­цо­во­го кир­пи­ча; 1- и 2-ком­нат­ные до­ма с пря­мо­уголь­ны­ми оча­га­ми. Мед­ные лез­вие, ши­лья; але­ба­ст­ро­вые и каль­ци­то­вые со­су­ды; ла­зу­ри­то­вые бу­си­ны и др. Пре­об­ла­да­ла кру­го­вая рас­пис­ная по­су­да с не­слож­ным гео­мет­рич. ор­на­мен­том; на позд­нем эта­пе есть ке­ра­ми­ка с по­ли­хром­ной рос­пи­сью ти­па Ке­чи-Бег (территория Бе­луд­жи­ста­на).

Мундигак II (около 3300-3100 годов до н. э.) за­стро­ен плот­но при­мы­каю­щи­ми друг к дру­гу, в основном 2-ком­нат­ны­ми до­ма­ми с пря­мо­уголь­ным оча­гом на сыр­цо­вом ос­но­ва­нии в цен­тре ком­на­ты; об­на­ру­же­на 2-ка­мер­ная од­но­ярус­ная гон­чар­ная печь. Ке­ра­ми­ка в основном леп­ная. Сре­ди на­хо­док - при­ми­тив­ная ка­мен­ная пе­чать, уни­каль­ный мед­ный кос­ме­тич. стер­жень с бис­пи­раль­ным на­вер­ши­ем.

В Мундигаке III (около 3100-2800 годов до н. э.) пре­об­ла­да­ют 3-6-ком­нат­ные до­ма с под­пря­мо­уголь­ны­ми и (ре­же) круг­лы­ми оча­га­ми на сыр­цо­вых ос­но­ва­ни­ях. У западного под­но­жия Те­пе А изу­чен нек­ро­поль: бо­лее ран­ние за­хо­ро­не­ния в ямах, ин­ди­ви­ду­аль­ные, скор­чен­ные, с ук­ра­ше­ния­ми из бу­син; на фа­зе Мундигака III,6 - кол­лек­тив­ные (до 8 человек) по­сле­до­ва­тель­ные за­хо­ро­не­ния в пря­мо­уголь­ных на­зем­ных ка­ме­рах из сыр­цо­во­го кир­пи­ча, ин­вен­тарь - со­су­ды и мел­кие ук­ра­ше­ния.

По­яв­ля­ют­ся мед­ные пло­ские но­жи-кин­жа­лы, про­уш­ные то­по­ры, то­по­ры-тёс­ла. Тер­ра­ко­то­вые ста­ту­эт­ки (час­то ор­на­мен­ти­ро­ван­ные крас­кой) бы­ков-зе­бу и ан­тро­по­морф­ные. Бо­лее по­ло­ви­ны по­су­ды сде­ла­но на кру­ге; сре­ди рас­пис­ной - мно­го бе­луд­жи­стан­ской мо­но­хром­ной (ти­па Квет­та) и по­ли­хром­ной с гео­мет­рическим ор­на­мен­том (ти­па Наль). Про­сле­жи­ва­ет­ся куль­тур­ное влия­ние с тер­ри­то­рии Южной Турк­ме­нии ( Гео­ксюр 1 , Ал­тын-Де­пе) и иран­ско­го Сис­та­на (Шах­ри-Со­хте).

Мундигак IV (около 2800-2400 годов до н. э.) - пе­ри­од рас­цве­та круп­но­го ран­не­го­род­ско­го цен­тра с уни­каль­ным ком­плек­сом со­ору­жений. На Те­пе А ис­сле­до­ван дво­рец: мо­ну­мен­таль­ный северный фа­сад ок­ра­шен бе­лой крас­кой, с по­лу­круг­лы­ми по­лу­ко­лон­на­ми, над ни­ми - рель­еф­ный фриз из сту­пен­ча­тых пи­ра­мид; за фа­са­дом - 3-ком­нат­ное зда­ние, об­шир­ный двор, под­соб­ные строе­ния. Дво­рец три­ж­ды пе­ре­страи­ва­ли, на 3-м эта­пе фа­сад был за­бу­то­ван и пре­вра­щён в плат­фор­му, над ко­то­рой воз­вы­ша­лась но­вая фа­сад­ная сте­на, ук­ра­шен­ная по­лу­ко­лон­на­ми, внутренний двор за­строи­ли хра­ни­ли­ща­ми.

