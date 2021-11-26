МУНДИГАК
МУНДИГАК - многослойное поселение середины VI-го - середины I-го тысячелетия до нашей эры в долине реки Кушк-и-Накхуд (приток реки Аргандаб), в 37 км к северо-северо-западу от современного города Кандагар (юг Афганистана).
Открыто в 1950 году и исследовано в 1951-1958 годах Французской археологической миссией в Афганистане под руководством Ж.М. Казаля. Включает несколько теллей (центральный, Тепе А - высота около 20 метров), максимальная площадь Мундигака (середина III-го тысячелетия до н.э.) - более 45 га. Выделено 7 культурно-хронологических комплексов: Мундигак I-III - энеолита, Мундигак IV-V - бронзового, Мундигак VI-VII - раннего железного века. Эталон для изучения раннеземледельческой культуры региона.
В Мундигаке I (около 3500-3300 годов до н.э.; поселение погибло во время пожара) ранние постройки глинобитные, затем - из сырцового кирпича; 1- и 2-комнатные дома с прямоугольными очагами. Медные лезвие, шилья; алебастровые и кальцитовые сосуды; лазуритовые бусины и др. Преобладала круговая расписная посуда с несложным геометрич. орнаментом; на позднем этапе есть керамика с полихромной росписью типа Кечи-Бег (территория Белуджистана).
Мундигак II (около 3300-3100 годов до н. э.) застроен плотно примыкающими друг к другу, в основном 2-комнатными домами с прямоугольным очагом на сырцовом основании в центре комнаты; обнаружена 2-камерная одноярусная гончарная печь. Керамика в основном лепная. Среди находок - примитивная каменная печать, уникальный медный косметич. стержень с биспиральным навершием.
В Мундигаке III (около 3100-2800 годов до н. э.) преобладают 3-6-комнатные дома с подпрямоугольными и (реже) круглыми очагами на сырцовых основаниях. У западного подножия Тепе А изучен некрополь: более ранние захоронения в ямах, индивидуальные, скорченные, с украшениями из бусин; на фазе Мундигака III,6 - коллективные (до 8 человек) последовательные захоронения в прямоугольных наземных камерах из сырцового кирпича, инвентарь - сосуды и мелкие украшения.
Появляются медные плоские ножи-кинжалы, проушные топоры, топоры-тёсла. Терракотовые статуэтки (часто орнаментированные краской) быков-зебу и антропоморфные. Более половины посуды сделано на круге; среди расписной - много белуджистанской монохромной (типа Кветта) и полихромной с геометрическим орнаментом (типа Наль). Прослеживается культурное влияние с территории Южной Туркмении (Геоксюр 1, Алтын-Депе) и иранского Систана (Шахри-Сохте).
Мундигак IV (около 2800-2400 годов до н. э.) - период расцвета крупного раннегородского центра с уникальным комплексом сооружений. На Тепе А исследован дворец: монументальный северный фасад окрашен белой краской, с полукруглыми полуколоннами, над ними - рельефный фриз из ступенчатых пирамид; за фасадом - 3-комнатное здание, обширный двор, подсобные строения. Дворец трижды перестраивали, на 3-м этапе фасад был забутован и превращён в платформу, над которой возвышалась новая фасадная стена, украшенная полуколоннами, внутренний двор застроили хранилищами.
Напротив дворца находились строения без очагов, вероятно, 2-этажные. К востоку от Тепе А, на небольшом Тепе G, располагался предположительно храм: внутри подквадратной в плане обводной стены, декорированной снаружи треугольными выступами, располагался длинный ряд подсобных помещений, по центру - монументальное здание и обширный двор с прямоугольным очагом-подиумом. В архитектуре прослеживается влияние из Месопотамии.
В западной части Мундигака, на Тепе В и D, изучены части обводных стен с квадратными «башнями» на углах, прямоугольными пилястрами снаружи, коридорами изнутри. Западнее, за пределами города, находился могильник фазы Мундигака IV,III (индивидуальные, вытянутые на спине захоронения в сопровождении сосудов). Местное высокоразвитое производство: гончарство (сложнопрофилированные сосуды изготовлены на круге быстрого вращения, обожжены в 2-ярусных гончарных печах); металлообработка с применением литья по восковой модели (медные перегородчатые печати- штампы, зеркала, булавки, косметич. стержни с фигурными навершиями, копьё); камнеобработка (фигурные бусины, факелы с крышками, в том числе с резьбой, косметические сосуды сложных форм) и др.
Расписные вазы, кубки, блюда с изображениями «барсов» (вероятно, влияние Ирана), козлов, птиц, рыб, листьев пипала; сосуды в виде быков и птиц, женские терракотовые статуэтки со сложными налепными причёсками и украшениями. Уникальна часть скульптуры из белого известняка - голова жреца или вождя (фаза Мундигак IV,III). Прослеживаются сходство элитарных субкультур Мундигака, Шахри-Сохте и Алтын-Депе, связи с предхараппскими памятниками и хараппской цивилизацией.
Мундигак V (вероятно, конца III-го - начала II-го тысячелетия до н.э.) - монументальное сооружение, возведённое на развалинах дворца Мундигака IV после периода запустения. Вокруг - временные жилища. Характерны лепная красноангобированная керамика, украшенная росписью с несложными геометрическими мотивами, бронзовые черешковые наконечники стрел.
Мундигак VI - период запустения.
Мундигак VII (1-я половина 1-го тысячелетия до н. э.) представлен зернохранилищами и домами на западном склоне Тепе А, круговой лощёной красно-коричневой посудой, бронзовыми плоскими черешковыми и трёхгранными втульчатыми наконечниками стрел, обломком железного предмета.
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