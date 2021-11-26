ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ КНИГА
ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ КНИГА - одна из «учительных» книг Ветхого Завета, антология наставлений, пословиц и афоризмов, созданных и собранных мудрецами Древнего Израиля.
Термин «Книга притчей Соломоновых» указывает не на авторство в современном смысле, а на то, что собрание освящено именем царя Соломона как архетипического мудреца для древне-еврейской культуры. Датировка Книги притчей Соломоновых в том виде, в котором она существует ныне, явно относится к послепленному периоду (с конца VI века до н.э.).
Жанр «литературы мудрости», к которому принадлежит Книга притчей Соломоновых, был распространён на древнем Ближнем Востоке; особенно много сходства у Книги притчей Соломоновых с древнеегипетским «Поучением Аменемопе».
Для Книги притчей Соломоновых характерно сочетание житейской мудрости, бытовых «мещанских» советов с высокой поэзией: наставления стремиться к мудрости и знанию, не быть соучастником в злодеяниях нечестивцев и не соблазняться чужой женой перемежаются речами само́й персонифицированной Мудрости («Премудрости»), которая предстаёт в образе женщины и говорит о своём месте в жизни людей, о том, что она родилась ещё до Сотворения мира.
В христианском богословии Премудрость из Книги притчей Соломоновых была истолкована как образ Христа - воплощённой Софии Премудрости Божией.