ДОЛЬНИ-ВЕСТОНИЦЕ
ДОЛЬНИ-ВЕСТОНИЦЕ - археологические памятники близ села Дольни-Вестонице у города Микулов в Южной Моравии (Чехия).
Памятники позднего палеолита (29-22 тысячи лет назад) Дольни-Вестонице. I, II, IIa, III относят к «павловьену», группе Восточного Граветта. Раскопки К. Абсолона (1924-1938 годы), А. Бомерса (1939-1942 годы), К. Жеберы (1945-1946 годы), Б. Климы (1947-1952 годы, 1959-1960 годы; 1966 год, 1971-1979 годы; 1985-1991 годы), И. Свободы (1985-1991 годы, 1993 год; 1999 год), II П. Шкрдлы (1993-1995 годы). На площади более 3 тысяч м2 Дольни-Вестонице I исследованы: скопления костей мамонтов; 2 жилища (овальное 15×9 метров с 5 очагами и округлое диаметром около 6 метров с очагом в центре, на котором обжигались глиняные фигурки - найдено более 2 тысяч комков обожжённой глины, заготовок, сохранивших следы моделирования и отпечатки пальцев); несколько человеческих черепов, скорченные погребения ребёнка с окрашенным охрой черепом и женщины, покрытые лопатками мамонта; орудия из кремня и кости, произведения искусства из бивня мамонта (в том числе мужская голова и стилизованные женские изображения) и обожжённой глины (реалистическая женская статуэтка, фигурки мамонтов, медведей, диких лошадей, носорога и др.).
Дольни-Вестонице II отличают малая плотность находок, отсутствие постоянных жилищ; обнаружены тройное погребение 2 мужчин и молодой женщины; погребение мужчины; разрозненные кости человеческих скелетов (остатки могильника?).
На Дольни-Вестонице III зафиксированы 2 пятна культурного слоя, собрана небольшая коллекция каменных изделий, костей, предметов искусства, в одном - выделено 2 слоя. В основе хозяйства - охота на мамонтов. У Дольни-Вестонице также городище эпохи Великоморавской державы. Село Дольни-Вестонице упоминается в письменных документах с 1312 года.
Иллюстрация:
Дольни-Вестонице. Женская статуэтка. Глина. Моравский земельный музей (Брно, Чехия). Архив БРЭ.