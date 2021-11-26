ДОЛЬНИ-ВЕСТОНИЦЕ

ДОЛЬНИ-ВЕСТОНИЦЕ - археологические памятники близ села Дольни-Вестонице у города Микулов в Южной Моравии (Че­хия).

Па­мят­ни­ки позд­не­го па­лео­ли­та (29-22 тысячи лет на­зад) Дольни-Вестонице. I, II, IIa, III от­но­сят к «пав­ловь­е­ну», груп­пе Восточного Гра­вет­та. Рас­коп­ки К. Аб­соло­на (1924-1938 годы), А. Бо­мер­са (1939-1942 годы), К. Же­бе­ры (1945-1946 годы), Б. Кли­мы (1947-1952 годы, 1959-1960 годы; 1966 год, 1971-1979 годы; 1985-1991 годы), И. Сво­бо­ды (1985-1991 годы, 1993 год; 1999 год), II П. Шкрдлы (1993-1995 годы). На пло­ща­ди бо­лее 3 тысяч м2 Дольни-Вестонице I ис­сле­до­ва­ны: ско­п­ле­ния кос­тей ма­мон­тов; 2 жи­ли­ща (оваль­ное 15×9 метров с 5 оча­га­ми и ок­руг­лое диа­мет­ром около 6 метров с оча­гом в цен­тре, на ко­то­ром об­жи­га­лись гли­ня­ные фи­гур­ки - най­де­но бо­лее 2 тысяч ком­ков обож­жён­ной гли­ны, за­го­то­вок, со­хра­нив­ших сле­ды мо­де­ли­ро­ва­ния и от­пе­чат­ки паль­цев); несколько че­ло­ве­че­ских че­ре­пов, скор­чен­ные по­гре­бе­ния ре­бён­ка с ок­ра­шен­ным ох­рой че­ре­пом и жен­щи­ны, по­кры­тые ло­пат­ка­ми ма­мон­та; ору­дия из крем­ня и кос­ти, про­из­ве­де­ния искусства из бив­ня ма­мон­та (в том числе муж­ская го­ло­ва и сти­ли­зованные жен­ские изо­бра­же­ния) и обож­жён­ной гли­ны (реа­ли­стическая жен­ская ста­ту­эт­ка, фи­гур­ки ма­мон­тов, мед­ве­дей, ди­ких ло­ша­дей, но­со­ро­га и др.).

Дольни-Вестонице II от­ли­ча­ют ма­лая плот­ность на­хо­док, от­сут­ст­вие по­сто­ян­ных жи­лищ; об­на­ру­же­ны трой­ное по­гре­бе­ние 2 муж­чин и мо­ло­дой жен­щи­ны; по­гре­бе­ние муж­чи­ны; раз­роз­нен­ные кос­ти че­ло­ве­че­ских ске­ле­тов (ос­тат­ки мо­гиль­ни­ка?).

На Дольни-Вестонице III за­фик­си­ро­ва­ны 2 пят­на куль­тур­но­го слоя, со­б­ра­на не­боль­шая кол­лек­ция ка­мен­ных из­де­лий, кос­тей, пред­ме­тов искусства, в од­ном - вы­де­ле­но 2 слоя. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та на ма­мон­тов. У Дольни-Вестонице так­же го­ро­ди­ще эпо­хи Ве­ли­ко­мо­рав­ской дер­жа­вы. Се­ло Доль­ни-Ве­сто­ни­це упо­ми­на­ет­ся в письменных до­ку­мен­тах с 1312 года.

Иллюстрация:

Доль­ни-Ве­сто­ни­це. Жен­ская ста­ту­эт­ка. Гли­на. Мо­рав­ский зе­мель­ный му­зей (Брно, Че­хия). Архив БРЭ.

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