ПЛОДОРОДНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ

ПЛОДОРОДНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ (англ. Fer­tile Crescent) - историко-географический регион на Ближнем Востоке: от предгорий Эш-Шара через Палестину, предгорья Ливана и Антиливана, через Южный Тавр и Иракский Курдистан до Южного Загроса.

С юга плодородный полумесяц ог­ра­ни­чен Си­рий­ской и се­ве­ро-ара­вий­ски­ми пус­ты­ня­ми, рав­ни­на­ми Ме­со­по­та­мии , с юго-за­па­да - Си­най­ским полуостровом, с за­па­да - Сре­ди­земным морем, с се­ве­ра - Тав­ром и Ар­мян­ским на­горь­ем, с вос­то­ка - хреб­та­ми За­гро­са. Тер­мин «Плодородный полумесяц» впер­вые поя­вил­ся в ра­бо­те американского егип­то­ло­га Дж.Г. Бре­сти­да «Древ­ние па­мят­ни­ки Егип­та» («Ancient records of Egypt», vol. 1-5, 1906-1907 годы).

Плодородный полумесяц - од­на из основных зон, где про­изо­шёл пе­ре­ход от при­сваи­ваю­щей к про­из­во­дя­щей эко­но­ми­ке (смотреть Жи­вот­но­вод­ст­во, Зем­ле­де­лие). Имен­но в плодородный полумесяц бы­ло по­ло­же­но на­ча­ло раз­ви­тию тех сельско-хозяйственных тра­ди­ций, на ос­но­ве ко­то­рых сло­жи­лись ци­ви­ли­за­ции Ближ­не­го и Среднего Вос­то­ка, Северной Аф­ри­ки, Ев­ро­пы. На­ря­ду с Не­оли­ти­че­ской ре­во­лю­ци­ей , плодородный полумесяц - од­но из ба­зо­вых по­ня­тий для ис­сле­до­ва­ния ста­нов­ле­ния про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва.

Вни­ма­ние учё­ных к плодородному полумесяцу свя­за­но с по­ис­ка­ми тех мест, где впер­вые поя­ви­лось зем­ле­де­лие. В 1880-х годах швейцарский бо­та­ник А. де Кан­доль, соз­да­тель од­ной из пер­вых на­учных кон­цеп­ций о про­ис­хо­ж­де­нии куль­тур­ных рас­те­ний, пред­по­ло­жил, что зем­ле­де­лие за­ро­ж­да­лось не на рав­нин­ных при­реч­ных уча­ст­ках, а в пред­гор­ных рай­онах. Пол­ве­ка спус­тя экс­пе­ди­ции Н.И. Ва­ви­ло­ва по­ка­за­ли, что имен­но в пред­гор­ных рай­онах стран тро­пи­ков, суб­тро­пи­ков и уме­рен­но­го поя­са на­блю­да­ет­ся наи­боль­шее раз­но­об­ра­зие пред­ко­вых ви­дов куль­тур­ных рас­тений. Н.И. Ва­ви­лов от­нёс тер­ри­то­рию плодородного полумесяца к пер­вич­ным оча­гам зем­ле­де­лия. В 1920-е годы Г. Чайлд об­ра­тил вни­ма­ние на ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки Ближ­не­го Вос­то­ка как ве­ро­ят­но­го цен­тра про­ис­хо­ж­де­ния про­из­во­дя­щей эко­но­ми­ки, от­ку­да она рас­про­стра­ни­лась и на Ев­ро­пу. С конца 1940-х годов Р. Брейд­ву­дом бы­ли ини­ции­ро­ва­ны ком­плекс­ные и сис­те­ма­тические ис­сле­до­ва­ния не­оли­тических па­мят­ни­ков в зо­не плодородного полумесяца. Для южных пред­го­рий Тав­ра и За­гро­са он ввёл по­ня­тие «хол­ми­стые флан­ги» (английский Hilly Flanks), пред­по­ло­жив, что имен­но там сле­ду­ет ис­кать ис­то­ки про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва. Эти ра­бо­ты бы­ли под­дер­жа­ны и про­дол­же­ны Х. Чам­бель, М. Оз­до­га­ном (Тур­ция); К. Кень­он (Ве­ли­ко­бри­та­ния); Ж. Ко­ве­ном, Д. Стор­дёр (Фран­ция); Н.О. Ба­де­ром, Н.Я. Мер­пер­том, Р.М. Мун­чае­вым (Рос­сия); Х. Ха­упт­ман­ном, К. Шмид­том (Гер­ма­ния); М. Ро­зен­бер­гом, Г. Рол­леф­со­ном (США); С.К. Коз­лов­ским, Р.Ф. Ма­зу­ров­ским (Поль­ша); О. Бар-Йо­зе­фом (Из­ра­иль) и другие. В изу­че­нии ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков плодородного полумесяца боль­шое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся при­вле­че­нию дан­ных па­лео­кли­ма­то­ло­гии, гео­ло­гии, па­лео­бо­та­ни­ки, па­лео­зоо­ло­гии и других дис­ци­п­лин.

