МОХЭ КУЛЬТУРА

МОХЭ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра I-го тысячелетия на тер­ри­то­рии российского При­аму­рья и При­мо­рья, Северо-Востока Ки­тая.

В 1913 году То­рии Рюд­зо ос­мот­рел ве­щи из по­гре­бе­ний, раз­ру­шен­ных при строи­тель­ст­ве мос­та че­рез реку Амур вбли­зи современном городе Ха­ба­ровск, и оп­ре­де­лил их как при­над­ле­жа­щие из­вест­ным по китайским ле­то­пи­сям пле­ме­нам мо­хэ . В 1946 году та­кую ин­тер­пре­та­цию под­дер­жал хар­бин­ский ис­сле­до­ва­тель русского про­ис­хо­ж­де­ния К.А. Же­лез­ня­ков, об­сле­до­вав­ший несколько па­мят­ни­ков у восточной ок­раи­ны города Хар­бин в пой­ме реки Аши­хэ и от­нёс­ший их к «мо­хэ или их по­том­кам». Как осо­бая ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра вы­де­ле­на А.П. Ок­лад­ни­ко­вым в середине XX века. Многие ас­пек­ты из­уче­ния Мохэ (да­ти­ров­ка групп, их ин­тер­пре­та­ция и др.) вы­зы­ва­ют дис­кус­сию.

Се­ли­ща, го­ро­ди­ща мы­со­во­го ти­па с зем­ля­ны­ми ва­ла­ми ду­го­об­раз­ной фор­мы. По­лу­зем­лян­ки и на­зем­ные до­ма, ота­п­ли­вае­мые квад­рат­ны­ми в пла­не оча­га­ми, ино­гда ка­ном, имею­щи­ми вы­ход че­рез бо­ко­вую дверь. Грун­то­вые и кур­ган­ные мо­гиль­ни­ки, рас­по­ло­жен­ные близ ре­ки; под­пря­мо­уголь­ные мо­гиль­ные ямы, час­то с де­ревянными кон­ст­рук­ция­ми: ящи­ка­ми из гор­бы­ля с за­ма­зан­ны­ми гли­ной ще­ля­ми, ра­ма­ми-об­клад­ка­ми с дном, сру­бом, дос­кой-под­клад­кой.

На мо­ги­ле фик­си­ру­ют­ся сле­ды ко­ст­ров; триз­ны в ви­де со­су­дов с ос­тат­ка­ми го­ре­лой пи­щи. Тра­ди­ци­он­ны тру­по­по­ло­же­ния на спи­не, с со­гну­ты­ми но­га­ми, го­ло­вой на се­ве­ро-за­пад; вто­рич­ные за­хо­ро­не­ния; тру­по­сож­же­ния на сто­ро­не и на мес­те (при этом ще­ли ящи­ка-гро­ба за­ма­зы­ва­ли гли­ной, что­бы не про­ни­кал воз­дух; кос­ти от дли­тель­но­го воз­дей­ст­вия вы­со­кой темп-ры при­об­ре­та­ли го­лу­бо­ва­тый цвет). То­п­ли­вом час­то слу­жил торф. По­гре­бён­ных со­про­во­ж­да­ли по­став­лен­ный в из­го­ло­вье «мо­хэ­ский» со­суд, на­пол­нен­ный ка­шей, и пред­на­ме­рен­но ис­пор­чен­ные ве­щи (ко­пья, стре­лы, со­су­ды с про­би­тым дном); для тро­иц­кой груп­пы Мохэ в ка­че­ст­ве жерт­вен­но­го жи­вот­но­го ис­поль­зо­ва­ли ло­шадь (най­де­ны час­ти кос­тя­ков ло­ша­дей, как пра­ви­ло го­ло­вы, по­ме­щав­шие­ся в сред­ней час­ти мо­ги­лы).

Ке­ра­ми­ка леп­ная (коль­це­вой на­леп), пред­став­ле­на со­су­да­ми ва­зо­вид­ной, горш­ко­вид­ной, ба­ноч­ной форм. Из­де­лия из цвет­но­го ме­тал­ла, ре­мен­ные гар­ни­ту­ры, име­ют ана­ло­гии в ря­де куль­тур тюркского кру­га вос­то­ка Ев­ра­зии VI–X веков. По­ка­за­тель­ны серь­ги в ви­де брон­зо­во­го или се­реб­ря­но­го коль­ца с про­де­тым в не­го дис­ком из бе­ло­го неф­ри­та или др. по­лу­дра­го­цен­но­го кам­ня, поя­са с брон­зо­вы­ми на­клад­ка­ми амур­ско­го ти­па.

