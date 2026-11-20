Конь, колесница, боевой топор: начало Бронзового века в северной Европе Бредарор (Bredarör) - погребальный комплекс, сохранившийся от скандинавского бронзового века - огромный, 75 метровый курган. Он датируется между 1500 и 1300 годами до нашей эры. Расположен на юге современной Швеции, на берегу Балтийского моря.

Курган забытых предков

Об этой гробнице местное население знало веками. Периодически окрестные крестьяне даже использовали камни наружной обкладки кургана для своих строительных нужд. Центральная камера кургана впервые была документирована только в 1748 году. В этой камере находился каменный "гроб" размером 3,8 на 1 метр, образованный из вертикальных каменных плит. Захоронение за долгие годы своего существование не раз было разграблено. Традиция разграбления курганов в железном веке и в эпоху викингов была не только не осуждаема, но и воспета в сагах как героический подвиг, поэтому конечно, в этом нет ничего удивительного. Герой, сходивший «в мир мертвых» и принесший оттуда какой-либо древний предмет, получал благословение предков. Возможно, в регионах с особо богатыми на инвентарь курганами, их ограбление даже становилось своего рода обрядом инициации для юношей.

Из того, что не было вынесено грабителями за тысячелетия, мы однако тоже можем сделать некоторые выводы. В захоронении найдено некоторое количество человеческих костей, а также кости животных и небольшой плоский бронзовый фрагмент, который интерпретируют либо как фибулу, либо как навершие меча.

В народной памяти этот курган именовался Kungagraven, то есть, могилой короля. В 1930 году рядом с уже открытой камерой была открыта вторая конструкция, также созданная из поставленных вертикально камней. Ее назвали Prinskammaren, гробницей принца, из-за более скромных размеров.

Наибольший интерес представляют камни, из которых была выстроена сама камера или "гроб". 10 камней высотой и шириной около 1 метра и толщиной около 25 см образуют его стенки. Еще три больших камня закрывали конструкцию сверху. Камера достаточно строго ориентирована с севера на юг.

На 7 из 8 камней, образующих боковые стенки, с внутренней стороны выполнена роспись. Роспись внутренней поверхности трудно интерпретировать и нельзя сказать, изображает ли она фрагменты жизни усопшего или усопших, его предков, какие-либо мифологические сюжеты либо погребальный обряд. Учитывая современные данные относительно останков, найденных в захоронении, наиболее вероятными версиями кажутся мифологическая и описывающая деяния предков, так как в захоронении покоился не один вероятный вождь, а несколько поколений людей, которых могло связывать родство.

Росписи гробницы

Однако, в росписи плит можно наблюдать изображения, легко узнаваемые во всем искусстве скандинавского бронзового века: особенно мотив "корабля", встречающийся на большом количестве памятников. Мотив коня, колесницы и топора также легко узнаваем и считываем. Не менее узнаваем и распространенный "солярный символ", представляющий собой крест в круге, однако он может быть интерпретирован в том числе и как колесо от колесницы.

Первый камень слева с южной стороны демонстрирует четыре фигуры в правом верхнем углу, которые можно интерпретировать как музыкантов. Трое из них, вероятно, дуют в большие изогнутые бронзовые рога, известные как люр, которые находят по всей Скандинавии.

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Трудно интерпретировать фигуры, расположенные левее музыкантов. Возможно, это барабанщики, также участвующие в ритуале. Фигуры в среднем ряду интерпретируют как жрецов, одетых в длинные одежды либо как женщин-плакальщиц, выполняющих какой-либо ритуал перед алтарем или даже самой погребальной камерой. В самом нижнем ряду этого камня можно видеть группы мужчин перед омега-образными предметами, которые можно интерпретировать как котлы. Котел, насколько мы знаем, являлся важным ритуальным и мифологическим элементом культур не только бронзового, но и железного века и как образ попал в большое количество мифов индоевропейских народов - как символ изобилия, богатства, а иногда - воскрешения. Например, валлийская кельтская традиция доносит до нас сосуд из Иного мира, способный возвращать к жизни павших воинов. Воскресшие снова могли идти в бой, но не умели говорить, поскольку уже соприкоснулись с миром мертвых.

Второй "сюжетный" камень расположен на противоположной стороне от первого - он первый справа с северного края гробницы. На нем мы можем наблюдать колесницу и вероятную сцену битвы в верхнем ряду, а также вероятно связанную с той же колесницей сцену "охоты" в среднем ряду. Третий ряд представляет собой предположительно мужскую фигуру, ведущую процессию из восьми предположительно женских фигур. Эту сцену можно интерпретировать как мифологическую сцену и ритуальную процессию жрецов или жриц. Также возможно она указывает на практиемое в то время многоженство среди элиты, однако подтвердить эту версию довольно трудно.

Колесница на этом камне почти полностью совпадает с традицией изображения колесниц своего периода, а также имеет некоторое сходство со знаменитой Трундхольмской колесницей, найденной на территории Дании и также относящейся к бронзовому веку.

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Третий не менее интересный камень расположен в левом ряду с южной стороны и на нем можно считать четыре образа. Все они говорят о военном деле и возможном занятии обитателей этого кургана. В первую очередь это очень характерные и переданные в точности и детализации бронзовые топоры, находки и изображения которых известны для северного бронзового века.

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Еще одной фигурой является предположительно копья либо клинки мечей. Также вероятно, что это могли быть и наконечники стрел с черешковым методом крепления. Большой треугольник стоящий на некоем широком основании в центре изображения трудно интерпретировать ввиду распространенности его формы. Он может символизировать и шлем, и сам курган, и какой-либо ритуальный объект. Однако нижняя фигура совершенно точно демонстрирует форму корабля своего времени, повторяющуюся в многочисленных находках от наскальной росписи до мелкой пластики. Знаменитая лодка из Хьортспринга вероятно является единственным на сегодняшний момент материальным памятником этой культуры кораблетроителей, ходившей вдоль побережья Балтийского и Северного морей и оставлявших изображения своих кораблей повсюду. Она была обнаружена в болоте близ поместья Хьортспринг на севере датского острова Альс и датируется IV-III веками до нашей эры.

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Отсутствие большого количества артефактов в захоронении затрудняет интерпретацию многих его аспектов. Однако, актуальный анализ останков позволил выяснить, что гробницей пользовались на протяжении долгого времени и в ней захоранивали несколько поколений людей, вероятно, на протяжении нескольких веков. Сохранившиеся останки принадлежали очень молодым людям, от 14 до 25 лет. Часть была кремирована, часть - нет.

Возможно перед нами родовая гробница, куда на протяжении поколений попадали умершие представители одного знатного рода (подобная практика известна и в неолитическое время и является характерной для мегалитических культур западной Европы).

Современные исследования показывают, что практика использования погребальных курганов на протяжении поколений была распространенным явлением Бронзового Века и некоторые из курганов продолжали использоваться даже в железном веке, что указывает на гомогенность или как минимум, преемственность населения региона на протяжении долгого времени.

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