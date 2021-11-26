ЛЕРНА

ЛЕРНА - поселение неолита , раннего и среднего бронзового века на полуострове Пелопоннес.

близ современного города Ар­гос (Гре­ция). На­зва­но по рас­по­ло­жен­но­му ря­дом озера Лер­на. Рас­коп­ки американского ис­сле­до­ва­те­ля Дж. Кас­ки в 1952-1957 годах. Вы­де­ле­но 7 стра­ти­гра­фических фаз (I-II - не­олит, III-VII - брон­зо­вый век); Лер­на - один из опор­ных па­мят­ни­ков для изу­че­ния брон­зо­во­го ве­ка Южной Гре­ции.

Фа­за I (ран­ний не­олит; конец 7-го - начало 6-го тысячелетий до н. э.) - в слое мощ­но­стью 2 м вы­де­ле­но несколько стро­ительных го­ри­зон­тов; пря­мо­уголь­ные по­строй­ки с ка­мен­ны­ми цо­ко­ля­ми, вы­мос­тки из галь­ки; ке­ра­ми­ка (по­лу­сфе­рические ча­ши, мис­ки, ци­лин­д­рические со­су­ды): «ра­дуж­ная» (на­по­ми­наю­щая ме­тал­лический блеск), чёр­ная мо­но­хром­ная, гру­бая «губ­ча­тая» (по­рис­тая), ред­ко рас­пис­ная (крас­ные зиг­за­ги, ли­нии и т. п. по бе­ло­му фо­ну).

Фа­за II (сред­ний не­олит; 6-е тысячелетие до н. э.) - в слое мощ­но­стью около 2 м вы­де­ле­но до 8 стро­ительных го­ри­зон­тов; пря­мо­уголь­ные по­строй­ки на ка­мен­ном цо­ко­ле из не­сколь­ких ком­нат, ямы-по­гре­ба. Пре­об­ла­да­ют тон­ко­стен­ные ча­ши, мис­ки, ци­лин­д­рические со­су­ды с крас­ным ан­го­бом или с бле­стя­щей крас­кой, есть рас­пис­ная ке­ра­ми­ка (крас­ные гео­мет­рические узо­ры по бе­ло­му фо­ну).

Фа­за III (куль­ту­ра Ко­ра­ку; около 2800-2400/2300 годов до н. э.) - по­яв­ля­ют­ся обо­ро­ни­тель­ные сыр­цо­вые на ка­мен­ном цо­ко­ле сте­ны с баш­ня­ми, ци­та­дель. Изу­чен 2-этаж­ный «дом че­ре­пиц»: сте­ны тол­щи­ной до 1 м из сыр­цо­во­го кир­пи­ча, на ка­мен­ном ос­но­ва­нии, об­ма­за­ны сло­ем шту­ка­тур­ки; кры­ша из че­ре­пи­цы (из гли­ны и слан­ца), воз­мож­но, бы­ла дву­скат­ная; на 1-м эта­же ан­фи­ла­да из 4 пря­мо­уголь­ных за­лов, с двух сто­рон флан­ки­ро­ва­на ко­ри­до­ра­ми. Кув­ши­ны с рас­ши­ряю­щим­ся гор­лом, «со­ус­ни­ки» (асим­мет­рич­ные со­су­ды с вы­со­ким вы­тя­ну­тым сли­вом), ко­ни­че­ские куб­ки с дву­мя руч­ка­ми, ма­лень­кие чаш­ки, ши­ро­ко­гор­лые ча­ши, фля­ги, ас­ко­сы (слож­ная асим­мет­рич­ная за­кры­тая фор­ма с руч­кой и сли­вом) - мо­но­хром­ные, ло­щё­ные или с ла­ко­вым по­кры­ти­ем (ими­та­ция ме­тал­лической по­су­ды), ук­ра­шен­ные глян­це­вой тём­ной крас­кой (тре­уголь­ни­ки, ре­шёт­ки, зиг­за­ги). Круг­лые гли­ня­ные то­по­ры, пе­ча­ти, мно­го­численные от­тис­ки; сле­ды мед­но-брон­зо­во­го про­изводства; брон­зо­вые до­ло­та, ши­лья; кос­тя­ные бу­лав­ки, пу­го­ви­цы и др. Ци­та­дель по­гиб­ла в по­жа­ре. Ве­ро­ят­но, па­мять об этих раз­ру­ше­ни­ях от­ра­зи­лась в древне-греческих ми­фах, в т. ч. о вто­ром под­ви­ге Ге­рак­ла - по­бе­де над лер­ней­ской гид­рой.

Фа­за IV (куль­ту­ра Ти­ринф; около 2400/2300-2100 до н. э.) - по­се­ле­ние без ук­ре­п­ле­ний; не­боль­шие пря­мо­уголь­ные сыр­цо­вые по­строй­ки; мно­го­численные зер­но­хра­ни­ли­ща (ямы, пи­фо­сы). Ке­ра­мические фор­мы в основном по­вто­ря­ют фа­зу III; мно­го ло­щёной ке­ра­ми­ки; по­яв­ля­ет­ся по­су­да, сде­лан­ная на гон­чар­ном кру­ге; есть се­ро­гли­ня­ная ми­ний­ская (название про­ис­хо­дит от ле­ген­дар­но­го пле­ме­ни ми­ни­ев, жив­ше­го в Бе­о­тии). Брон­зо­вые но­жи, ко­пья; кос­тя­ные шпа­те­ли, бу­лав­ки, пу­го­ви­цы, в т. ч. с рез­ным ор­на­мен­том.

Фа­зы V-VII (сред­ний брон­зо­вый век; около 2100-1600 годов до н. э.) - на­ря­ду с та­ки­ми по­строй­ка­ми, как на фа­зе IV, по­яв­ля­ют­ся пря­мо­уголь­ные с ап­си­да­ми. Куб­ки, ча­ши на под­до­нах, ча­ши с вы­со­ки­ми руч­ка­ми, ам­фо­ры; по­ка­за­тель­на ма­то­вая ко­рич­не­вая или чёр­ная рос­пись по жел­то­ва­той по­верх­но­сти (зиг­за­ги, спи­ра­ли, гео­мет­рические фи­гу­ры); мно­го им­пор­та ми­ной­ской куль­ту­ры. Брон­зо­вые кин­жа­лы, на­ко­неч­ни­ки ко­пий, но­жи и др. Позд­ней­ший пе­ри­од (около 1600-1500 годов до н. э.) пред­став­лен 2 «цар­ски­ми» за­хо­ро­не­ния­ми в шах­тах (как од­но­вре­мен­ные шах­то­вые гроб­ни­цы «кру­га В» в Ми­ке­нах), сре­ди на­хо­док - кин­жа­лы, на­ко­неч­ни­ки ко­пий из брон­зы, коль­ца, брас­ле­ты из зо­ло­та и се­реб­ра.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва Лер­ны не­оли­тического вре­ме­ни - ран­нее зем­ле­де­лие; в брон­зо­вом ве­ке - зем­ле­де­лие (шес­ти­ряд­ный яч­мень, пше­ни­ца-дву­зер­нян­ка, че­че­ви­ца, го­рох), са­до­вод­ст­во (фи­го­вое де­ре­во, мас­ли­на), ви­но­гра­дар­ст­во.

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