КОРЕКАВА
КОРЕКАВА - комплекс археологических памятников позднего неолита в районе современного города Цугару, на северо-востоке острова Хонсю.
Сведения о первых находках относятся к 1622 году, когда при строительстве замка клана Цугару обнаружены керамические сосуды. Первые раскопки провёл известный коллекционер С. Миномуси в 1879 году. С 1886 года периодически раскопки вёл Токийский университет. Корекава включает поселение и могильник, обнаруженные в торфянике, толщина культурного слоя от 1,5 до 4 м. В 1944 году Корекава получил статус национального исторического памятника.
Первоначально выделяли особую культуру Корекава, к которой в районе Тохоку (северо-восток Хонсю) относили также памятник на торфянике Камегаока, могильники в раковинных кучах Такасаго, Касикодокоро и др. В современных работах для них принято использовать термин «культура Камегаока» для описания территориально-хронологического варианта в рамках культур финального этапа культуры Дзёмон.
Небольшие жилища (наземные и полуземлянки) каркасно-столбовой конструкции, с одним или несколькими очагами, выложенными камнем. Захоронения в раковинных кучах; трупоположения, скорченные на спине, в основном ориентированные головой на запад; более поздние - под земляными курганами, встречаются каменные оградки. Черепа с удалёнными передними зубами (предположительно свидетельство инициации). Каменные топоры, оббитые и шлифованные, наконечники стрел с черешком и вогнутым основанием, «кнопочные» ножи (с выделенной маленькой рукояткой - «кнопкой»). Нефритовые топорики, сверлёные бусы, подвески в форме запятой (магатама). Костяные гарпуны, в т. ч. поворотные. Много деревянных изделий, часто с лаковым покрытием: лодка-долблёнка, цельные и составные луки, мечи, лопаты, жезлы, чаши; плетённые из лозы корзины. Лепная керамика - кувшины со сферическим туловом, чаши на коническом поддоне, «чайники» (возможно, для вина), курильницы - богато украшена лепным рельефным орнаментом, тонкими оттисками верёвки, резными параллельными линиями, лощением, лакировкой.
Для ряда сосудов есть аналогии в янковской культуре Приморья. Керамические фигурки (догу), часто с маской, напоминающей солнцезащитные очки (рис.); есть полые с человеческими костями внутри (известно ритуальное захоронение догу в могиле с каменной оградкой в Такасаго). В основе хозяйства - сбор моллюсков, рыболовство (в т. ч. на проходную рыбу), промысел крупной рыбы (в основном тунца), собирательство (каштаны, орехи), охота на оленей и др.; начатки возделывания риса. Носители культуры Камегаока участвовали в формировании Яёй культуры.