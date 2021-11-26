КУНДА
КУНДА - археологическая культура мезолита на территории Восточной Прибалтики.
Памятники известны с конца XIX века. Культура выделена эстонским археологом Р. Индреко в 1948 году. Названа по стоянке Кунда-Ламмасмяги на южном берегу Финского залива, в устье реки Кунда (Эстония). Несмотря на наличие торфяниковых стоянок, жилища Кунды пока неизвестны.
Показательны многочисленные костяные и роговые остроги, копья, острия с длинными, частыми мелкими, клювовидными и косыми зубцами, с зубцом в основании; кинжалы из локтевых костей лося; игловидные наконечники стрел, острия с одно- и двусторонними пазами; конусовидные наконечники; массивные, подокруглые в сечении с прошлифованным лезвием и желобчатые тёсла; небольшие роговые уплощённые с подшлифовкой лезвия- вставки топоров; составные рыболовные крючки; роговые муфты; пешни; подвески из зубов лося и другие; есть орнамент нарезками, пересекающимися линиями, косой сеткой, ограниченной продольными линиями.
Различают 3 этапа. Каменная индустрия раннего этапа характеризуется отжимной техникой первичного расщепления и использованием в качестве заготовок правильных пластин и микропластин, которые изготавливались из высококачественного мелового кремня, происходящего с территории Литвы, Северной Белоруссии, Верхнего Поволжья. На среднем этапе наблюдается переход населения на местное низкокачественное кремнёвое сырьё и кварц, что приводит к существенному изменению индустрии. Вероятно, Кунда испытала влияние культур Аскола или Суомусъярве, распространённых на территории Финляндии и Карелии, в которых представлена традиция обработки кварца, сланца и другого низкокачественного сырья.
Единственный известный могильник - Звейниеки (Латвия), в котором Ф. Загорскисом исследовано, помимо неолитических, около 60 погребений, датируемых 5-м тысячелением до нашей эры: трупоположения в ямах, вытянутые на спине, реже на животе или на боку, без определённой ориентировки, засыпались охрой равномерно по всей яме или в отдельных местах. Среди инвентаря - костяные копья с коротким пером, длинным черешком и симметричными шипами; кинжалы с изогнутым остриём; подвески из зубов животных; кремнёвые вкладыши, скребки, ножи, каменные долота. Антропологический тип - европеоидный, умеренно массивный, долихоцефальный, с умеренно широким и высоким, хорошо горизонтально профилированным лицом и выступающим носом. В основе хозяйства - охота и рыболовство. Генезис индустрии Кунды чаще всего связывают с развитием традиций свидерской культуры; есть мнение о взаимосвязи Кунды с индустрией рессетинской культуры Восточного Граветта.
В конце мезолита - начале неолита на основе кундской культуры на этой же территории сложилась нарвская культура.