На­про­тив двор­ца на­хо­ди­лись строе­ния без оча­гов, ве­ро­ят­но, 2-этаж­ные. К вос­то­ку от Те­пе А, на не­боль­шом Те­пе G, рас­по­ла­гал­ся пред­по­ло­жи­тель­но храм: внут­ри под­квад­рат­ной в пла­не об­вод­ной сте­ны, де­кори­ро­ван­ной сна­ру­жи тре­уголь­ны­ми вы­сту­па­ми, рас­по­ла­гал­ся длин­ный ряд под­соб­ных по­ме­ще­ний, по цен­тру - мо­ну­мен­таль­ное зда­ние и об­шир­ный двор с пря­мо­уголь­ным оча­гом-по­диу­мом. В ар­хи­тек­ту­ре про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние из Ме­со­по­та­мии.

В западной час­ти Мундигака, на Те­пе В и D, изу­че­ны час­ти об­вод­ных стен с квад­рат­ны­ми «баш­ня­ми» на уг­лах, пря­мо­уголь­ны­ми пи­ля­ст­ра­ми сна­ру­жи, ко­ри­до­ра­ми из­нут­ри. За­пад­нее, за пре­де­ла­ми го­ро­да, на­хо­дил­ся мо­гиль­ник фа­зы Мундигака IV,III (ин­ди­ви­ду­аль­ные, вы­тя­ну­тые на спи­не за­хо­ро­не­ния в со­про­во­ж­де­нии со­су­дов). Ме­ст­ное вы­со­ко­раз­ви­тое про­изводство: гон­чар­ст­во (слож­но­про­фи­ли­ро­ван­ные со­су­ды из­го­тов­ле­ны на кру­ге бы­ст­ро­го вра­ще­ния, обож­же­ны в 2-ярус­ных гон­чар­ных пе­чах); ме­тал­ло­об­ра­бот­ка с при­ме­не­ни­ем ли­тья по вос­ко­вой мо­де­ли (мед­ные пе­ре­го­род­ча­тые пе­ча­ти- штам­пы, зер­ка­ла, бу­лав­ки, кос­ме­тич. стерж­ни с фи­гур­ны­ми на­вер­шия­ми, ко­пьё); кам­не­об­ра­бот­ка (фи­гур­ные бу­си­ны, фа­ке­лы с крыш­ка­ми, в том числе с резь­бой, кос­ме­тические со­су­ды слож­ных форм) и др.

Рас­пис­ные ва­зы, куб­ки, блю­да с изо­бра­же­ния­ми «бар­сов» (ве­ро­ят­но, вли­я­ние Ира­на ), коз­лов, птиц, рыб, ли­сть­ев пи­па­ла; со­су­ды в ви­де бы­ков и птиц, жен­ские тер­ра­ко­то­вые ста­ту­эт­ки со слож­ны­ми на­леп­ны­ми при­чёс­ка­ми и ук­ра­ше­ния­ми. Уни­каль­на часть скульп­ту­ры из бе­ло­го из­вест­ня­ка - го­ло­ва жре­ца или во­ж­дя (фа­за Мундигак IV,III). Про­сле­жи­ва­ют­ся сход­ст­во эли­тар­ных суб­куль­тур Мундигака, Шах­ри-Со­хте и Ал­тын-Де­пе, свя­зи с пред­ха­рапп­ски­ми па­мят­ни­ка­ми и ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ци­ей.

Мундигак V (ве­ро­ят­но, конца III-го - начала II-го тысячелетия до н.э.) - мо­ну­мен­таль­ное со­ору­же­ние, воз­ве­дён­ное на раз­ва­ли­нах двор­ца Мундигака IV по­сле пе­рио­да за­пус­те­ния. Во­круг - временные жи­ли­ща. Ха­рак­тер­ны леп­ная крас­но­ан­го­би­ро­ван­ная ке­ра­ми­ка, ук­ра­шен­ная рос­пи­сью с не­слож­ны­ми гео­мет­рическими мо­ти­ва­ми, брон­зо­вые че­реш­ко­вые на­ко­неч­ни­ки стрел.

Мундигак VI - пе­ри­од за­пус­те­ния.

Мундигак VII (1-я половина 1-го тысячелетия до н. э.) пред­став­лен зер­но­хра­ни­ли­ща­ми и до­ма­ми на западном скло­не Те­пе А, кру­го­вой ло­щё­ной крас­но-ко­рич­не­вой по­су­дой, брон­зо­вы­ми пло­ски­ми че­реш­ко­вы­ми и трёх­гран­ны­ми втуль­ча­ты­ми на­ко­неч­ни­ка­ми стрел, об­лом­ком же­лез­но­го пред­ме­та.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)