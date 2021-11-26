ЛЧАШЕН

ЛЧАШЕН - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков позд­не­го брон­зо­во­го (XV - XIV/XIII века до н. э.) и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков у села Лча­шен (ра­нее Ор­дак­лю) Се­ван­ско­го района (ны­не марз Ге­гар­ку­ник) Ар­ме­нии.

Ис­сле­до­ва­ния с 1906 года (Е. А. Ла­ла­ян), по­сле осу­ше­ния час­ти озера Се­ван - А. О. Мна­ца­ка­ня­на в 1955-1958 годы, 1961.

К пе­ре­ход­но­му эта­пу от сред­не­го к по­зд­не­му брон­зо­во­му ве­ку от­но­сит­ся по­гре­бе­ние в ка­мен­ном ящи­ке с 22 ке­ра­мическими со­су­да­ми: ча­ши, горш­ки с уш­ка­ми, со­су­ды с вдав­ле­ния­ми с двух сто­рон, вы­со­кие куб­ки, ку­риль­ни­цы в ви­де ящич­ков с от­вер­стия­ми на про­ти­во­по­лож­ных сто­ро­нах, кув­ши­ны с уд­ли­нён­ной шей­кой, ко­нический ку­бок с шев­ро­на­ми и рельеф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми змей; ха­рак­тер­на чёр­ная бле­стя­щая по­верх­ность и ин­кру­ста­ция бе­лой и крас­ной мас­сой. К позд­не­му брон­зо­во­му ве­ку от­но­сят­ся 4 груп­пы ма­лых кур­га­нов и кром­ле­хов. Ха­рак­тер­ны 4-уголь­ные ямы со скор­чен­ным тру­по­по­ло­же­ни­ем на ле­вом бо­ку. Есть де­ревянная ло­жа - мас­сив­ные ра­мы с нож­ка­ми и от­вер­стия­ми для за­кре­п­ле­ния пле­тё­ной сет­ки. Сре­ди на­хо­док - сер­до­ли­ко­вые бу­сы, об­си­диа­но­вые на­ко­неч­ни­ки стрел, де­ревянные мис­ки, ло­жеч­ки, чер­па­ки. В по­гре­бе­нии по 3-7 ке­ра­мических со­су­дов; ха­рак­тер­ны ло­щё­ные горш­ки с врез­ны­ми поя­ска­ми, ча­ши с врез­ны­ми го­ри­зон­таль­ны­ми ли­ния­ми на вен­чи­ках или с де­ко­ром из тре­уголь­ни­ков и ко­сой сет­ки, ку­риль­ни­цы ку­бической фор­мы с от­вер­стия­ми, кув­шин­чи­ки с су­жи­ваю­щей­ся шей­кой и низ­ким би­ко­ни­че­ским кор­пу­сом.

