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В этом эпизоде мы погружаемся в увлекательный мир бронзового века вместе с двумя выдающимися специалистами реконструкторами: Яковом Внуковым и Юрием Габровым. Что вас ждет? Погружение в культуру и быт людей бронзового века: как они жили, работали и воевали. Уникальные находки и артефакты, которые помогают восстановить картину той эпохи. Интересные факты о технологиях, искусстве и торговле в бронзовом веке. Обсуждение современных методов реконструкции исторических событий и объектов. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о том, как специалисты воссоздают прошлое и что оно может рассказать о нашем настоящем!