Вы­де­ля­ют 4 груп­пы Мохэ культуры Бла­го­сло­вен­нин­ская груп­па (IV век) ло­ка­ли­зу­ет­ся в пой­мах ле­вых при­то­ков сред­не­го те­че­ния реки Амур: Би­ры, Бид­жа­на, Са­ма­ры, Ику­ра (тер­ри­то­рия современной Ев­рей­ской АО) и Сун­га­ри (Ки­тай).

Па­мят­ни­ки не­мно­го­чис­лен­ны; встре­ча­ют­ся как леп­ные ти­пич­но мо­хэ­ские ва­зы и горш­ки, так и со­су­ды, до­ра­бо­тан­ные на кру­ге, имею­щие во­рон­ко­вид­ную гор­ло­ви­ну и про­чер­чен­ный ли­ней­ный ор­на­мент , а так­же ке­ра­ми­ка, ха­рак­тер­ная для поль­цев­ской куль­ту­ры, что объ­яс­ня­ет­ся кон­так­та­ми её но­си­те­лей с мо­хэ. Най­фельд­ская груп­па (IV-IX века) за­ни­ма­ла тер­ри­то­рию у сред­не­го и ниж­не­го те­че­ния Аму­ра, бас­сейн Сун­га­ри, час­тич­но При­мо­рье. Ке­ра­ми­ка раз­ви­ва­ет тра­ди­ции бла­го­сло­вен­нин­ской груп­пы.

Глад­ков­ская груп­па (ос­но­ва­ний для «уз­кой» да­ти­ров­ки нет) на­хо­дит­ся в вер­ховь­ях реки Зея; ке­ра­ми­ка - толь­ко леп­ная, от­ли­ча­ет­ся от ти­пич­но мо­хэ­ской про­пор­ция­ми ту­ло­ва и эле­мен­та­ми де­ко­ра (на­ли­чие под вен­чи­ком мас­сив­но­го ва­ли­ка вме­сто «кар­ни­зи­ка», не­бреж­ный лож­но­тек­стиль­ный де­кор на ту­ло­ве, от­сут­ст­вие ва­ли­ка у шей­ки и на ту­ло­ве). Тро­иц­кая груп­па (VII-XIII века) рас­по­ло­же­на пре­имущественно в бас­сей­не ниж­не­го и сред­не­го те­че­ния Зеи, на се­ве­ро-вос­то­ке и в центральной час­ти При­мо­рья.

По­ка­за­тель­ны: леп­ные ва­зы, горш­ки, бан­ки мо­хэ­ско­го ти­па с на­леп­ным ва­ли­ком под вен­чи­ком, глад­ки­ми или по­кры­ты­ми лож­но­тек­стиль­ным де­ко­ром стен­ка­ми, час­то с на­леп­ным ва­ли­ком в рай­оне пле­чи­ков; кру­го­вые се­рог­ли­ня­ные ва­зы, горш­ки, кув­ши­ны, кор­ча­ги со штам­по­ван­ным и доль­ча­тым (вер­ти­каль­ное чле­не­ние ту­ло­ва на доль­ки, как у ты­к­вы) де­ко­ром. Про­ис­хо­ж­де­ние этой груп­пы свя­зы­ва­ют с па­мят­ни­ка­ми ран­них сянь­би, из­вест­ны­ми на тер­ри­то­рии Внутр. Мон­го­лии и Мань­чжу­рии, от­ме­ча­ют­ся и ана­ло­гии с ке­ра­ми­кой бур­хо­туй­ской куль­ту­ры За­бай­ка­лья. Ана­ло­гич­ные па­мят­ни­ки об­на­ру­же­ны на тер­ри­то­рии про­вин­ций Хэй­лунц­зян и Ги­рин (Цзи­линь) северо-восточного Ки­тая.

Мохэ культуру со­от­но­сят с пле­ме­на­ми мо­хэ, в чис­ле ко­то­рых бы­ли ос­но­ва­те­ли государства Бо­хай (в основном су­мо мо­хэ), им­пе­рии Цзинь (хэй­шуй мо­хэ), государства Восточного Ся. В При­аму­рье Мохэ плав­но пе­ре­шла в куль­ту­ру амур­ских чжур­чжэ­ней (пле­ме­на хэй­шуй мо­хэ), в При­мо­рье и северо-восточном Ки­тае - в бо­хай­скую куль­ту­ру.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)