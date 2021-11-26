КАРМЕЛЬ
КАРМЕЛЬ (Кармел, Кармил - виноградник Бога) - памятники археологии и истории, связанные с горным хребтом Кармель (северный Израиль).
Протяжённость хребта около 20 км, от залива Хайфа до долины Эздраэлон. У рассечения хребта одним из сухих русел - Вади-эль-Мугара («Долина пещер») сконцентрированы пещерные памятники Табун, Схул, Эль-Вад, Джамаль, со слоями от Ашеля до верхнего палеолита. Раскопки Д. Гаррод в 1929-1936 годах, А. Елинека в 1967-1972 годах. В слоях пещер Схул и Табун изучены остатки людей среднего палеолита, относящиеся к архаичным Homo sapiens. Кармель почиталась как священная гора ханаанеями и другими народами Палестины, в т. ч. иудеями, а также христианами и мусульманами. По преданию, здесь жил пророк Илия. Сохранилось известие о посещении гор Кармель императором Веспасианом, который совершал здесь жертвоприношение. В XII-XIII веках на горах Кармель возник католический монашеский орден кармелитов.