Наи­бо­лее из­вест­ны 11 «цар­ских» кур­га­нов позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка (диа­метр до 20 м, пер­во­на­чаль­ная высота 2-3 м). Вы­тя­ну­тые с се­ве­ра на юг (2,5-3,5× ×5-8,5 м, глу­би­на 2,5-3 м) скле­пы из не­отё­сан­ных ка­мен­ных глыб с пе­ре­кры­ти­ем из кам­ня и де­ре­ва, на стол­бах; пол по­сы­пан зо­лой. Скор­чен­ные на ле­вом бо­ку тру­по­по­ло­же­ния (еди­нич­ные и до 12 человек) ино­гда осы­па­ны ох­рой. В основном 4-ко­лёс­ные (есть 2-ко­лёс­ные и 3-ко­лёс­ная дет­ская) по­гре­баль­ные по­воз­ки (дуб, ильм, тисс), в т. ч. с шат­ро­вым по­кры­ти­ем, с ко­лё­са­ми из 3-4 сег­мен­тов или со спи­ца­ми, кре­п­ле­ние де­та­лей - с по­мо­щью де­ревянных гвоз­дей или ши­пов. Ино­гда стен­ки по­во­зок по­кры­ты рез­ны­ми спи­ра­ля­ми, зиг­за­га­ми, кон­цен­трическими кру­га­ми, в кур­га­не 11 - изо­бра­же­ния­ми 2 оле­ней. Яр­мо ук­ра­ше­но брон­зо­вы­ми гвоз­дя­ми и обод­ка­ми. На мес­те со­еди­не­ния яр­ма и дыш­ла по­ме­ща­лись брон­зо­вые «се­дел­ко­вые крю­ки» с яко­ре­вид­ным ос­но­ва­ни­ем и скульп­ту­ра­ми (бы­ки с коз­ла­ми и пти­ца­ми, олень, пти­ца с ля­гуш­ка­ми, вои­ны на ко­лес­ни­це, пре­сле­дую­щие оле­ня) на вы­со­ких под­став­ках. В ря­де кур­га­нов - кос­ти или че­ре­па бы­ков и ко­ней. Сре­ди на­хо­док: зо­ло­тые фи­гур­ка ля­гуш­ки, пу­го­ви­цы, про­ни­зи с 4 спи­ра­ля­ми и дис­ко­вид­ные, бу­сы (в т. ч. с зер­нью и ка­мен­ны­ми встав­ка­ми); брон­зо­вые уди­ла с на­пу­ск­ны­ми дис­ко­вид­ны­ми про­рез­ны­ми пса­лия­ми, бу­ла­вы с по­лу­ша­ро­вид­ны­ми вы­сту­па­ми, се­ки­ры (в т. ч. ми­ниа­тюр­ная с ши­па­ми на обуш­ке), втуль­ча­тые на­ко­неч­ни­ки ко­пий, пло­ские то­по­ри­ки с бо­ко­вы­ми вы­сту­па­ми, тре­зуб­цы, втуль­ча­тое шес­ти­гран­ное «до­ло­то», ме­чи, кин­жа­лы с труб­ча­той ру­ко­ятью, в нож­нах, ук­ра­шен­ных тре­уголь­ны­ми вы­ре­за­ми, рель­еф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми змей и ли­ней­ным ор­на­мен­том , под­ко­во­об­раз­ный пред­мет с по­лы­ми кон­ца­ми, ук­ра­шен­ный тре­уголь­ны­ми вы­ре­за­ми, зер­ка­ло и чер­пак с ажур­ны­ми руч­ка­ми (у чер­па­ка руч­ка ук­ра­ше­на и скульп­ту­рой пти­цы на ко­ле­се), на­вер­шия в ви­де бычь­ей го­лов­ки и фи­гу­рок львов, про­рез­ные ко­ло­коль­чи­ки, пу­го­ви­цы, кот­лы, фи­гур­ки птиц, быков, коз; про­ни­зи из сурь­мы; об­си­диа­но­вые на­ко­неч­ни­ки стрел; бу­сы из глу­хо­го стек­ла, ага­та, сер­до­ли­ка; де­ре­вян­ные вед­ро с крыш­кой, кол­чан, трёх­но­гие сто­лы, мис­ки, под­нос, лож­ки, чер­па­ки. Ке­ра­ми­ка пред­став­ле­на кув­шин­чи­ка­ми с пря­мой шей­кой и низ­ким би­ко­ни­че­ским ту­ло­вом, мис­ка­ми, ча­ша­ми, горш­ка­ми, со­су­ди­ка­ми-си­та­ми, ку­бическими ку­риль­ни­ца­ми со сквоз­ны­ми от­вер­стия­ми, ри­ту­аль­ны­ми со­су­да­ми без днищ с де­ко­ром в ви­де кли­но­об­раз­ных тре­уголь­ни­ков, ин­кру­сти­ро­ван­ных крас­ной и бе­лой мас­сой, и рель­еф­ных изо­бра­же­ний змей; ха­рак­те­рен врез­ной ор­на­мент (ли­ней­ный, ко­сая сет­ка, тре­уголь­ные шев­ро­ны, вол­на или зиг­заг, то­чеч­ный), по­ло­сы ло­ще­ния.

Вбли­зи мо­гиль­ни­ков - ос­тат­ки по­се­ле­ния (около 55 га) позд­не­го брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков, с до­ма­ми из 3-4 по­ме­ще­ний, оча­га­ми, де­ревянными ко­лон­на­ми; кре­пость со сте­на­ми цик­ло­пи­че­ской клад­ки; над­пись ца­ря Урар­ту Ар­гиш­ти I на ска­ле.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)