КОРЕКАВА

КОРЕКАВА - комплекс археологических памятников позднего неолита в районе современного города Цугару, на северо-востоке острова Хонсю.

Све­де­ния о пер­вых на­ход­ках от­но­сят­ся к 1622 году, ко­гда при строи­тель­ст­ве зам­ка кла­на Цу­га­ру об­на­ру­же­ны ке­ра­мические со­су­ды. Пер­вые рас­коп­ки про­вёл из­вест­ный кол­лек­цио­нер С. Ми­но­му­си в 1879 году. С 1886 года пе­рио­ди­че­ски рас­коп­ки вёл То­кий­ский университет. Корекава вклю­ча­ет по­се­ле­ние и мо­гиль­ник, об­на­ру­жен­ные в тор­фя­ни­ке, тол­щи­на куль­тур­но­го слоя от 1,5 до 4 м. В 1944 году Корекава по­лу­чил ста­тус национального ис­то­рического па­мят­ни­ка.

Пер­во­на­чаль­но вы­де­ля­ли осо­бую куль­ту­ру Ко­ре­ка­ва, к ко­то­рой в рай­оне То­хо­ку (се­ве­ро-вос­ток Хон­сю) от­но­си­ли так­же па­мят­ник на тор­фя­ни­ке Ка­ме­гао­ка, мо­гиль­ни­ки в ра­ко­вин­ных ку­чах Та­ка­са­го, Ка­си­ко­до­ко­ро и др. В современных ра­бо­тах для них при­ня­то ис­поль­зо­вать тер­мин «куль­ту­ра Ка­ме­гао­ка» для опи­са­ния тер­ри­тори­аль­но-хро­но­ло­гического ва­ри­ан­та в рам­ках куль­тур фи­наль­но­го эта­па куль­ту­ры Дзё­мон.

Не­боль­шие жи­ли­ща (на­зем­ные и по­лу­зем­лян­ки) кар­кас­но-стол­бо­вой кон­ст­рук­ции, с од­ним или не­сколь­ки­ми оча­га­ми, вы­ло­жен­ны­ми кам­нем. За­хо­ро­не­ния в ра­ко­вин­ных ку­чах; тру­по­по­ло­же­ния, скор­чен­ные на спи­не, в основном ори­ен­ти­ро­ван­ные го­ло­вой на за­пад; бо­лее позд­ние - под зем­ля­ны­ми кур­га­на­ми, встре­ча­ют­ся ка­мен­ные ог­рад­ки. Че­ре­па с уда­лён­ны­ми пе­ред­ни­ми зу­ба­ми (пред­по­ло­жи­тель­но сви­де­тель­ст­во ини­циа­ции). Ка­мен­ные то­по­ры, об­би­тые и шли­фо­ван­ные, на­ко­неч­ни­ки стрел с че­реш­ком и во­гну­тым ос­но­ва­нием, «кно­поч­ные» но­жи (с вы­де­лен­ной ма­лень­кой ру­ко­ят­кой - «кноп­кой»). Неф­ри­то­вые то­по­ри­ки, свер­лё­ные бу­сы, под­вес­ки в фор­ме за­пя­той (ма­га­та­ма). Кос­тя­ные гар­пу­ны, в т. ч. по­во­рот­ные. Мно­го де­ревянных из­де­лий, час­то с ла­ко­вым по­кры­ти­ем: лод­ка-долб­лён­ка, цель­ные и со­став­ные лу­ки, ме­чи, ло­па­ты, жез­лы, ча­ши; пле­тён­ные из ло­зы кор­зины. Леп­ная ке­ра­ми­ка - кув­ши­ны со сфе­ри­че­ским ту­ло­вом, ча­ши на ко­ни­че­ском под­до­не, «чай­ни­ки» (воз­мож­но, для ви­на), ку­риль­ни­цы - бо­га­то ук­ра­ше­на леп­ным рель­еф­ным ор­на­мен­том, тон­ки­ми от­тис­ка­ми ве­рёв­ки, рез­ны­ми па­рал­лель­ны­ми ли­ния­ми, ло­ще­ни­ем, ла­ки­ров­кой.

Для ря­да со­су­дов есть ана­ло­гии в ян­ков­ской куль­ту­ре При­мо­рья. Ке­ра­мич еские фи­гур­ки (до­гу), час­то с мас­кой, на­по­ми­наю­щей солн­це­за­щит­ные оч­ки (рис.); есть по­лые с че­ло­ве­че­ски­ми кос­тя­ми внут­ри (из­вест­но ри­ту­аль­ное за­хо­ро­не­ние до­гу в мо­ги­ле с ка­мен­ной ог­рад­кой в Та­ка­са­го). В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - сбор мол­лю­сков, ры­бо­лов­ст­во (в т. ч. на про­ход­ную ры­бу), про­мы­сел круп­ной ры­бы (в основном тун­ца), со­би­ра­тель­ст­во (каш­та­ны, оре­хи), охо­та на оле­ней и др.; на­чат­ки воз­де­лы­ва­ния ри­са. Но­си­те­ли куль­ту­ры Ка­ме­гао­ка уча­ст­во­ва­ли в фор­ми­ро­ва­нии Яёй куль­ту­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)