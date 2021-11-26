КОПЁНСКИЙ ЧААТАС

КОПЁНСКИЙ ЧААТАС - рупнейший древнехакасский княжеский могильни к типа чаатас.

От­но­ся­щий­ся к Чаа­тас куль­ту­ре (VI - первая половина IX веков) в уро­чи­ще Ко­пён-Ха­ра­гай, на ле­вом бе­ре­гу Ени­сея в устье р. Тесь (Бо­град­ский р-н Ха­ка­сии, Рос­сия).

Пер­вые на­учные опи­са­ния с 1720-х годов в хо­де ака­де­мических экс­пе­ди­ций Д.Г. Мес­сер­шмид­та, И.Г. Гме­ли­на, Г.Ф. Мил­ле­ра со­став­ле­ны на ос­но­ве све­де­ний бро­дя­ги Я.В. Се­лен­ги, ко­то­рый, до­бы­вая со­кро­ви­ща, про­жил в зем­лян­ке на Копёнском чаатасе около 20 лет.

Копёнский чаатас со­дер­жит несколько со­тен ка­мен­ных кур­га­нов, бо­га­тые за­хо­ро­не­ния ко­то­рых большая часть раз­граб­ле­ны в XVIII веке. Около 40 кур­га­нов зна­ти об­ра­зу­ют 7 фа­миль­ных ря­дов. С.В. Ки­се­лё­вым и Л.А. Ев­тю­хо­вой в 1939-1940 годы рас­ко­па­но 6 кур­га­нов выс. до 2,5 м, ко­то­рые ока­за­лись руи­на­ми мно­го­уголь­ных мав­зо­ле­ев со сте­на­ми из кам­ня-плит­ня­ка и под­зем­ны­ми ка­ме­ра­ми. Сна­ру­жи у ка­ж­до­го уг­ла мав­зо­лея ус­та­нав­ли­ва­лась вер­ти­каль­ная ка­мен­ная сте­ла. Не­смот­ря на то, что за­хо­ро­не­ния бы­ли раз­граб­ле­ны, в хо­де рас­ко­пок най­де­ны сот­ни из­де­лий, свя­зан­ных с куль­ту­рой средне-вековья.

Древ­не­ха­кас­ско­го государства (Кыр­гыз­ско­го ка­га­на­та), в т. ч. рос­кош­но ор­на­мен­ти­ро­ван­ные зо­ло­тые, се­реб­ря­ные, брон­зо­вые, сталь­ные и др. из­де­лия. Пред­по­ла­га­ют, что рель­еф­ные брон­зо­вые фи­гур­ки, ук­ра­шав­шие лу­ки сё­дел (рис., 1), пред­став­ля­ют ми­фо­ло­гические сце­ны «кос­ми­че­ской охо­ты»; изо­бра­жён­ные на них всад­ни­ки-луч­ни­ки впер­вые по­зво­ли­ли де­таль­но пред­ста­вить об­лик и кос­тюм степ­ня­ка то­го вре­ме­ни.

Мно­го­численные ре­мен­ные на­клад­ки ук­ра­ше­ны фи­гу­ра­ми фе­ник­сов, уток, львов, кры­ла­тых дра­ко­нов, «смо­к­ва­ми», рас­тит. узо­ром (ин­тер­пре­ти­ру­ют как сим­во­лы бес­ко­неч­но­сти жиз­ни и борь­бы све­та с тьмой, свя­зан­ные с ма­ни­хей­ст­вом) и др.

На­бор зо­ло­тых пир­ше­ст­вен­ных со­су­дов (рис., 2) на блю­де имел по­яс­няю­щие над­пи­си ени­сей­ским ру­ничным пись­мом (см. в ст. Ор­хо­но-ени­сей­ские над­пи­си), ука­зы­вав­шие на чис­то­ту зо­ло­та и под­не­сён­ную кня­зю дра­го­цен­ны­ми из­де­лия­ми дань (кю­мюш).

На­ход­ки хра­нят­ся в ГИМ.

Раз­граб­ле­ние мо­гиль­ни­ка во­зоб­но­ви­лось в конце XX - начале XXI веков.

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