На­чи­ная с ран­не­го го­ло­це­на, в эпо­ху по­те­п­ле­ния и ув­лаж­не­ния кли­ма­та, тер­ри­то­рии плодородного полумесяца на­хо­ди­лись на сты­ке ле­сов и сте­пей. Пе­ре­се­че­ние не­сколь­ких при­род­но-кли­ма­тических зон, на­ли­чие сейс­ми­че­ски ак­тив­ных раз­ло­мов спо­соб­ст­во­ва­ли му­та­ци­ям, гиб­ри­ди­за­ции жи­вот­ных и рас­те­ний, что при­во­ди­ло к их по­вы­шен­но­му ви­до­во­му мно­го­об­ра­зию. Это при­вле­ка­ло эпи­па­ле­о­ли­тических охот­ни­ков и со­би­ра­те­лей, соз­да­ва­ло пред­по­сыл­ки для по­яв­ле­ния у них осед­ло­сти, де­мо­гра­фического рос­та.

Не­ко­то­рые из ви­дов жи­вот­ных и рас­те­ний пред­го­рий Тав­ра и За­гро­са под­хо­ди­ли для до­ме­сти­ка­ции, в ча­ст­но­сти ди­кие пред­ки ко­ров, коз, овец, сви­ней, пше­ни­цы - дву­зер­нян­ки и од­но­зер­нян­ки, яч­ме­ня, льна, ну­та, го­ро­ха, че­че­ви­цы, горь­кой ви­ки, фис­та­шек и другие. Кли­мат в зо­не плодородного полумесяца XII-IX тысяч лет на­зад от­ли­чал­ся жар­ким ле­том и срав­ни­тель­но мяг­кой влаж­ной зи­мой. Зим­ние до­ж­ди, при­но­ся­щие до 92% го­до­вых осад­ков, да­ва­ли воз­мож­ность раз­ви­тия не­по­лив­но­го зем­ле­де­лия. Всё это соз­да­ва­ло пред­по­сыл­ки для по­ис­ка ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем но­вых эко­но­мических (про­из­во­дя­щая эко­но­ми­ка; в плодородном полумесяце пред­став­ле­ны все эта­пы до­ме­сти­ка­ции на­чи­ная с са­мых ран­них) и со­ци­аль­но-по­ли­тического (ие­рар­хического об­ще­ст­ва) стра­те­гий раз­ви­тия. При этом охо­та и со­би­ра­тель­ст­во по­зво­ля­ли под­дер­жи­вать не­об­хо­ди­мый уро­вень су­ще­ст­во­ва­ния боль­ших групп лю­дей в дли­тель­ный пе­ре­ход­ный пе­ри­од.

Про­цесс пе­ре­хо­да к про­из­во­дя­щей эко­но­ми­ке про­сле­жен в не­сколь­ких оча­гах на тер­ри­то­рии плодородного полумесяца: на ма­те­риа­ле ря­да куль­тур Ле­ван­та (западный фланг плодородного полумесяца; Ие­ри­хон, Ке­ба­ра, Му­рей­бит, на­ту­фий­ская куль­ту­ра, Хи­ам­ский пе­ри­од), Северной Ме­со­по­та­мии (центральная часть плодородного полумесяца; Не­ва­лы-Чо­ри, Нем­рик, «Ур­фа», Хал­лан-Че­ми, Чай­о­ню) и в пред­горь­ях За­гро­са, на гра­ни­це современного Северо-Восточного Ира­ка и Северо-Западного Ира­на (восточный фланг плодородного полумесяца; зар­зий­ская куль­ту­ра, Зе­ви-Че­ми-Ша­ни­дар, Ка­рим-Ша­хир, Чога-Го­лан, Гандж- Да­ре).

С ут­вер­жде­ни­ем про­из­вод­ст­ва пи­щи в зо­не плодородного полумесяца по­сле­до­вав­ший за этим де­мо­гра­фический ска­чок, кли­ма­тические ко­ле­ба­ния спо­соб­ст­во­ва­ли ми­гра­ци­ям и другим фор­мам рас­про­стра­не­ния не­оли­ти­за­ции (смотреть в статье Не­олит) в рай­оны, под­хо­дя­щие по сво­им при­род­но-кли­ма­тическим ха­рак­те­ри­сти­кам (Центральная и Южная Ме­со­по­та­мия, Иран и юго-за­пад Средней Азии, За­кав­ка­зье, Еги­пет, Ана­то­лия, ост­ро­ва Восточного Сре­ди­зем­но­мо­рья, Юго-Восточная Ев­ро­па и другие). Окон­ча­тель­но но­вый об­раз жиз­ни ут­вер­жда­ет­ся с изо­бре­те­ни­ем ис­кус­ст­вен­но­го оро­ше­ния вдоль ру­сел круп­ных рек за пре­де­ла­ми плодородного полумесяца (конец VI-го - IV-е тысячелетие до нашей эры), что при­ве­ло к даль­ней­ше­му про­грес­су про­из­вод­ст­ва, рос­ту на­се­ле­ния, ус­лож­не­нию об­щественных струк­тур, идео­ло­гических сис­тем и, в ко­неч­ном ито­ге, соз­да­нию пер­вых го­ро­дов и го­су­дарств. На­се­ле­ние плодородного полумесяца, где бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия не тре­бо­ва­ли для вы­жи­ва­ния ин­тен­си­фи­ка­ции эко­но­мического и об­щественного раз­ви­тия, ос­та­лось на пе­ри­фе­рии этих про­цес­сов.

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