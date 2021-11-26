КОРТАЙО

КОРТАЙО - археологическая культура позднего неолита - энеолита.

(Конец V - середина IV тысячилетия до н. э.) на тер­ри­то­рии современной юго-восточной Фран­ции и западной Швей­ца­рии до Тун­ско­го и Цю­рих­ско­го озёр.

Пер­вые па­мят­ники из­вест­ны с середины XIX века. На­зва­на по мес­теч­ку Кор­тайо на зап. бе­ре­гу Не­вша­тель­ско­го оз. (кан­тон Не­вша­тель, Швей­ца­рия), близ ко­то­ро­го ис­сле­до­вал­ся ряд па­мят­ни­ков. Швейцарскими ар­хео­ло­га­ми П. Ву­га, В. фон Гон­цен­ба­хом, Е. Фог­том по­лу­че­ны ос­но­во­по­ла­гаю­щие дан­ные по пе­рио­ди­за­ции, струк­ту­ре по­сёл­ков и др.

Вы­де­ля­ют клас­си­че­ский, пе­ре­ход­ный и фи­наль­ный эта­пы кортайо. Осо­бое зна­че­ние ря­да па­мят­ни­ков кортайо свя­за­но с тем, что бла­го­да­ря кон­сер­ви­рую­щим свой­ст­вам во­ды, ила, тор­фа хо­ро­шо со­хра­ни­лись по­строй­ки и из­де­лия из де­ре­ва, кос­ти, рас­тительного во­лок­на, ко­жа, пря­жа, зёр­на, пло­ды и др. По­се­ле­ния (от со­стоя­щих из не­сколь­ких хи­жин до за­ни­маю­щих около 40 тыс. м2) обыч­но рас­по­ла­га­лись по бе­ре­гам озёр на сва­ях, ог­ра­ж­да­лись па­ли­са­да­ми. Сте­ны под­пря­мо­уголь­ных до­мов де­ла­ли из рас­ще­п­лён­ных брё­вен, по­став­лен­ных вер­ти­каль­но, по­лы - из об­ма­зан­ных гли­ной до­сок; у две­ри, рас­по­ло­жен­ной в уз­кой сте­не до­ма, на­хо­дил­ся очаг; ряд центральных стол­бов под­дер­жи­вал дву­скат­ную кры­шу и внутреннюю пе­ре­го­род­ку.

Мо­гиль­ни­ки поч­ти не изу­ча­лись; из­вест­ны по­гре­бе­ния в ка­мен­ных ящи­ках, где умер­шие на­хо­дят­ся в си­дя­чем или скорченном по­ло­же­нии. Ха­рак­тер­ны чер­но­гли­ня­ные по­ли­ро­ван­ные ша­ро­вид­ные горш­ки, мис­ки, ча­ши, ино­гда ук­ра­шен­ные на­леп­ны­ми ва­ли­ка­ми и вы­сту­па­ми, встре­ча­ет­ся ор­на­мент из бе­ре­сты; из­вест­на де­ревянная по­су­да. По­ка­за­тель­ны шли­фо­ван­ные кли­но­вид­ные то­по­ры из га­льки; крем­нё­вые скреб­ки, длин­ные но­жи, тре­уголь­ные с вы­ем­кой в ос­но­ва­нии на­ко­неч­ни­ки стрел; ост­ро­ги и то­по­ры из олень­е­го ро­га; кос­тя­ные за­ост­рён­ные с обе­их сто­рон на­ко­неч­ни­ки стрел; под­вес­ки, про­низ­ки, бу­сы из кос­ти и ро­га.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва зем­ле­де­лие (пше­ни­ца мяг­кая, дву­зер­нян­ка-эм­мер и кар­ли­ко­вая, яч­мень дву-, че­ты­рёх- и шес­ти­ряд­ный, про­со ме­тель­ча­тое и италь­ян­ское), ого­род­ни­че­ст­во (го­рох, че­че­ви­ца, бо­бы, пас­тер­нак, мор­ковь, ка­пус­та, пет­руш­ка), вы­ра­щи­ва­ние ко­но­п­ли, льна, яб­ло­ни, воз­мож­но ви­но­гра­да. Из до­маш­них жи­вот­ных из­вест­ны со­ба­ка, ко­за, сви­нья, ов­ца, бык, ко­ро­ва (все мел­кой, «тор­фя­ни­ко­вой», по­ро­ды). Ры­бу ло­ви­ли вер­ша­ми, се­тя­ми, би­ли ост­ро­га­ми. Ино­гда кортайо объ­е­ди­ня­ют с куль­ту­рой Ло­гоц­цо в Северной Ита­лии. Их, а так­же куль­ту­ры Шас­се, Уин­дмилл­хилл и другим от­но­сят к кру­гу куль­тур «за­пад­но­го не­оли­та».

На тер­ри­то­рию Швей­ца­рии кортайо про­ник­ла из бас­сей­на Ро­ны. На её раз­ви­тие, ве­ро­ят­но, ока­за­ла влия­ние куль­ту­ра Ми­хельс­берг. На сме­ну кортайо при­шли куль­ту­ры, от­но­си­мые к «позд­ним свай­ным», гор­ген­ская (рас­про­стра­не­на от Же­нев­ско­го оз. до современной тер­ри­то­рии Лих­тен­штей­на) и других куль­ту­ры.

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