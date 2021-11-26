МИДИЯ На чтение: 1 минута

Мидия ( древнегреч. ? ?????, лат. Media) — историческая область и древнее государство на северо-западе современного Ирана между горной системой Загрос на западе, хребтом Эльбурс на севере и пустыней Деште-Кевир на востоке. Столица М. — Экбатана ( Хамадан ).

Внутренние письменные памятники (на мидийском или иных языках) неизвестны. С относительной определенностью (по данным ономастики в иноязычных источниках) можно утверждать, что здесь на протяжении IX—VIII вв. до н. э. закрепились племена скотоводов — носители диалектов западной подгруппы иранской группы индоиранской ветви индоевропейской семьи, специфика которых (нередко сближавшая их с авестийским) позволяет выделять древне- и среднемидийские элементы в древне- и среднеперсидском языках, а также заимствованиях в соседние неарийские языки (арамейский, древнеармянский, древнегрузинский). Постепенно утвердив свою военно-политическую гегемонию среди автохтонного раннеземледельческого населения — гипотетически носителей доиндоевропейских («загро-эламских» и «каспийских»; а также северо- и южнокавказских, в частности, хуррито-урартских) языков — кутиев, луллубеев, маннеев, они ассимилировали его культурно-лингвистически.

История М. реконструируется, помимо археологии, на основе клинописных (аккадских и древнеперсидских), библейских (древнееврейских и арамейских), античных (древне