МУМИЯ
МУМИЯ (Предположительно от персидского - битум) - тело, сохраняющее мягкие ткани (кожу и обезвоженные мышцы) продолжительное время после смерти.
Мумификация может быть естественной и преднамеренной. Последняя (в том числе бальзамирование) нередко связана с религиозными представлениями (например, в Древнем Египте), ставящими бессмертие человека в зависимость от материальной сохранности тела. Преднамеренно мумифицированное тело животного также называют мумией.
Отсутствие условий для гниения способствовало естественному сохранению Мумии в пустынях [например, в додинастическом Египте, Таримской впадине в Синьцзяне; к древнейшим (VIII-е тысячелетие до н.э.) относят находку в пещере Духа (Спирит) в штате Невада, США], высокогорьях [например, «Ледяной человек» («Отци»), замёрзший в Альпах около 3300 года до н.э.; Мощевая Балка на Кавказе; дети, принесённые в жертву инками в Андах], вечной мерзлоте, например в Гренландии (мумии местного населения - инуитов, некоторые возрастом до 500 лет), сфагновых болотах (например, жертвы казни или приношений на севере Европы в период железного века) и другое.
Древнейшие мумии, подвергнутые тщательной консервации, известны в культуре чинчорро (побережье современного Чили и Перу; с 7-го тысячелетия до н.э.). К VI-му тысячелетию до н.э. относится предположительно преднамеренно мумифицированное погребение мальчика, обнаруженное в Центральной Сахаре. В Сахаре найдена и Мумия, названная «Рыжик» (по цвету волос), которая была погребена непосредственно в горячем песке в сопровождении керамических сосудов (около 3300 года до н.э.; хранится в Британском музее).
В Древнем Египте для мумификации применялась сложная процедура: мозг удалялся, внутренние органы (кроме сердца) удалялись и помещались в канопы; тело обрабатывалось натроном (вид соды), после чего обёртывалось в льняные бинты и пелены, под которые клали религиозные тексты, амулеты. Ритуал мог длиться 70 дней, сопровождаясь церемониями, кульминацией которых был обряд Отверзания уст и очей, символически возрождавший готовую мумию к жизни.
В Египте найдено и более 1 миллиона мумий животных, почитавшихся священными, главным образом кошек, также быков, крокодилов, ибисов и других (в основном датируются I-м тысячелетием до н.э.). Мумификация упоминается в Библии: «повелел Иосиф слугам своим - врачам, бальзамировать отца своего; и врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему сорок дней; ибо столько дней употребляется на бальзамирование» (Быт. 50.2-3). По данным древне-греческих источников, персы сохраняли тела покойных высокого социального ранга при помощи воска.
В Центральной и Восточной Азии древнейшая мумия (II-е тысячелетие до н.э.) найдена в пустыне Такла-Макан (Синьцзянь), где мумификация стала возможной благодаря сочетанию уникальных климатических условий и ритуальных действий при подготовке тела к погребению. В Древнем Китае и Южной Сибири в ряде случаев сохранности Мумий способствовала ртуть (Мавандуй, Фэнхуаньшань, Ак-Алаха и другие).
На Алтае всесторонне изучены мумии середины I-го тысячелетия до н.э. пазырыкской культуры, где их сохранности способствовали линзы льда, заполнявшие могильные срубы после погребения. Кроме бальзамирования (могли использовать смолу с добавлением воска и мёда), практиковали трепанацию черепа, из него извлекали мозг, наполняли сухой травой и лошадиной шерстью; тело освобождали от внутренних органов и иногда от мышц, наполняли землёй и корешками трав; в глазницах обнаружены глинистая масса и воск (ближайшая аналогия - в тагарской культуре и посмертные маски таштыкской культуры).
В христианской традиции мумифицированные тела святых являются одной из разновидностей мощей. В европейской средневековой медицине применялся измельчённый порошок из мумии. Для театральных представлений до XIX века из мумий изготавливали краску Caput mortuum (мёртвая голова).
С XIX века идея сохранения тела после смерти получила новые воплощения. В 1830-х годах И. Бентам (Великобритания) завещал экспонировать своё туловище, одетое в обычную одежду, в университетском колледже Лондона. В 1881 году, согласно предсмертному желанию, были забальзамированы останки Н.И. Пирогова (впервые применялась смесь тимола и салициловой кислоты).
Мумификация тела В.И. Ленина вызвала распространение подобной практики в отношении вождей ряда социалистических стран, в основном на Востоке (Хо Ши Мин во Вьетнаме, и другие).